오션웨스트, 뉴욕 지사 개설 및 지사장으로 알렉스 벤더 영입

엘 세군도, 캘리포니아주, 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 로스앤젤레스에 본사를 둔 부동산 투자 회사 오션웨스트 캐피털 파트너스(Ocean West Capital Partners, 이하 '오션웨스트')가 알렉스 벤더(Alex Bender)를 뉴욕 지사 지사장으로 영입했다고 발표했다. 벤더는 새로 설립된 오션웨스트의 뉴욕 사무소를 이끌며, 현지 내 투자 및 자문 기회를 확대하는 데 주력할 예정이다.

벤더는 뉴욕을 중심으로 미국 동부 전역에서 15년 이상 부동산 투자와 자산 운용 경험을 쌓아왔다. 그는 지금까지 총 미화 60억 달러 규모의 부동산 거래를 성사시켰고, 30억 달러 규모의 부동산 포트폴리오를 직접 관리했다. 오션웨스트에 합류하기 전에는 제임스타운(Jamestown)과 SL 그린(SL Green) 등 주요 기관투자 부동산 플랫폼에서 인수 및 자산운용 부문을 담당했다.

벤더의 합류로 오션웨스트는 지난 24개월 동안 20억 달러 이상의 자산을 인수하거나 자문을 제공한 뉴욕 시장에 현지 기반과 전문성을 강화하게 됐다. 러스 알레그레테(Russ Allegrette) 오션웨스트 공동 창립자 겸 대표는 "오랜 기간 탐색 끝에 알렉스를 영입하여 뉴욕에서의 성장을 이끌게 되어 매우 기쁘다"며 "그는 이 중요한 시장에서 풍부한 경험, 관계망, 그리고 창의성을 가져다줄 것"이라고 밝혔다.

알렉스 벤더 신임 지사장은 "오션웨스트에 합류하게 되어 기대가 크다"며 "오션웨스트의 자본 접근성, 강력한 운영 플랫폼, 그리고 훌륭한 팀과 함께 뉴욕 시장에서 회사의 입지를 크게 확대할 수 있도록 뒷받침할 것"이라고 말했다.

오션웨스트 캐피탈 파트너스 소개

2010년 설립된 오션웨스트 캐피털 파트너스(Ocean West Capital Partners, '오션웨스트')는 지금까지 75억 달러 이상의 상업용 부동산 거래를 완료했으며, 1700만 제곱피트에 달하는 오피스 및 산업용 부동산 프로젝트를 관리해 왔다. 또한 약 4500개의 학생 기숙사 베드와 1000세대의 아파트 유닛을 관리하고 있다. 오션웨스트는 국내외 투자자들과 함께 투자 활동을 전개하며, 자산 관리, 건설 관리, 자본 시장 등 부동산 소유권의 모든 측면에서 활발하게 활동하고 있다.

