스트라드비전과 에이아이모티브, ADAS 검증을 위한 인식 기반 시나리오 이해와 확장 가능한 시뮬레이션 결합

공동 개념 증명, 차량 플릿 데이터를 실제 센서 데이터와 구별할 수 없는 고충실도 합성 환경으로 변환하는 실세계 시뮬레이션 파이프라인을 시연해 클라우드 인프라에서 실시간으로 SVNet 인식 출력을 검증

한국 서울 및 헝가리 부다페스트, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 스트라드비전(STRADVISION)과 에이아이모티브(aiMotive)가 5월 28일, 생산 검증된 카메라 인식과 ISO 26262 인증 신경 시뮬레이션이 통합된 ADAS 개발 워크플로에서 어떻게 함께 작동할 수 있는지 입증하는 공동 개념 증명의 결과를 발표했다.

이번 협력은 확장 가능한 ADAS 개발의 핵심 과제, 즉 실세계 플릿 녹화를 대규모로 초현실적이고 시뮬레이션에 준비된 합성 환경으로 변환하는 과제를 해결한다. 스트라드비전은 전 세계적으로 500만 개 이상의 누적 생산 유닛이 배포된 SVNet 인식 플랫폼을 기여하여 한국 도로 녹화에서 운영 설계 도메인(ODD) 인식 해석과 시나리오 추출을 제공하고, 확장 가능한 검증 워크플로를 위한 인식 중요 주행 시나리오의 식별과 구조화를 구현했다. 에이아이모티브의 월드 익스트랙터(World Extractor)는 이후 신경망 복원을 적용해 원본 영상과 구별할 수 없는 합성 센서 데이터를 생성하며, 이러한 인식 기반 시나리오와 원시 데이터를 가우시안 스플래팅(Gaussian Splatting)을 사용한 상세한 3D 환경으로 변환한다.

결과적인 합성 데이터 세트는 세계 최초의 ISO 26262 ASIL-D 인증 자동차 시뮬레이터인 에이아이심(aiSim)을 사용하여 제작되었다. 에이아이팹(aiFab)은 실세계 데이터 수집으로는 포착할 수 없는 복잡하고 포착하기 어려운 엣지 케이스를 다루며, 대규모로 다양한 시나리오 변형을 생성할 수 있다. 또한 원본 녹화에 없는 차량이나 보행자와 같은 동적 행위자나 도로 시설물 및 교통 표지판과 같은 정적 자산 등 다양한 3D 자산을 시나리오에 추가하여 무한한 수의 다양한 장면을 만들 수 있다. 원시 센서 데이터 수집부터 신경 재구성, 시나리오 생성, 합성 데이터 내보내기까지의 전체 파이프라인이 클라우드 인프라에서의 대규모 실행이 검증됐다.

이 통합은 실세계 인식과 시뮬레이션 간의 피드백 루프를 구축하여 시나리오 커버리지를 개선하고 ADAS 및 자율주행 시스템의 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 배포에 기여한다. 해당 피드백 루프는 수동 3D 환경 생성을 요구하지 않으면서도 현장 테스트와 시뮬레이션 기반 검증 사이의 격차를 최소화한다.

스트라드비전에게 이 통합은 독점 플릿 녹화를 ASIL-D 인증 시뮬레이션 환경 내에서 생성된 시뮬레이션 준비 자산으로 변환할 수 있는 확장 가능한 워크플로를 실현한다.

스트라드비전 데이터 혁신 센터의 김인수 책임자는 "실세계 주행 데이터만으로는 더 이상 차세대 ADAS 시스템의 검증을 확장하기에 충분하지 않다"고 말했다. 이어 "이번 협력을 통해 복잡한 도로 시나리오에 대한 인식 기반 이해가 어떻게 확장 가능한 시뮬레이션 워크플로로 변환될 수 있는지를 시연하여 현장 운영과 가상 검증 사이의 격차를 좁히는 데 도움이 되었다"고 덧붙였다.

에이아이모티브의 제품 전략 부문의 사볼치 얀키(Szabolcs Jánky) 수석부사장은 "에이아이모티브에서 우리는 안전한 자율주행이 광범위한 가상 검증이 필요하다고 강하게 믿는다. 이 프로젝트는 비슷한 생각을 가진 두 민첩한 기업이 엔드투엔드 자율주행 소프트웨어를 위한 효율적이고 품질 높은 신경망 시뮬레이션 파이프라인을 어떻게 구축하고 배포할 수 있는지에 대한 증거를 제공한다"고 말했다.

이번 협력은 인식 기반 시나리오 이해와 확장 가능한 시뮬레이션 기반 검증 워크플로 간의 더 광범위한 통합을 위한 기반을 마련한다.

스트라드비전에 대한 자세한 정보는 https://stradvision.com에서 확인할 수 있다.

에이아이모티브에 대한 자세한 정보는 aimotive.com에서 확인할 수 있다.

문의처:

벤스 보다(Bence Boda)

에이아이모티브 마케팅 디렉터

[email protected]

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SOURCE aiMotive