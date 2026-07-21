오션 웨스트, 센티널 스퀘어 II에서 컬럼비아 특별구와의 장기 임대 연장 발표

워싱턴, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 오션 웨스트 캐피털 파트너스(Ocean West Capital Partners, '오션 웨스트')가 워싱턴 D.C. 노마(NoMa) 서브마켓에 위치한 센티널 스퀘어 II(Sentinel Square II, 1050 First Street NE)에서 컬럼비아 특별구와의 종합시설국(Department of General Services)과 8년 임대 연장을 성공적으로 체결했다고 발표했다.

컬럼비아 특별구는 거의 10년간 센티널 스퀘어 II의 주요 임차인으로 입주해 왔다. 임대 계약은 2029년까지 만료되지 않을 예정이었으나, 오션 웨스트는 선제적으로 장기 연장을 협상하여 추가 8년간 임대를 확보하는 동시에 건물의 가중평균 임대 기간을 5년 가까이 연장했다. 현재 AA+ 신용등급을 유지하고 있는 컬럼비아 특별구는 건물의 약 3분의 2를 차지하고 있어, 이번 거래는 건물의 장기적인 수익 안정성과 가치에 의미 있는 향상을 불러온다.

오션 웨스트는 소유주를 대신하여 임대 협상을 주도했으며, 컬럼비아 특별구, 임차인 및 임대인 대표, 건물의 대출기관과 긴밀히 조율하여 모든 당사자의 목표를 충족하면서 건물의 장기적인 위치를 강화하는 거래를 형성했다.

오션 웨스트 캐피털 파트너스의 러스 알레그레테(Russ Allegrette) 최고경영자 겸 공동 창립자는 "우리는 컬럼비아 특별구와의 오랜 관계를 매우 중요하게 생각하며, 센티널 스퀘어 II에 대한 컬럼비아 특별구의 지속적인 입주와 소유주의 장기 목표를 모두 지원하는 결과에 도달하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "임대 만료 훨씬 전부터 컬럼비아 특별구와 소통하고 모든 이해관계자들과 협력적으로 작업함으로써 우리는 투자 등급 임차인으로부터 장기적 약속을 확보하는 동시에 소유주와 임차인 모두에게 이익이 되도록 경제성을 신중하게 구성할 수 있었다. 이러한 거래에는 창의성, 지속성 및 강력한 파트너십이 필수적"이라고 덧붙였다.

이번 임대 연장은 오션 웨스트의 선제적인 자산 관리 방식과 전략적인 임차인 관계, 규율 있는 자본 관리, 신중한 실행을 통해 가치를 창출하려는 약속을 보여준다.

오션 웨스트 캐피털 파트너스 소개

오션 웨스트 캐피털 파트너스는 파트너와 투자자들을 위한 장기적 가치를 창출하는 기회를 식별하고 실행하는 데 전념하는 종합 부동산 투자 및 관리 플랫폼이다. 2010년 설립 이래 오션 웨스트는 75억 달러 이상의 상업용 부동산 거래를 완료했으며 1700만 제곱피트 이상의 오피스 및 산업용 부동산 포트폴리오는 물론, 약 4500개의 학생용 주택 침상과 1000세대의 아파트 유닛을 감독해 왔다. 이 회사는 국내 및 국제 고객들과 함께 투자하며 부동산 관리, 자산 관리, 건설 관리, 자본 시장을 포함한 부동산 소유의 모든 측면에서 활발히 활동하고 있다.

언론 정보 문의처: 존 바이스(John Weiss), 213-784-1131, [email protected]

SOURCE Ocean West Capital Partners