오르벡, 한국 모바일 로봇 3D 비전 시장 점유율 72% 차지...신규 보고서 발표

상하이 2025년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 글로벌 시장조사 기관 인터랙트 애널리시스(Interact Analysis)가 발표한 '한국 모바일 로봇 3D 비전 시장 보고서'에 따르면, 오르벡(Orbbec)이 2024년 한국 모바일 로봇 3D 비전 시장에서 72%의 점유율로 1위를 차지한 것으로 나타났다.

60개 이상의 로봇 제조사 및 유통업체를 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 작성된 이 보고서에 따르면 2024년 한국의 상업용 및 산업용 모바일 로봇 시장 규모는 3천억원에 달한다. 근로자 1만명당 1012대로 세계 최고 수준의 로봇 보급률을 자랑하는 한국은 로봇 기술이 광범위한 도입에 앞서 엄격한 성능 기준을 충족해야 하는 시험장이 되고 있다.

이번 조사에서는 로봇이 자율주행, 장애물 감지, 안전한 인간-로봇 협업을 가능하게 하는 핵심 부품으로 3D 카메라가 꼽혔다. 3D 카메라 분야에서 오르벡은 상업용 모바일 로봇 시장에서 74%, 산업용 모델 시장에서 46%의 점유율을 기록하며 리얼센스(RealSense)를 포함한 다른 업체들을 앞질렀다.

분석가들은 오르벡이 이 분야를 선도하는 이유로 포괄적인 깊이 인식 솔루션 포트폴리오, 견고한 공급망, 아시아•북미•한국 전역의 로봇 제조사들과의 협력 관계를 꼽는다. 현재 창고, 레스토랑, 공장에서 운영되는 한국의 주요 물류, 접객, 제조 로봇 다수가 오르벡의 3D 카메라를 주 비전 시스템으로 사용하고 있다.

한국의 로봇 산업은 전자, 자동차, 물류를 아우르며 글로벌 자동화에서 중추적 역할을 수행하고 있다. 한국 로봇 기술과 글로벌 3D 비전 기술의 통합 확대는 역내 생태계가 상호 보완적 강점을 통해 혁신을 주도하는 방향으로 진화하고 있음을 보여준다.

오르벡의 정아비(Felix Zheng) 아태지역 총괄은 "오르벡은 엄격한 품질 기준과 기술적 정교함으로 유명한 한국 시장에서 선도적 위치를 확보하면서 세계적 수준의 깊이 인식 솔루션을 제공하기 위한 노력을 입증했다"면서 "오르벡은 한국을 장기적 전략 시장으로 삼고 한국 파트너사와 로봇 혁신을 이루기 위해 파트너십 및 기술 지원에 지속적으로 투자할 것"이라고 말했다.

오르벡 소개

2013년 설립된 오르벡(Orbbec, SHA: 688322)은 구조광, 입체 비전, ToF, 라이다 기반의 첨단 3D 센싱 솔루션을 제공하는 로봇 및 AI 비전 기술 선도 기업이다. 엔비디아, 마이크로소프트, AMD의 공식 생태계 파트너인 오르벡은 심층적인 R&D 전문성과 검증된 OEM/ODM 역량을 결합해 제조, 물류, 서비스 로봇 분야를 아우르는 전 세계 3천여 고객사에 서비스를 제공하고 있으며, 특히 한국 내에서도 광범위한 솔루션을 구축하고 있다.

SOURCE Orbbec Inc.