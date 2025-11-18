아지노모토 바이오파마 서비스, 2025 월드 ADC 어워드에서 AJICAP® 기술로 '2024년 최우수 ADC 전임상 논문' 수상 쾌거

이번 수상으로 아지노모토 바이오파마 서비스의 혁신과 과학적 우수성이 차세대 항체 -약물 접합체 기술 발전에 이바지하고 있음이 입증되었다

도쿄, 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 생물약제 위탁 개발 및 제조 서비스 분야를 선도하는 아지노모토 바이오파마 서비스(Ajinomoto Bio-Pharma Services, 이하 '아지 바이오파마')가 오늘 AJICAP® 링커 기술을 다룬 자사의 혁신적인 연구 논문이 제12회 월드 ADC 어워드(World ADC Awards)에서 '2024년 최우수 ADC 전임상 논문(Best ADC Preclinical Publication 2024)' 수상작으로 선정되었다고 전했다.

의약화학 저널 (Journal of Medicinal Chemistry)에 게재된 수상 논문 '외부 절단 방식 링커: 항체-약물 접합체의 안정성과 치료 효과 개선(Exo-Cleavable Linkers: Enhanced Stability and Therapeutic Efficacy in Antibody–Drug Conjugates)에는 아지 바이오파마의 AJICAP® 위치 특이적 접합 및 링커 기술에 대한 설계, 합성, 항체-약물 접합체(ADC) 제조, 생물학적 평가 과정이 기술되어 있다. 이번 수상은 아지 바이오파마가 차세대 ADC 제조의 전제 조건인 더 안정적이고, 정밀하며, 효율적인 링커 시스템 개발에 앞장서고 있다는 방증이기도 하다. 논문 전문은 여기 (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.4c01251) 에서 읽어볼 수 있다.

아지노모토의 집행 임원 겸 바이오파마 서비스 부문 총책 오타케 야스유키(Yasuyuki Otake)는 "월드 ADC 어워드 주최 측의 인정을 받게 되어 영광"이라고 전하면서 "AJICAP® 기술은 파트너와 힘을 모아 혁신적인 ADC 치료제를 환자들에게 전하려는 아지노모토의 의지로 점철된 결정체이기도 하다"라고 강조했다.

핸슨 웨이드(Hanson Wade)가 주최하는 월드 ADC 어워드는 ADC 발굴, 개발, 제조 분야의 뛰어난 과학적 성과와 운영 능력을 기리는 시상식이다. 아지 바이오파마는 AJICAP® 기술로 '최우수 ADC 플랫폼 기술(Best ADC Platform Technology)' 부문 최종 후보에 올랐으며, 논문 부문에서 수상의 영예를 누렸다. 수상자는 전 세계 바이오 제약 업계를 대표하는 ADC 전문가 및 관계자로 구성된 심사 위원단이 선정한다.

이번 수상은 더 안전하고 효과적인 치료제 개발과 제조를 통해 전 세계 파트너를 지원하고 ADC 기술 혁신을 선도하려고 부단히 힘써 온 아지 바이오파마의 헌신이 있기에 가능한 결과이다.

아지노모토 바이오파마 서비스 (Ajinomoto Bio-Pharma Services) 소개

아지노모토 바이오파마 서비스는 벨기에, 인도, 일본, 미국에 사업장을 두고 유전자 치료제, 원료의약품, 대분자 및 소분자 의약품 제조를 전반적으로 지원하는 종합 위탁 개발 및 제조 전문 기업(CDMO)이다. 아지노모토 바이오파마 서비스는 초기 전임상 연구부터 양산 단계에 이르기까지 여러 가지 혁신적인 플랫폼과 기술력을 지원한다. 대표적인 서비스로는 고활성 원료의약품(HPAPI), 연속 흐름 제조, 올리고뉴클레오타이드 합성, 생체 촉매, 코리넥스(Corynex®) 단백질 발현 기술, ADC 제조 등이 있다. 이 회사는 고객이 만족할 만한 최고의 품질과 서비스를 제공하는 것을 최우선 가치로 여긴다. 자세한 내용은 아지노모토 바이오파마 서비스 홈페이지 (www.AjiBio-Pharma.com) 에서 확인할 수 있다.

