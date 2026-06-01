아머소스, 미 육군과 미화 1760만 달러 규모 2만 5000개 ACH Gen II 헬멧 시스템 공급 계약 체결

아머소스, ACH Gen II 신규 계약 체결로 미국 첨단 경량 전투 헬멧 시장에서 입지 강화

헤브론, 오하이오, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 미국 기반 첨단 방탄 헬멧 시스템 제조업체 아머소스(ArmorSource, LLC)가 미 육군에 2만 5000개의 2세대 첨단 전투 헬멧(Advanced Combat Helmet Gen II, ACH Gen II) 시스템을 제조 및 납품하는 미화 1760만 달러 규모 계약을 수주한 뒤 생산 확대에 나서고 있다.

이번 계약 수주는 종합적인 조달 절차를 거쳐 2026년 5월 28일 미국 국방군수국(Defense Logistics Agency, DLA)이 계약 번호 SPE1C1-26-C-0016으로 공식 발표했다. 신규 주문에 따른 납품은 2027년에 시작될 예정이다.

아머소스의 토드 반스(Todd Barnes) 정부 프로그램 담당 이사는 "우리는 이번 수주를 미국 정부, 미 육군, 병사 프로그램 집행 사무국(PEO Soldier), 미국 국방군수국이 보여준 신뢰의 표시로 보고 있다"며 "이번 주문은 3만 개의 첨단 전투 차량 승무원(Advanced Combat Vehicle Crewman, ACVC) 헬멧을 납품하는 현재 진행 중인 계약과 함께, 아머소스를 첨단 경량 머리 보호 시스템 분야에서 미국 정부 주요 공급업체의 선두에 세우고 있다. 아머소스 팀은 이 중요한 임무를 수행할 준비가 돼 있다"고 말했다.

아머소스 ACH Gen II 시스템은 첨단 탄도, 환경 및 기계적 보호 성능을 유지하면서도 면밀도를 크게 낮추고 인체공학적 설계를 강화했으며, 뛰어난 착용감을 제공하는 것으로 인정받고 있다.

아머소스는 미 육군, 해병대, 해군, 미 특수작전사령부(USSOCOM)를 포함한 미국 군 기관들과의 오랜 파트너십을 넘어, 유럽, 아시아, 라틴아메리카 및 중동 전역의 정예 군사 및 법 집행 기관도 지원하고 있다.

최근 아머소스는 좌우 독립형 미세 조정 기능을 갖춘 AireLink Prime 고정 시스템과, 둔기 충격을 줄이고 장시간 작전 중 착용감을 개선하도록 설계된 AireSupport Max 3D 서스펜션 플랫폼을 통해 헬멧 플랫폼을 확장했다.

2005년 설립돼 미국 오하이오주에 본사를 둔 아머소스는 세계적인 첨단 방탄 헬멧 제조업체 중 하나로, 월 1만 2000개 이상의 첨단 PE 기반 셸 생산 역량을 보유하고 있다. 이 회사는 세계에서 가장 까다로운 방위 요건을 지원하기 위해 탄도 성능, 인체공학, 내구성 및 제조 투명성을 지속적으로 발전시키는 데 주력하고 있다.

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SOURCE ArmorSource LLC