약 600명의 한국 관광객, 웨이하이 관광

웨이하이, 중국 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- CRI 온라인(CRI Online)의 뉴스 보도:

최근 약 600명의 한국 관광객이 배를 타고 웨이하이에 도착했으며, 이는 올해 산동성에 도착한 최대 규모의 입국 관광단이다. 한국 관광객들은 천리 산과 바다를 아우르는 여정을 즐기며 자연의 아름다움을 느꼈고, 몰입형 문화 체험을 통해 중한 양국 간 문화 교류를 한층 더 깊게 했다.

일정 중 관광객들은 화샹청 신유 해양세계를 방문했고, 해양 과학 지식과 교동 어가 문화가 어우러진 전시를 통해 해양 도시로서의 웨이하이만의 독특한 풍경을 감상했다. 환취루에 올라 난간에 기댄 채 멀리 바라보니 웨이하이만의 도시 풍경과 류공도의 역사적 모습이 한눈에 들어왔고, 이 도시의 깊은 역사와 현대적인 활력에 관광객들은 진심으로 감탄했다.

SOURCE CRI Online