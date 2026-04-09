일본 IT 위크 스프링 2026 | 파이보콤, 첨단 AIoT 혁신 기술 선보여

도쿄, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 4월 8일부터 10일까지 일본 IT 위크 스프링 2026(Japan IT Week Spring 2026)이 도쿄 빅사이트(Tokyo Big Sight)에서 개최된다. 파이보콤(Fibocom)은 '더 스마트한 디지털 세계를 위한 AIoT 연결성(AIoT Connectivity for a Smarter Digital World)'이라는 테마 아래 최신 AIoT 혁신 기술을 선보이며 스마트 아웃도어, 브로드밴드 연결성, AI 동반자, 산업용 IoT 전반에 걸쳐 모듈, 엣지 컴퓨팅, 통합 버티컬 솔루션을 아우르는 엔드투엔드 역량을 공개한다.

스마트 아웃도어 부문에서 파이보콤은 시스템 수준의 지능형 잔디 깎기 솔루션을 선보이며, 이는 이번 전시회에서 가장 혁신적이고 주목받는 하이라이트 중 하나가 되었다. 비전 기반 및 비전+RTK 하이브리드 내비게이션을 모두 지원하는 이 솔루션은 엣지 컴퓨팅과 고정밀 위치 측정을 활용해 복잡한 정원 환경에서 센티미터 수준의 장애물 회피와 안정적인 작동을 구현하며, 다양한 지형과 실제 야외 환경에 대응한다.

Japan IT Week Spring 2026 Fibocom Showcases AIoT Innovations (PRNewsfoto/Fibocom Wireless Inc.)

브로드밴드 연결성 분야에서 파이보콤은 FG200 및 FG390 기반 모듈을 포함한 차세대 플랫폼 기반의 포괄적인 5G FWA 포트폴리오를 선보인다. 솔루션 라인업은 MiFi, ODU, IDU, CPE 기기를 아우르며 주거 및 기업 시장 전반에 걸쳐 글로벌 5G 도입을 가속화한다. 하이라이트는 고속 5G 연결성과 임베디드 AI 역량을 결합한 새로운 AI 기반 통합 홈 CPE로, 홈 오피스, 엔터테인먼트, 스마트홈 관리를 하나의 통합된 경험으로 원활하게 구현한다.

AI 기반 애플리케이션 분야에서는 매직코어(MagiCore) AI 동반자 솔루션이 큰 주목을 받고 있다. 동반자 기기의 지능형 핵심으로 자리매김한 매직코어는 맞춤형 상호작용 스타일과 감정 반응 기능을 지원해 보다 자연스럽고 몰입감 있는 인간-기기 상호작용을 구현한다. 소형 폼 팩터, 초저전력 설계 및 통합 4G 연결성을 갖춰 상시 연결을 보장하고 휴대용 AI 동반자 경험을 향상한다.

또한 파이보콤은 스마트 계량 기기, 차량용 블랙박스, 트래커, 반려동물 웨어러블, 산업용 게이트웨이 등 다양한 AIoT 단말기를 선보이며, 스마트 에너지, 텔레매틱스, 자산 추적, 산업 디지털 전환 분야에서의 강력한 전문성을 부각한다.

파이보콤은 부스 W25-13에서 방문객들이 최신 AIoT 혁신 기술을 탐색하고 지능형 연결성의 미래를 경험할 수 있도록 초대한다.

공식 웹사이트: https://www.fibocom.com/en/index.html?lang=english

링크드인(LinkedIn): https://www.linkedin.com/company/fibocom-wireless/?viewAsMember=true

SOURCE Fibocom Wireless Inc.