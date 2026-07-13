스포츠로 연결되다: 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤 스파에서 즐기는 활기찬 가족 휴가

다낭, 베트남 2026년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤 스파(Hyatt Regency Danang Resort and Spa)가 7월 10일, 더 코츠(The Courts)와 새로운 9홀 미니 골프(9-Hole Mini Golf)의 출범을 발표하며 다양한 레크리에이션 서비스를 확대했다. 축구, 농구, 스쿼시, 실내 골프, 해변 스포츠, 어린이 프로그램, 웰니스 체험 등 기존의 시설 및 활동에 더해진 이번 신규 서비스는 모든 연령대와 관심사에 맞춘 활기차고 매력적인 휴가 경험을 게스트들에게 제공한다.

활동적인 삶을 위한 새로운 명소

The Courts (PRNewsfoto/Hyatt Regency Danang Resort and Spa) 9-Hole Mini Golf (PRNewsfoto/Hyatt Regency Danang Resort and Spa) Hyatt Regency Danang Resort and Spa (PRNewsfoto/Hyatt Regency Danang Resort and Spa)

리조트의 가장 새로운 하이라이트 중 하나는 다낭의 선도적인 스포츠 커뮤니티 중 하나인 태그 피트니스(Tag_Fitness)와의 파트너십으로 개발된 더 코츠다. 현대적인 피클볼, 패들, 테니스 시설을 특징으로 하는 더 코츠는 게스트들이 성장하는 라켓 스포츠 문화와 함께 즐기고, 배우고, 참여할 수 있는 생동감 있는 공간을 만들어낸다.

초보자와 숙련된 플레이어 모두에게 적합한 이 시설은 친목 경기, 코칭 기회, 스포츠를 통한 연결을 촉진하는 커뮤니티 주도 행사를 제공한다. 어린 게스트들도 주니어 축구장, 농구 구역, 어린이 클라이밍 구역을 포함한 전용 시설을 통해 활동적으로 지낼 수 있으며, 자신감과 협응력을 키울 수 있는 즐거운 방법을 제공한다.

모든 세대를 위한 즐거운 경쟁

가벼운 경쟁을 원하는 가족들을 위해 리조트의 9홀 미니 골프 코스는 푸르른 열대 환경 속에서 즐거운 경험을 제공한다. 모든 연령대를 위해 설계된 이 코스는 부모, 자녀, 조부모 모두가 재미있고 친근한 도전을 통해 함께 소중한 시간을 보낼 수 있도록 초대한다. 해변 위치는 야외 레크리에이션의 기회를 확장해 준다. 게스트들은 다낭 해안선의 자연미를 감상하면서 해변 게임, 카약, 기타 해변 활동을 즐길 수 있다.

실내에서는 더 스포츠 라운지(The Sports Lounge)가 고급 3D 골프 시뮬레이터로 연중 즐길 수 있는 엔터테인먼트를 제공하여 날씨 조건과 관계없이 스윙을 연습하거나 세계적으로 유명한 골프 코스를 탐험할 수 있게 해준다. 전문 스쿼시 코트는 활동적인 레크리에이션을 즐기는 게스트들에게 또 다른 흥미로운 옵션을 더해준다.

스포츠를 넘어서: 발견, 창의성, 웰니스

가족들이 즐길 수 있는 경험은 스포츠 활동을 넘어 확장된다. 캠프 하얏트(Camp Hyatt)는 어린이들이 실습 경험을 통해 배우고, 놀고, 탐구할 수 있는 매력적인 교육 및 창의적 프로그램을 제공한다. 인근의 더 리틀 팜(The Little Farm)은 어린이들이 자연과 연결되고, 친근한 동물들과 교감하며, 환경 인식의 중요성을 발견할 수 있는 독특한 기회를 제공한다.

가족들은 또한 모든 세대를 위해 설계된 활기찬 엔터테인먼트 공간인 더 아레나(The Arena)에서 함께 소중한 시간을 즐길 수 있으며, 웃음과 연결을 촉진하는 상호작용 게임과 가족 친화적인 도전을 특징으로 한다.

휴식과 균형을 원하는 게스트들을 위해 VIE 스파(VIE Spa)는 현지 웰니스 전통에서 영감을 받은 고요한 휴양지를 제공한다. 스포츠와 모험으로 가득한 하루를 보낸 후 방문객들은 몸과 마음을 회복시키도록 설계된 회복 트리트먼트를 받으며 편안하게 쉴 수 있다.

바닷가에서 누리는 더 의식 있는 숙박

하얏트 리젠시 다낭에서 의미 있는 호스피탈리티는 환경적 책임감과 함께한다. 지속 가능성을 향한 지속적인 여정의 일환으로 리조트는 모든 레지던스와 빌라에 정수 시스템을 설치하여 일회용 플라스틱병을 없앴으며, 생분해성 포장 사용, 지속 가능한 다이닝 옵션 제공, 리조트 전반에 걸친 에너지 효율적인 관행 통합과 같은 더 광범위한 노력과 함께한다. 이러한 노력을 통해 게스트들은 더 지속 가능한 미래에 기여하면서 활동적이고 기억에 남는 가족 여행을 즐길 수 있다. 단순한 숙박 장소를 넘어 이 리조트는 가족들이 움직이고, 놀고, 발견하고, 바다 옆에서 지속적인 추억을 만들 수 있는 목적지다. 자세한 정보는 www.hyattregencydanang.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Hyatt Regency Danang Resort and Spa