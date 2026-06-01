ArmorSource remporte un contrat de 17,6 millions de dollars de l'armée américaine pour 25 000 systèmes de casques ACH Gen II

Le nouveau contrat pour l'ACH Gen II renforce le rôle d'ArmorSource sur le marché américain des casques de combat légers avancés.

HEBRON, Ohio, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- ArmorSource, LLC, un fabricant américain de systèmes de casques balistiques avancés, augmente sa production après avoir obtenu un contrat de 17,6 millions de dollars pour la fabrication et la livraison de 25 000 systèmes de casques de combat avancés Gen II (ACH Gen II) à l'armée américaine.

L'attribution du contrat a été officiellement annoncée par la Defense Logistics Agency (DLA) le 28 mai 2026, sous le numéro de contrat SPE1C1-26-C-0016, à l'issue d'une procédure complète de soumission et d'attribution. Les livraisons dans le cadre de cette nouvelle commande devraient commencer en 2027.

« Nous considérons ce contrat comme un signe de confiance de la part du gouvernement américain, de l'armée américaine, du PEO Soldier et de la Defense Logistics Agency », a déclaré Todd Barnes, directeur des programmes gouvernementaux chez ArmorSource. « Cette commande, ainsi que notre contrat en cours pour la livraison de 30 000 casques ACVC (Advanced Combat Vehicle Crewman), place ArmorSource au premier rang des fournisseurs de systèmes de protection de la tête légers et avancés du gouvernement américain. L'équipe d'ArmorSource est prête à exécuter cette importante mission. »

Le système ArmorSource ACH Gen II est reconnu pour sa densité réduite exceptionnelle, son ergonomie améliorée et son confort supérieur, tout en maintenant une protection balistique, environnementale et mécanique d'avant-garde.

En dehors de ses partenariats de longue date avec les branches militaires américaines - notamment l'armée de terre, le corps des marines, la marine et le commandement des opérations spéciales des États-Unis - ArmorSource soutient des organisations militaires et policières d'élite en Europe, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Plus récemment, ArmorSource a élargi sa plateforme de casques avec le système de rétention AireLink Prime doté de micro-ajustements indépendants à gauche et à droite, ainsi qu'avec la plateforme de suspension 3D AireSupport Max conçue pour réduire les impacts et améliorer le confort pendant les opérations prolongées.

Fondée en 2005 et basée dans l'Ohio, ArmorSource est l'un des principaux fabricants mondiaux de casques balistiques avancés, avec une capacité de production dépassant 12 000 coques avancées à base de PE par mois. L'entreprise reste concentrée sur l'amélioration continue des performances balistiques, de l'ergonomie, de la durabilité et de la transparence de la fabrication afin de répondre aux besoins de défense les plus exigeants au monde.

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