Oritain lance un rapport de référence sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en 2026

60 % des consommateurs évitent les origines non fiables ; 90 % des marques analysées sont touchées par les interdictions visant le coton

LONDRES, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Oritain, le leader mondial de la vérification médico légale de l'origine, publie aujourd'hui son premier rapport 2026 Global Supply Chain Intelligence. Les résultats révèlent un point d'inflexion critique : avec l'intensification de la surveillance réglementaire et économique et du scepticisme des consommateurs, la visibilité traditionnelle de la chaîne d'approvisionnement n'est plus suffisante pour opérer en toute confiance.

Le rapport identifie un « fossé de vérification » grandissant entre la documentation de la chaîne d'approvisionnement et la réalité. En utilisant le coton comme produit phare, les données montrent qu'après trois années de progrès constants, l'exposition au coton interdit est revenue aux niveaux d'avant 2021.

L'analyse par Oritain de 1 000 vêtements par an pendant cinq ans pour 40 marques met en évidence un changement fondamental au niveau du leadership. Alors que près de 94 % des entreprises britanniques et 87 % des entreprises américaines tracent désormais leurs chaînes d'approvisionnement en coton, Oritain a constaté que 90 % des marques analysées en 2025 ont enregistré au moins un résultat de coton interdit, contre 64 % en 2024.

« Le risque ne disparaît pas, il refait surface », déclare Alyn Franklin, CEO d'Oritain. « Alors que les marques changent de région de production, l'exposition aux matériaux en amont n'a pas disparu, elle apparaît dans de nouveaux centres de production. En l'absence de vérification indépendante, le risque voyage discrètement le long des routes commerciales complexes et ne fait surface que lorsque les marchandises sont arrêtées et que les coûts augmentent. »

Observations clés

L'exposition au coton interdit est revenue aux niveaux d'avant 2021, un défi que les traces écrites traditionnelles ne peuvent pas relever.

Il existe un déficit de confiance : 60 % des consommateurs évitent les produits dont l'origine n'est pas digne de confiance, tandis que 3 % seulement font confiance aux allégations marketing.

Au-delà du coton, 69 % des consommateurs sont favorables à une preuve obligatoire de l'origine éthique du cuir, ce qui renforce les appels en faveur de son inclusion dans le règlement européen sur les droits de l'homme.

Les conséquences ne sont plus théoriques : 80 % des marques britanniques et 37 % des marques américaines interrogées ont déjà subi des conséquences matérielles, notamment des retards aux frontières, des pénalités financières et des perturbations de la production.

Le rapport conclut que l'avenir du commerce résilient réside dans la vérification médico-légale programmatique. En passant d'une conformité réactive à un modèle continu basé sur la science, les entreprises peuvent étayer leurs affirmations par des preuves défendables.

« La visibilité sans vérification ne tient plus », ajoute Franklin. « Oritain fournit la science et l'intelligence de réseau qui permettent aux organisations d'établir une confiance mesurable, défendable et évolutive. »

À propos d'Oritain :

Oritain est un leader mondial de la vérification médico-légale de l'origine. À l'aide d'isotopes et d'oligo-éléments combinés à une modélisation statistique avancée, Oritain vérifie la provenance des produits dans les domaines de la mode et du coton, du cuir, du bois, du café, de la viande et des produits laitiers, afin d'aider les entreprises à se conformer à la réglementation et à réduire les risques pour leur réputation.

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