에이아이모티브, L2+에서 L4까지 자동차 AI 워크로드를 위한 비할 데 없는 유연성과 확장성을 제공하는 aiWare5 발표

부다페스트, 헝가리, 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 자동차 AI 기술의 선도 제공업체 에이아이모티브(aiMotive)가 5월 14일, 최신 세대 자동차 NPU IP인 aiWare5의 공식 출시를 발표했다. CES에서의 성공적인 소프트 런칭과 글로벌 티어 1(Tier 1) 및 OEM 파트너들의 요구를 충족하기 위한 소시오넥스트(Socionext)와의 전략적 관계를 통한 aiWare 생태계의 상당한 확장에 이어, aiWare5는 이제 일반 라이선싱이 가능하다. aiWare는 항상 모든 자동차 AI 워크로드를 가속화하도록 설계되었지만, 이번 최신 릴리스는 최근 일반 라이선싱이 가능하다고 발표된 최신 에이아이드라이브(aiDrive) 자율주행 소프트웨어 스택을 완전히 지원한다.

시장 내 많은 범용 NPU와 달리 aiWare는 처음부터 자동차 추론을 위해 특별히 설계됐다. aiWare5는 업계 최고의 효율성을 유지하면서 차세대 시스템에 필요한 대규모 처리량을 크게 확장해 생산 현장에서 입증된 aiWare4 대비 많은 중요 개선사항을 제공한다. aiWare4가 이미 넥스트칩(Nextchip) APACHE6와 같은 비용 효율적인 플랫폼에서 완전한 L2+ 주행 솔루션을 제공함으로써 그 역량을 입증한 반면, aiWare5는 다음을 포함한 많은 새로운 기능과 업그레이드를 도입한다.

LLM, 비전 트랜스포머(Vision Transformers) 및 SSM과 같은 AI 워크로드의 미래 도약에 대한 지원 강화

동적 FP8 스케일링 지원

첫 번째 실리콘 제작 전 실시간보다 빠른 비트 정확도 모델링을 구현하는 고유한 GPU 최적화 에뮬레이터를 통해 툴링 분야의 리더십 추가 확장

성능 확장성과 시스템 모델링에서의 사용 편의성의 이 독특한 조합은 엣지 센서 프로세서부터 중앙 집중식 고성능 차량 컴퓨팅 플랫폼까지 더 빠른 설계 주기를 구현한다.

세계 최초의 ISO 26262 ASIL B 인증 NPU IP로서 aiWare는 생산 자동차 프로그램을 위한 안전 우선 기반을 제공한다. 콘텍스트 외부 안전 요소(Safety Element out of Context, SEooC)로서 개발된 aiWare는 포괄적인 안전 문서와 규정 준수 지원으로 뒷받침되어, ASIL B 및 더 높은 규정 준수 시스템으로의 통합을 간소화한다.

하드웨어를 넘어 aiWare5는 업계 선도적인 개발 도구로 보완된다. 독특한 aiWare GPU 최적화 에뮬레이터는 대상 실리콘 없이 최종 AI 기반 ADAS 소프트웨어 스택의 대규모 소프트웨어 인 더 루프(Software-in-the-Loop, SiL) 검증을 구현한다. 최종 실리콘의 5% 이내에서 오프라인 신경망 최적화와 성능 추정을 실현하는 aiWare 스튜디오(aiWare Studio)와 결합해, 개발팀은 하드웨어 가용성 이전에 워크로드 최적화의 대부분을 완료할 수 있어 개발 일정과 통합 위험을 크게 줄인다.

아키텍처의 결정적 설계는 인증 노력을 추가로 지원하고, 안전이 중요한 자동차 배포 전반에서 예측할 수 있고 생산 준비가 된 성능을 보장한다.

반도체 엔지니어링 부문의 마르톤 페헤르(Márton Fehér) 수석부사장은 "aiWare5는 확장할 수 있고 생산 준비가 된 자동차 AI 가속화에서 중요한 진전을 나타낸다"고 말했다. 이어 "처음부터 우리는 자동차 네이티브 추론에 전념해 왔다. 다른 업체들이 범용 설계를 적응시키는 반면, 차량 환경의 특정한 엄격함에 대한 우리의 집중은 OEM과 반도체 파트너들에게 비할 데 없고 안전 인증을 받았으며 미래의 경쟁력을 갖춘 NPU IP 솔루션을 제공할 수 있게 한다"고 덧붙였다.

aiWare5는 즉각적인 라이선싱 및 IP 제공이 가능하며, 차세대 자동차 SoC, 전용 AI 가속기 코프로세서, 또는 칩렛으로의 통합에 적합하다.

www.aimotive.com을 방문해 자세한 정보를 확인할 수 있다.

문의처:

벤스 보다(Bence Boda)

마케팅 디렉터

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SOURCE aiMotive