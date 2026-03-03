아스렉스코리아, 2년 연속 '대한민국 일하기 좋은 기업' 인증 획득

서울, 한국 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 아스렉스코리아가 Great Place to Work(GPTW) Korea에서 주관하는 '대한민국 일하기 좋은 기업' 인증을 2년 연속으로 획득했다. GPTW 인증은 신뢰, 존중, 공정성, 동료애 등 핵심 영역에서 직원 경험을 평가하는 Trust Index™ 설문조사 결과를 기반으로 부여된다. 이번 성과는 아스렉스코리아의 직원 중심 조직문화와 직원 경험 향상을 위한 지속적인 노력이 외부적으로 다시 한번 인정받았다는 의미가 있다.

아스렉스코리아는 "Helping Surgeons Treat Their Patients Better™"라는 기업 미션 아래, 의료진에게 최고 품질의 제품과 솔루션을 제공함으로써 환자의 삶에 긍정적인 변화를 만드는 데 집중하고 있다. 올해는 GPTW 인증과 더불어 '대한민국 일하기 좋은 부모 친화 기업', 그리고 '글로벌 ESG 인권경영 인증'도 함께 획득하며, 다양한 삶의 단계에 있는 직원들을 포용하고 책임 있는 경영을 실천하는 조직으로서의 위상을 강화했다.

"직원 중심 문화를 바탕으로 모두가 더 나은 일터를 만들어갑니다."

아스렉스코리아는 직원들의 일과 삶의 균형, 그리고 직무 역량 성장 지원을 위해 다양한 제도를 운영 중이다.

주 2회 재택근무와 시차출퇴근제를 통해 직원들이 스스로 일정과 근무 방식을 유연하게 조절할 수 있도록 지원하고 있으며, 자기 개발을 위한 지원금과 AI 기반 영어 학습 프로그램 'SPEAK'을 제공해 글로벌 역량 강화를 돕고 있다.

신입 직원들은 온보딩 버디 프로그램을 통해 입사 후 3개월간 회사 문화와 업무에 자연스럽게 적응할 수 있도록 체계적인 지원을 받는다.

조직 내에서는 수평적 소통과 상호 존중을 핵심으로 하여, 모든 직원을 '님' 호칭으로 부르는 문화를 정착시켜 왔다. 또한 전 직원이 직접 참여해 팀빌딩 및 지역사회 봉사활동을 선정하는 ALIVE(Arthrex Live) 프로그램을 운영하여 유대감 형성과 긍정적 조직문화 조성에 기여하고 있다.

직원의 정신건강과 웰빙을 위한 EAP(Employee Assistance Program)도 운영 중이며, 심리 상담, 건강관리, 재정 및 법률 상담 등 폭넓은 서비스를 제공하고 있다.

아스렉스코리아 이우종 지사장은 "2년 연속 GPTW 인증을 받게 된 것은 직원들이 함께 만들어 온 긍정적인 조직문화의 결과"라며 "앞으로도 직원들의 목소리에 귀 기울이고, 모두가 성장할 수 있는 일터를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

아스렉스코리아는 앞으로도 직원 만족도, 일하는 방식의 혁신, 윤리적 가치 실현을 최우선으로 삼고 직원들이 함께 성과를 내고 성장할 수 있는 역동적이고 건강한 근무 환경을 만들어 나갈 예정이다.

