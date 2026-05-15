오리테인, 2026년 글로벌 공급망 인텔리전스 보고서 발표

소비자의 60%가 신뢰할 수 없는 원산지 제품 기피, 분석 브랜드의 90%가 금지 면화의 영향 받아

런던, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 법의학적 원산지 검증 분야의 글로벌 선도기업 오리테인(Oritain)이 5월 14일, 첫 번째 2026년 글로벌 공급망 인텔리전스 보고서(2026 Global Supply Chain Intelligence Report)를 발표했다. 연구 결과는 규제 및 경제적 감시와 소비자 회의론이 심화됨에 따라, 전통적인 공급망 가시성은 더 이상 신뢰를 갖고 운영하기에 충분하지 않다는 중요한 변곡점을 드러낸다.

이 보고서는 공급망 문서와 현실 사이의 확대되는 '검증 격차(Verification Gap)'를 식별한다. 면화를 주요 상품으로 삼아 분석한 데이터는 3년간의 꾸준한 진전 이후 금지 면화에 대한 노출이 2021년 이전 수준으로 다시 급증했음을 보여준다.

40개 브랜드에 걸쳐 5년간 연간 1000개의 의류를 분석한 오리테인의 연구는 리더십에 대한 근본적인 변화를 강조한다. 현재 영국 기업의 약 94%와 미국 기업의 87%가 면화 공급망을 추적하고 있지만, 오리테인은 2025년에 분석된 브랜드의 90%가 2024년의 64%에서 증가해 적어도 하나의 금지 면화 결과를 기록했음을 발견했다.

오리테인의 앨린 프랭클린(Alyn Franklin) 최고경영자는 "위험이 사라지는 것이 아니라 재등장하고 있다"고 말했다. 이어 "브랜드들이 제조 지역을 전환함에 따라 상류 원자재 노출이 사라진 것이 아니라 새로운 제조 허브에서 나타나고 있다. 독립적인 검증 없이는 위험이 복잡한 무역 경로를 통해 조용히 이동하다가 상품이 차단되고 비용이 급증할 때만 표면화된다"고 덧붙였다.

주요 인사이트

금지된 면화의 노출이 2021년 이전 수준으로 돌아왔으며, 이는 기존의 서류 추적으로는 해결할 수 없는 과제이다.

신뢰 부족이 존재한다. 소비자의 60%가 신뢰할 수 없는 원산지의 제품을 기피하는 반면, 마케팅 주장을 신뢰하는 비율은 3%에 불과하다.

면화 외에도 소비자의 69%가 가죽에 대한 윤리적 소싱 증명 의무화를 지지하며, 유럽연합 삼림벌채 규정(EUDR) 내 포함에 대한 요구를 강화한다.

결과는 더 이상 이론적이지 않다. 조사된 영국 브랜드의 80%와 미국 브랜드의 37%가 이미 국경 지연, 재정적 처벌, 생산 중단 등 실질적 영향을 경험했다.

이 보고서는 회복력 있는 무역의 미래가 프로그래밍 방식의 법의학적 검증에 있다고 결론짓는다. 사후 대응적 규정 준수에서 지속적이고 과학 기반의 모델로 이동함으로써, 기업들은 방어 가능한 증거로 주장을 실증할 수 있다.

프랭클린 최고경영자는 "검증 없는 가시성은 더 이상 유효하지 않다"고 덧붙였다. 이어 "오리테인은 조직들이 측정할 수 있고, 방어할 수 있으며 확장할 수 있는 신뢰를 구축할 수 있도록 하는 과학과 네트워크 인텔리전스를 제공한다"고 말했다.

오리테인 소개

오리테인은 법의학적 원산지 검증 분야의 글로벌 선도기업이다. 오리테인은 동위원소와 미량 원소를 고급 통계 모델링과 결합하여 패션 및 면화, 가죽, 목재, 커피, 육류, 유제품 전반에 걸쳐 제품의 원산지를 검증해 조직들이 규제 준수를 달성하고 평판 위험을 줄일 수 있도록 돕는다.

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SOURCE Oritain