코드프레소 이동훈 대표, KBS 뉴스9 출연… AI 역량평가 중요성 <AI Fluent>로 조명

"AI 전환의 핵심은 도구가 아니라 이를 활용하는 인재"

서울, 대한민국 2026년 6월 10일 /PRNewswire/ -- AI 역량평가 전문기업 코드프레소(대표 이동훈)는 이동훈 대표가 최근 KBS 뉴스9의 AI 역량평가 관련 보도에 전문가로 출연해 AI 활용 역량 검증의 중요성을 설명했다고 9일 밝혔다. 코드프레소는 직무별 AI 활용 역량을 정량적으로 측정하는 솔루션 'AI Fluent'를 통해 기업의 AI 전환(AX) 성과 측정을 지원하고 있다.

지난 1일 방송된 KBS 뉴스9는 생성형 AI 확산과 함께 기업과 교육 현장에서 높아지고 있는 AI 역량평가 수요를 조명했다. 해당 보도에 출연한 이동훈 대표는 AI 역량평가가 단순한 지식 확인이 아니라 실제 업무에서 AI를 활용하는 능력을 검증하는 과정이라고 설명했다.

KBS 뉴스9 인터뷰에 참여 중인 이동훈 코드프레소 대표

이 대표는 "실제 실무에서 작동하는 역량을 중심으로, AI에게 업무를 제대로 시킬 수 있는 프롬프트 설계 역량부터 스스로 업무를 처리하는 AI 에이전트를 설계•구현하는 역량까지 다면적으로 평가해야 한다"고 말했다.

생성형 AI 도입이 빠르게 확산되면서 기업들은 단순히 AI를 사용할 수 있는 인재를 넘어, AI를 활용해 실제 업무 성과를 만들어낼 수 있는 인재를 선별하고 육성해야 하는 과제에 직면하고 있다. 그러나 많은 조직이 구성원의 AI 활용 수준을 객관적으로 측정할 기준과 체계를 갖추지 못한 상황이다.

코드프레소는 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 활용 역량 평가 솔루션 <AI Fluent>를 제공하고 있다. <AI Fluent>는 조직 및 개인의 AI 역량을 정량적으로 진단하고, 실제 업무 기반의 프로젝트형 평가를 통해 AI 활용 능력을 측정한다. 또한 평가 결과를 바탕으로 맞춤형 교육까지 연계해 조직의 AI 전환을 지원한다.

<AI Fluent>는 객관식 시험 방식이 아닌 실제 업무 환경과 유사한 과제를 수행하는 방식으로 설계됐다. 응시자는 AI를 활용해 문제를 정의하고, 해결 방안을 설계한 뒤, 실제로 작동하는 결과물을 만들어내는 전 과정을 수행한다. 평가 항목은 직무별 특성에 맞게 구성할 수 있어 AI 기반 서비스를 기획하는 비개발자부터 AI 기능을 직접 개발하는 개발자까지 조직이 필요로 하는 역량을 선택적으로 검증할 수 있다.

평가는 결과물만이 아니라 AI와 협업하는 과정 전반을 분석한다. 코드프레소는 ▲AI Native 역량 ▲도메인 이해도 ▲소프트웨어 엔지니어링 역량 등 다양한 관점에서 평가를 수행하며, 개인별 역량 리포트와 조직 단위 분석 결과를 제공한다. 이를 통해 조직은 직무별 역량 수준을 파악하고 교육 우선순위를 설정하는 것은 물론, AI 전환 준비 수준까지 진단할 수 있다.

이동훈 대표는 "검을 휘둘러 보지 않은 사람에게 좋은 검을 쥐어줘도 제대로 휘두르지 못하는 것과 마찬가지로, 결국 AI 전환의 핵심은 그 도구와 기술을 잘 활용할 수 있는 인재"라며 "AI Fluent는 조직이 AI 활용 역량을 객관적으로 확인하고 성장시킬 수 있도록 돕는 평가 기준이 될 것"이라고 말했다.

한편 코드프레소는 AI•소프트웨어 역량평가 및 교육 솔루션을 제공하는 기업으로, 삼성•현대모비스•SK텔레콤을 비롯한 국내 주요 기업과 공공기관, 대학에 관련 서비스를 제공하고 있다.

[관련 링크] KBS 뉴스9 다시보기: https://n.news.naver.com/article/056/0012195056

회사 소개

코드프레소(Codepresso)는 "AI 리터러시 시대의 표준을 만들어내는 회사"다. "역량이 공정하게 평가되는 세상"을 미션으로, IT•AI 직무 실행 역량을 측정하는 SkillCertify와 AI 활용 역량을 평가하는 AI Fluent 두 제품 라인을 운영한다. 영어에 토익이 있듯 AI 시대에도 표준화된 시험 체계를 만들어내겠다는 것이 회사의 비전이다. 누적 100여 개 기업이 코드프레소 플랫폼을 채택했으며, 기업 AX 전환 컨소시엄 AXMOS, 여성 개발자 커뮤니티 Women in Vibe Coding(WIV), 가족•비개발자 단위 원데이 특강 시리즈 등 표준 확산을 위한 대중•기업 접점 프로그램을 함께 운영한다. 본사는 서울에 있으며, 룩셈부르크와 베트남•싱가포르 현지 사업을 전개하고 있다.

홈페이지: codepresso.io

SOURCE 코드프레소