웨이하이시, 산업 추세에 부합하는 획기적인 직업 교육 방식 개발

2025년 11월 03일 15:11 KST

웨이하이, 중국 2025년 11월 3일 /PRNewswire/ -- CRI 온라인 보도:

웨이하이시가 전문 직업 교육과 지역 산업 개발 간의 긴밀한 연계에 각별한 관심을 기울인 채 새로운 인재 양성 방식을 적극적으로 모색 중이다. 웨이하이시는 거시적인 산학 협력 문화를 조성함으로써 지역 경제 성장을 촉진하고 있다.

루산시의 산둥외국어직업대학교(Shandong Vocational University of Foreign Affairs)에 자리한 메타버스 연구소(Metaverse Research Institute)의 직원들은 디지털 스마트 팩토리 시스템을 운영하고 있다. '생산 관리자' 역할을 맡은 그들은 몇 가지 명령만으로도 공장의 전체적인 운영 상황을 실시간으로 명확하게 파악할 수 있다. 메타버스 연구소가 독자적으로 개발한 이 시스템은 생산 공정에서 수준 높은 자동화, 지능화, 시각화를 실현한다. 이 시스템은 자동차, 전력, 지능형 도시 단지 등 다양한 분야에 이미 응용되고 있다.

