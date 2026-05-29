우리 아이 첫 AI 경험, 부모가 함께 만든다 -- 코드프레소, 6월 6일 가족 'AI 동화책' 원데이 클래스

코딩 몰라도 OK, 아이가 이야기 만들면 AI가 그림•영상•음악 제작

6~8세 자녀와 부모 8팀, 단 한 권의 가족 동화책 완성

서울, 대한민국 , 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- AI 역량 평가•교육 전문기업 **코드프레소(Codepresso, 대표 이동훈)가 오는 6월 6일(토) 오후 2시부터 5시까지 서울 코드프레소 러닝센터에서 부모와 자녀가 함께 참여하는 가족 단위 AI 원데이 클래스「우리 아이와 만드는 첫 AI 동화책」**을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 클래스는 6~8세 자녀와 보호자가 한 팀으로 참여해, 약 3시간 동안 생성형 AI를 활용해 세상에 단 한 권뿐인 가족 동화책을 직접 만들어보는 체험형 워크숍이다. 정원은 8팀으로 제한되며, 참가비는 1팀 기준 2만 5천 원이다.

"AI를 막을까, 같이 배울까" — 학부모의 새 고민

생성형 AI가 일상 깊숙이 들어오면서, 자녀가 챗봇이나 이미지 생성 AI를 자연스럽게 접하는 일이 일상이 됐다. 그러나 학부모 입장에서는 <아이가 AI를 어떻게 쓰고 있는지>, <무엇은 권장하고 무엇은 조심시켜야 하는지>, <AI 시대에 우리 아이에게 진짜 필요한 역량이 무엇인지> 직접 체험하고 판단할 기회가 적었다. 막연한 우려와 기대가 동시에 커지는 사이, 이를 금지하거나 방관하는 양 극단으로 결론을 미루는 경우가 적지 않다.

코드프레소가 이번 클래스를 기획한 출발점도 여기다. 단순히 "AI는 좋은 도구" 라는 메시지를 전달하는 강연이 아니라, 부모와 아이가 한자리에서 같은 도구를 직접 다뤄보고, 결과물을 함께 완성하는 경험을 통해 *"우리 아이에게 AI가 어떤 의미일지"*를 가족 단위로 체득하게 하는 것이 핵심 목표다.

아이가 '감독', AI가 '제작진' — 코딩 한 줄 몰라도 OK

클래스 진행 방식은 직관적이다. 아이가 동화의 '감독' 역할을 맡아 이야기 주제•주인공•장면을 결정하면, AI는 캐릭터 이미지•삽화•음성 더빙•짧은 영상화를 책임지는 '제작진' 역할을 수행한다. 아이는 타이핑이 능숙하지 않아도 음성으로 AI에게 지시할 수 있다. 부모는 아이의 결정을 함께 듣고 결과물을 함께 다듬는 보조 역할로 참여한다.

강의를 맡는 김지훈 코드프레소 AI R&D 본부 이사는 "아이들은 어른보다 훨씬 자연스럽게 AI에게 '이렇게 해줘'라고 말한다"라며 "어른이 도구와 사용법을 먼저 의식할 때, 아이들은 상상부터 시작한다는 점이 인상적"이라고 말했다.

3시간 커리큘럼은 ▲AI랑 인사하기(20분) ▲ AI 동화 만들기 ① — 주인공•이야기 만들기 ▲ AI 동화 만들기 ② — 그림 넣기 ▲ AI 콘텐츠 꾸미기 — 음성 더빙•포스터•짧은 영상화 ▲ 결과물 공유 및 발표로 구성된다. 강사는 코드프레소 AI 팀을 이끄는 김지훈 이사가 직접 맡는다.

가족이 가져가는 것 — 디지털 동화책과 자녀 이름이 들어간 수료 인증서

클래스를 마친 가족은 ▲디지털 동화책(캐릭터•삽화•텍스트 포함, 가족•친구에게 공유 가능) ▲자녀 이름이 새겨진 수료 인증서를 받게 된다. 코드프레소는 이 동화책이 가족의 거실과 SNS에서 *"우리 아이가 만든 책"*으로 살아 움직이는 콘텐츠가 되기를 기대한다고 밝혔다.

코드프레소의 더 큰 그림 — 'AI 리터러시 표준화'의 첫 대중 접점

이번 가족 클래스는 코드프레소가 추진하는 'AI 리터러시 표준화' 비전의 연장선에서 마련됐다. 코드프레소는 그동안 재직자 채용•기업 인사 평가를 위한 'AI Fluent' 평가 라인업과 비개발자 직장인을 위한 원데이 특강 시리즈, 여성 개발자 커뮤니티를 위한 글로벌 프로그램 **'Women in Vibe Coding(WIV)'**을 운영해왔다. 이번 패밀리 트랙은 이러한 AI 교육 경험을 바탕으로, 가족과 어린이 세대까지 AI 리터러시의 접점을 확장하는 첫 시도라는 점에서 의미가 있다.

코드프레소는 "AI는 우리 아이에게 어떤 의미인가"라는 질문은 결국 "AI 시대에 어떤 역량이 필요한가"라는 질문과 맞닿아 있다고 보고 있다. 이번 파일럿 클래스(6/6) 운영 결과와 참가자 반응에 따라 하반기 정기 프로그램은 물론 학교•도서관•지자체 연계 확장 가능성도 검토할 계획이다.

한편 「우리 아이와 만드는 첫 AI 동화책」 클래스 신청은 현재 이벤터스(EventUs) 페이지(https://event-us.kr/m/126471/55005)에서 진행 중이다. 자세한 문의는 [email protected]를 통해 가능하다.

행사 개요

항목 내용 행사명 우리 아이와 만드는 첫 AI 동화책 주최 코드프레소(Codepresso) 일시 2026년 6월 6일(토) 14:00 – 17:00 장소 코드프레소 러닝센터 (서울특별시 강남구 테헤란로27길 8, 2F ) 대상 6~8세 자녀 + 보호자 1인 정원 8팀 (소규모 운영) 참가비 2만 5천 원 / 1팀 사용 도구 Google AI Pro 플랜 (음성•타이핑 입력 모두 가능) 준비물 개인 노트북 또는 태블릿 강사 코드프레소 AI R&D 본부 김지훈 이사 신청 페이지 이벤터스 https://event-us.kr/m/126471/55005

회사 소개

코드프레소(Codepresso)는 "AI 리터러시 시대의 표준을 만들어내는 회사"다. "역량이 공정하게 평가되는 세상"을 미션으로, IT•AI 직무 실행 역량을 측정하는 SkillCertify와 AI 활용 역량을 평가하는 AI Fluent 두 제품 라인을 운영한다. 영어에 토익이 있듯 AI 시대에도 표준화된 시험 체계를 만들어내겠다는 것이 회사의 비전이다. 누적 100여 개 기업이 코드프레소 플랫폼을 채택했으며, 기업 AX 전환 컨소시엄 AXMOS, 여성 개발자 커뮤니티 Women in Vibe Coding(WIV), 가족•비개발자 단위 원데이 특강 시리즈 등 표준 확산을 위한 대중•기업 접점 프로그램을 함께 운영한다. 본사는 서울에 있으며, 룩셈부르크와 베트남•싱가포르 현지 사업을 전개하고 있다.

홈페이지: [codepresso.io]

SOURCE 코드프레소