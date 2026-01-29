신규 몰입형 3D 아이돌 게임 <V Project> 최초 공개! 아이돌에 닿는 순간, 전해지는 마음

싱가포르 2026년 1월 29일 /PRNewswire/ -- 오늘 1월 29일, Elementa가 신규 몰입형 3D 아이돌 모바일 게임 <V Project>를 정식 공개했다. <V Project>는 풀 3D 그래픽과 트렌디한 캐릭터 설정, 그리고 다각도에서 즐기는 게임 콘텐츠를 기반으로 아이돌 게임의 새로운 방향을 제시한다.

https://youtu.be/HDcM1QGVN4c

최초 공개한 PV를 통해 <V Project>는 풀 3D 제작과 하이엔드급 아트 비주얼로 압도적인 퀄리티를 입증했다. 특히 '카툰 렌더링 플러스' 기술을 채택하여 서브컬처 캐릭터 특유의 표현력을 살리는 동시에, 실사에 가까운 배경 묘사와 풍성한 광원 효과로 화면의 질감을 한층 끌어올렸다.

캐릭터 의상의 디테일 또한 돋보였다. 실제 플레이 영상 속 무대 의상은 캐릭터의 개성과 트렌디함을 자연스럽게 녹여냈으며, 재질의 디테일과 실루엣의 움직임, 액세서리의 광택까지 '카툰 렌더링 플러스' 기술로 섬세하게 구현되어 캐릭터의 리얼함과 현대적인 감각을 한층 강화했다.

3D 기술을 기반으로 구현된 다채로운 카메라 연출은 향후 몰입형 게임 경험의 새로운 가능성을 예고한다.

현대 도시를 배경으로 설정한 이번 <V Project>에서 처음 공개된 세 명의 캐릭터(Lee, Near, OCT)의 청량하고 활기찬 모습은 '하루 동안 세계 일주'라는 PV 테마와 어우러져, 힐링과 부담 없는 아름다운 감성을 전달한다. 또한, 실제 플레이 영상 속 약 1분간 펼쳐지는 퍼포먼스는 세 사람의 '연습생' 정체성을 더욱 부각한다. 연습실에서 화려한 스테이지로 이어지는 장면 전환은 <V Project>가 아이돌들의 청춘 성장 군상극을 그려내는 데 주력할 것임을 예고하는지도 모른다.

이는 향후 장기적인 내러티브 속에서 등장할 더 많은 그룹과 캐릭터에 대한 기대와 상상력을 자극한다.

<V Project>의 핵심 콘셉트인 'Touch'는 '공감'을 통해 연결되는 설정으로, 유저와 아이돌 사이의 깊은 상호작용을 돕는 중요한 매개가 될 전망이다. 이번 PV에서는 일상을 지켜보는 일인칭 시점, 캐릭터 간 케미를 보여주는 전지적 시점, 그리고 곁에서 함께하는 동료 시점 등을 넘나들며 'Touch'의 의미를 시각적으로 풀어냈다…… 실제 게임 내에서도 유저는 다각도 시점 전환을 경험할 수 있다. 일인칭 시점으로 캐릭터의 내면 독백을 이해하고, 전지적 시점으로 메인 스토리의 운명을 전개하고, 팬의 시점에서 고퀄리티 3D 무대와 MV를 감상하고, 파편화된 이야기를 수집해 전체 스토리를 완성해 나가는 등 다채로운 재미를 선사한다.

<V Project>는 게임을 매개체로 풀 3D 기술과 다각도의 콘텐츠를 통해 아이돌이 실존하는 리얼한 세계를 구축하고자 한다.

아이돌에 닿는 순간, 전해지는 마음

현재 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이며, 더욱 자세한 정보는 공식 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

공식 웹사이트: https://vproject.elementagames.com/ko-kr

X: https://x.com/VProject_KR

유튜브: https://www.youtube.com/@VProject_KR

