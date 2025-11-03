웨이하이시, 현대적 복합 산업 도시를 지향하는 신개념의 산업사회 조성

2025년 11월 03일 15:11 KST

웨이하이, 중국 2025년 11월 3일 /PRNewswire/ -- CRI 온라인 보도:

산업사회(Industrial Communities)란 산업 기능과 도시 생활이 완벽하게 어우러지는 혁신적인 형태의 도시 구조를 뜻한다. 산업사회 구역에서는 제한된 토지 면적을 최대한 활용하고, 탄력적인 공간 설계 방식을 채택하며, 조화로운 공동체 기획 원리를 적용한다. 결과적으로, 혁신적인 산업과 수준 높은 생활이 시너지 효과를 창출하는 공간이 탄생하게 된다.

웨이하이 경제기술개발구역(Economic and Technological Development Zone of Weihai)에서 생산, 생활, 여가, 오락 기능을 겸비한 산업사회가 도시 경제 변혁과 복합 산업 도시의 모범 사례로 조용히 부상하고 있다.

웨이하이 스마트밸리 서비스무역 산업단지(Weihai Smart Valley Service Trade Industrial Park)에는 50개가 넘는 개별 건물이 어우러져 있다. 이곳은 기존의 산업단지와 달리 완전히 개방되어 있으며 주변의 여러 교차로에서 곧장 진입할 수 있다. 산업단지에서 일하거나 근처에 거주하는 사람이라면 누구나 이곳의 여가 및 오락 시설을 즐길 수 있다.

