안다즈 발리, 동남아시아 최초 카카오프렌즈 테마 스테이 출시

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Andaz Bali, by Hyatt

2026년 07월 01일 16:07 KST

발리, 인도네시아 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 안다즈 발리 바이 하얏트(Andaz Bali, by Hyatt)가 동남아시아 호텔 최초로 모두가 좋아하는 카카오프렌즈(KAKAO FRIENDS) 캐릭터와 협업을 선보였다. 투숙객은 지금 바로 이용 가능하며 카카오프렌즈를 연상시키는 가든 풀 빌라(Garden Pool Villas) 두 곳 중 한 곳에 머물며 활기차고 장난기 넘치는 카카오프렌즈의 세계에 몰입할 수 있다.

이번 혜택은 일정 기간에만 제공되며 안다즈 발리의 고요한 아름다움과 카카오프렌즈의 재미와 매력이 결합된 특별한 분위기를 느껴 볼 수 있다. 가든 풀 빌라는 카카오프렌즈의 독특한 요소로 디자인되며, 카카오프렌즈 인형, 풀 플로트, 목욕 가운 등 특별한 객실 내 어메니티가 제공된다. 투숙객은 울창한 정원의 프라이빗한 안락함과 럭셔리함을 누릴 뿐만 아니라, 리조트 곳곳에서 카카오프렌즈 캐릭터를 찾아 나서는 인터랙티브 모험도 즐길 수 있다.

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Couple enjoying coffee in Kakao Friends Garden Pool Villa at Andaz Bali, by Hyatt
Couple enjoying coffee in Kakao Friends Garden Pool Villa at Andaz Bali, by Hyatt

'카카오프렌즈 인 발리(KAKAO FRIENDS IN BALI)' 객실 패키지의 구성은 다음과 같다.

• 기분 좋은 아침을 시작할 수 있는 빌리지 스퀘어(Village Square)에서 매일 조식
• 맞춤형 버틀러 서비스
• 무료 미니바 및 엄선된 웰컴 어메니티
• VIP 공항 도착 교통편 및 빌라 내 원활한 체크인
• 스파 또는 다이닝에 사용할 수 있는 100달러 상당 리조트 크레딧 숙박 당 지급
• 샹카 스파(Shankha Spa)에서 2인이 즐기는 1회 리주버네이팅 스파 여정. 60분 전신 마사지 후 30분 바디 스크럽, 페이셜 또는 헤어 트리트먼트 중 선택 가능

이번 협업은 휴식과 모험이 만나는 잊지 못할 휴가를 원하는 커플, 가족, 카카오프렌즈 애호가에게 더할 나위 없이 좋은 선택이다. 카카오프렌즈 스테이 혜택은 현재 예약 가능하다. 예약은 andazbali.com에서 하거나 [email protected]으로 직접 문의하면 된다.

고해상도 이미지는 여기서 구할 수 있다.

SOURCE Andaz Bali, by Hyatt