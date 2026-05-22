아스트라제네카, 로슈진단 아시아태평양과 함께 유방암 및 폐암 첨단 병리학의 지속 가능한 생태계 가속화 지원

싱가포르 2026년 5월 22일 /PRNewswire/ -- 아스트라제네카(AstraZeneca)와 로슈진단 아시아태평양(Roche Diagnostics Asia Pacific)이 아시아 9개 국가의 디지털 병리 역량 강화 및 암 치료 수준 향상을 위한 3년 업무협약(MOU)를 체결했다고 5월 18일 발표했다. 이는 아시아 지역에서 처음 시도되는 협력 사례이다. 이번 협업은 교육 및 훈련 이니셔티브를 통해 AI 기반의 디지털 및 컴퓨터 기반 병리학(Computational Pathology) 도입을 가속화하고 유방암 및 폐암의 바이오마커 검사를 개선하는 것을 목표로 한다.

전 세계적으로 전체 유방암 사례의 절반 가까이[1]와 신규 폐암 진단의 60% 이상이[2] 아시아 지역에서 발생한다. 유방암의 경우 아시아 여성의 절반 가까이가 HER2 저발현 양상을 보이며[3], 비소세포암 환자의 82~90%에서 TROP2가 발현된다.[4] 따라서 정밀한 바이오마커 검사는 치료 방향을 결정하는 핵심 요소이며, 특히 AI 기반의 TROP2 평가는 항체약물접합체 치료에 반응할 가능성이 더 높은 환자를 선별하는 데 유용하다.

Left to right: Eldana Sauran, Arun Krishna, Lance Little and Christopher Chiam (Source: AstraZeneca) (PRNewsfoto/AstraZeneca)

이번 협력으로 아시아 전역에서 AI 보조 병리학에 대한 지식과 도입의 격차를 해소하기 위해 추진되었다. 현재 의료진 중 첨단 병리 기술을 잘 이해하고 있다고 답한 비율은 17%에 불과하며, 실제 임상 현장에서 컴퓨터 병리 기반 검사의 활용도는 낮은 수준이다.[5] 일례로 필리핀에서는 종양내과 전문의의 60%가 바이오마커 검사를 시행할 수 없어 진료에 어려움을 겪었다고 답한 바 있다.[6]

아룬 크리슈나(Arun Krishna) 아스트라제네카 아시아 지역 부사장은 "회복탄력성 있는 보건의료 시스템 구축은 암 치료 패러다임을 전환하고자 하는 당사 미션의 핵심"이라며 "이번 협력은 아시아 지역 내 기존 진단 격차를 해소하는 데 중점을 두고 있다. 로슈진단과 함께 AI 기반 병리학에 대한 교육과 도입을 확대함으로써 환자의 치료 여정에 정밀 진단이 통합되도록 지원하고, 더 많은 환자가 적시에 최적의 치료를 받도록 도울 것"이라고 말했다.

AI 보조 병리학은 진단 과정을 표준화하여 주관성을 줄이고 정확도를 향상시킨다. 연구에 따르면 AI 보조 워크플로우의 효과는 다음과 같다.[7]

진단 정확도를 최대 5% 향상시키며, 건당 판독 시간을 36% 단축함.

최대 5% 향상시키며, 건당 판독 시간을 36% 단축함. 의료진의 피로도와 주관적 편견을 완화하여 판독 일치도 를 최대 15%까지 높임 .

를 최대 15%까지 . 기존에 HER2 음성으로 분류되었던 사례의 24%를 HER2 저발현 범주로 재분류함으로써 표적 치료에 대한 접근성을 확대함 .

. TROP2에 대한 최초의 AI 기반 동반진단을 통해 더욱 정밀한 환자 식별을 가능하게 함.[8]

환자가 가장 적합한 치료제가 처방될 경우, 치료 반응률 향상, 무진행 생존 기간 연장[9], 보건의료 자원 최적화 등 실질적인 임상적 이점을 기대할 수 있다.

랜스 리틀(Lance Little) 로슈진단 아시아태평양 지역 총괄은 "로슈진단은 적시의 정확한 진단이 효과적인 암 치료의 근간이라고 믿는다. 그러나 아시아 태평양 전역의 첨단 진단에 대한 접근성 격차는 여전히 환자의 치료 예후에 영향을 미치고 있다"며 "이번 협력을 통해 의료 시스템 전반에 걸쳐 진단 역량을 강화하고 디지털 병리학 도입을 가속화하는 데 집중할 것이다. 이는 더 일관되고 신뢰할 수 있는 진단을 가능하게 하여 폐암 및 유방암 환자의 치료 표준을 높이는 데 중요한 요소"라고 말했다.

이번 협력은 싱가포르, 대만, 한국, 태국, 말레이시아, 인도, 인도네시아, 베트남, 필리핀 등 9개국에서 진행되며, 각국의 보건의료 시스템 요구사항에 맞춘 교육을 전개하고 진단 워크플로우 내 AI 보조 컴퓨터 병리학의 통합을 촉진할 예정이다.

본 자료는 홍보용이 아니며 아스트라제네카에서 작성하고 자금을 지원했다

Z2-7573 | DOP: 2026년 5월

참고문헌 1. Mengxia Fu, et al. The Breast, Volume 79, 2025. 2. Chiu, Chao-Hua et al. eClinicalMedicine, Volume 74, 10270 3. Yang, C., et al. (2025). Therapeutic advances in medical oncology, 17, 17588359251353083. 4. Kuo, P., et al. (2025). PloS one, 20(4), e0321555. 5. Aggarwal, C., et al. (2025). Diagnostics (Basel, Switzerland), 15(19), 2527. 6. Alberto, I. et al. (2023). The Lancet regional health. Western Pacific, 32, 100667. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2022.100667 7. Rajadurai, P. et al. (2025). Annals of Oncology. 36. S461. 10.1016/j.annonc.2025.08.1037. 8. BioPharma Asia. 2026. Roche granted FDA Breakthrough device designation for AI-driven companion diagnostic for non-small cell lung cancer. https://biopharma-asia.com/sections/roche-granted-fda-breakthrough-device-designation-for-ai-driven-companion-diagnostic-for-non-small-cell-lung-cancer/ 9. Fountzilas E, et al. Genome Med. 2022 Aug 31;14(1):101.

SOURCE AstraZeneca