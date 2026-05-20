와일드 터키, 버번 레거시의 새 장 열었다… WILD TURKEY AUSTIN NICHOLS ARCHIVES, GOLD FOIL EDITION 출시

부 마스터 블렌더 브루스 러셀(Bruce Russell)이 제작한 신제품, 팬들에게 사랑받은 컬트 클래식 'Cheesy Gold Foil'에서 영감 받아 탄생

로렌스버그, 켄터키, 2026년 5월 20일 /PRNewswire/ -- 대담한 켄터키 버번으로 잘 알려져 있고 수상 경력에 빛나는 증류소 와일드 터키(Wild Turkey)가 자사의 전설적인 과거에서 영감을 얻어 미래를 위한 새로운 행보에 나섰다. 와일드 터키는 자사 역사상 가장 높은 평가를 받은 빈티지 병들을 기념하는 연례 한정판 시리즈 Austin Nichols Archives Collection을 5월 19일 새롭게 공개했다. 시리즈의 첫 출시 제품인 Gold Foil Edition은 1980~1990년대 와일드 터키를 대표하는 빈티지 가운데 하나로, 팬들 사이에서 'Cheesy Gold Foil'이라는 애칭으로 불려온 제품의 정신을 담아낸 16년 숙성 120프루프 켄터키 스트레이트 버번이다.

WILD TURKEY AUSTIN NICHOLS ARCHIVES, GOLD FOIL EDITION

Austin Nichols Archives는 지난해 큰 성공을 거두며 막을 내린 Master's Keep 시리즈 이후 수집 가치가 높은 한정판 버번 라인을 새롭게 선보였다. 이 시리즈는 와일드 터키 최초로 부 마스터 블렌더 브루스 러셀이 전적으로 주도하는 제품 라인으로, 러셀 가문의 타협 없는 품질 철학을 다음 세대로 이어간 제품이다. 브루스는 10여 년 전부터 이 시리즈를 구상해 왔으며, 조부인 지미 러셀(Jimmy Russell)을 기리는 동시에 와일드 터키 특유의 버번 제조 철학을 현대적으로 재해석하고자 했다. 브루스 러셀에게 Austin Nichols Archives 컬렉션은 개인적인 열정 프로젝트이자 중요한 커리어 이정표이기도 하다.

첫 출시작인 Gold Foil Edition은 위스키 수요가 감소하고 재고가 급증했던 이른바 '글럿 시대(Glut Era)'에 탄생한 좋은 위스키들에 대한 오마주다. 당시 지미 러셀은 오래 숙성된 배럴을 일반 제품에 블렌딩하곤 했으며, 그 결과 깊이감과 강렬함, 그리고 오늘날에는 좀처럼 찾아보기 힘들다고 애호가들이 평가하는 독특한 '숙성 오크 풍미(mature oak funk)'를 지닌 버번이 탄생했다. Gold Foil Edition은 그 시대 특유의 풍부함과 개성, 독보적인 프로파일을 재현하기 위해 더 긴 숙성 기간과 높은 도수를 적용해 제작했다.

브루스 러셀은 "Austin Nichols Archives는 오랜 시간 애정을 쏟아온 프로젝트였으며, 마침내 전 세계 버번 애호가들과 공유하게 됐다"며 "Gold Foil Edition은 컬렉션의 시작을 알리기에 완벽한 버번이었다. 개인적으로도 가장 좋아하는 제품 중 하나이자 많은 와일드 터키 팬들에게 사랑받는 제품에서 영감을 받아, 아버지와 할아버지에게서 배운 모든 것을 바탕으로 와일드 터키의 유산을 기리는 위스키를 만들었다"고 말했다.

Gold Foil Edition은 와일드 터키 특유의 '시그니처 펑크(signature funk)' 풍미와 함께 다크 프루트와 숙성 오크 향을 느낄 수 있고 체리 콜라, 정향(clove), 다크 허니의 노트가 어우러진 제품이다. 이어 후추 향신료, 브라운 슈거, 가죽 향이 길게 이어지는 피니시를 선사한다. 16년 숙성 논칠필터(non-chill filtered) 120프루프 버번으로 와일드 터키의 대표 숙성 창고인 캠프 넬슨 F, D, E 릭하우스(rickhouse) 배럴을 이용해 제작했다.

패키지 디자인 또한 버번 자체만큼 예술적으로 완성됐다. 빈티지 광고와 와일드 터키 브랜드 탄생 스토리에서 영감을 받아 제작된 케이스에는 가을 사냥 장면이 담겨 있다. 이는 브랜드 이름의 유래를 암시하는 것이기도 하다. 내부에는 골드 포일 라이닝과 오리지널 빈티지를 연상시키는 라벨 디자인이 적용됐다. 또한 열성 팬들을 위한 장치로, 시리즈의 각 출시 제품에는 서로 다른 숨겨진 이스터에그(Easter egg)가 포함될 예정이며 골드 포일 에디션이 그 시작을 알린다. 빈티지 버번, 이른바 '더스티(dusties)'를 찾는 애호가들의 열풍이 계속되는 가운데, 이번 컬렉션은 와일드 터키의 가장 상징적인 출시작에서 영감을 받은 위스키와 함께 새로운 추억을 만들기에 좋은 기회가 될 것으로 보인다.

와일드 터키 오스틴 니콜스 아카이브 골드 포일 에디션은 오는 5월부터 일부 시장에서 한정 수량으로 출시되며, 권장소비자가격은 400달러다.

와일드 터키 소개

와일드 터키 버번 증류소는 켄터키강 인근 깊은 석회암 지대 위에 위치해 있다. 이 지층은 천연 필터 역할을 하며, 고품질 제품 생산에 필수적인 맑은 물을 공급한다. 와일드 터키는 합산 경력이 100년이 넘는 전설적인 부자 마스터 디스틸러 지미 러셀과 에디 러셀(Eddie Russell)이 이끌고 있으며, 현재는 다음 세대인 부 블렌더 브루스 러셀도 함께하고 있다.

와일드 터키라는 브랜드명은 1940년 증류소 임원이었던 토머스 맥카시(Thomas McCarthey)가 친구들과의 와일드 터키 사냥 여행에 창고 샘플 위스키를 가져가면서 탄생했다. 이듬해 친구들이 "그 와일드 터키 위스키를 좀 달라"고 요청하면서 브랜드명이 정식으로 자리 잡게 됐다.

와일드 터키는 대부분의 버번보다 훨씬 더 낮은 알코올 도수(ABV)에서 증류되어 새 오크 배럴에 담긴다. 이 방식으로 생산 과정에서 풍미 손실이 줄어 맛은 더욱 풍성해진다. 최고급 미국산 새 오크 배럴에 가장 강한 차링(4번 '앨리게이터' 차링)이 적용돼 부드러운 풍미와 깊은 호박색이 완성된다. 배럴은 켄터키주 로렌스버그 증류소에서 채워진다. 자세한 정보는 wildturkey.com에서 확인할 수 있다.

캄파리 그룹 소개

캄파리 그룹(Campari Group)은 글로벌 주류 업계를 대표하는 기업 중 하나로, 아페롤(Aperol)과 캄파리 같은 대표적인 아페리티프 브랜드를 비롯해 Espolòn 테킬라와 같은 아가베 스피릿, 와일드 터키와 Appleton Estate 럼, Courvoisier와 Grand Marnier를 포함한 코냑 및 샴페인 등 50여 가지 프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 브랜드를 보유하고 있다. 1860년에 설립되었으며 지금은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 글로벌 주류 기업이자 아페리티프 카테고리의 확고한 선두 기업이다. 현재 전 세계 190여 국가에 진출해 있으며, 유럽과 미주 지역에서 확고한 시장 지위를 구축하고 있다. 본사는 이탈리아 밀라노에 위치해 있으며, 전 세계에 생산시설 24곳과 27국에 자체 유통망을 운영 중이다. 직원은 약 4800명이으며, 모회사 다비데 캄파리-밀라노(Davide Campari-Milano N.V., 로이터: CPRI.MI / 블룸버그: CPR IM)는 2001년에 이탈리아 증권거래소에 상장됐다. 자세한 사항은 http://www.camparigroup.com/en 에서 확인할 수 있다. 책임 있는 음주 문화를 지향한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2982827/WildTurkey_Archives_Cannister.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1894275/Wild_Turkey_Logo.jpg

SOURCE Wild Turkey