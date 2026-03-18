웨이하이,「도시관광 융합•주객 공유」문화관광 신생태계 구축

웨이하이, 중국 2026년 3월 18일 /PRNewswire/ -- CRI 온라인(CRI Online)의 뉴스 보도:

시 전역 공공문화시설 효율 제고 사업 실시, 반월만 지역 종합 정비 등 중점 문화관광 프로젝트 추진, 「웨이하이와 함께하는 사계절 즐거운 여행」우수 관광 코스 조성 등…2026년 웨이하이시는 「전 지역 총괄•산업 간 융합•전 국민 공유」의 「대문화관광」발전 구도를 구축하고, 「관광사업 규범화•제고의 해」를 주축으로 「도시와 관광이 어우러지고 현지인과 관광객이 함께 누리는」문화관광 신생태계 조성에 힘쓸 것이다.

게다가 웨이하이시는 「친절한 웨이하이」문화관광 서비스 제고 계획을 심도 있게 추진하고, 문화관광 시장 주체의 품질과 규범화 수준을 높이며, 중점 분야에 대한 특별 단속을 강화하고, 관광 관련 핫라인 신속 대응 메커니즘을 완비하여 관광객 만족도를 제고할 것이다.

SOURCE CRI Online