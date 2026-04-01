새로운 이정표 달성… 삼성 엑시노스 모뎀 기반 파이보콤 Fx550 5G 모듈, 글로벌 양산 돌입

선전, 중국 2026년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 3월 31일, 파이보콤(Fibocom)이 삼성 엑시노스 모뎀(Samsung Exynos Modem) 칩셋을 기반으로 개발한 Fx550 5G 모듈(FM550 M.2 폼 팩터 및 FG550 LGA 폼 팩터 포함)이 공식적으로 대규모 양산에 돌입했다고 발표했다. 이 제품의 상용 출시는 파이보콤과 삼성의 전략적 협력에서 중요한 이정표가 될 뿐만 아니라, 무선 고정 단말, MiFi 기기, 산업용 게이트웨이 등 글로벌 5G FWA(고정 무선 액세스) 및 광대역 IoT 애플리케이션을 위한 고성능의 신뢰할 수 있는 연결 솔루션을 제공한다.

강력한 파트너십: 5G 연결을 새로운 시대로

Fibocom’s FX550 5G Module Based on Samsung Exynos Modem Enters Global Mass Production (PRNewsfoto/Fibocom Wireless Inc.)

이번 양산 이정표는 파이보콤과 삼성의 깊은 전략적 파트너십에서 핵심적인 성과를 나타낸다. 삼성의 5G 칩셋 솔루션은 높은 안정성, 뛰어난 RF 성능, 폭넓은 글로벌 호환성으로 알려진 대규모 글로벌 구축을 통해 광범위하게 검증됐다. 양사는 기술적 강점을 통합해 칩셋 아키텍처와 산업 애플리케이션 분야의 전문성을 활용해 글로벌 수직 산업 전반에 걸쳐 5G의 채택과 확장을 가속화하는 것을 목표로 한다.

"삼성은 글로벌 시장을 위한 차세대 5G 연결을 발전시키면서 파이보콤과의 전략적 협력을 심화하게 되어 기쁘다. 파이보콤의 Fx550 모듈의 성공적인 양산은 FWA 및 광대역 IoT 애플리케이션을 위한 최첨단 연결 솔루션 제공에 있어 혁신, 성능, 신뢰성에 대한 우리의 공동 헌신을 부각한다. 함께 AI 시대에 더 스마트하고 연결된 산업의 기반을 구축하고 있다." – 이정원, 삼성전자 시스템 LSI 모뎀개발팀장 겸 부사장

사이먼 타오(Simon Tao) 파이보콤 무선 솔루션 사업 그룹 부사장 겸 MBB 사업부 총경리는 "삼성전자와 독점적 파트너십을 구축하고 더 넓은 IoT 도메인에서 대규모 양산 및 시장 검증을 최초로 달성하게 되어 영광이다. Fx550-EAU, Fx550-JP, Fx550-MEA를 포함한 여러 지역 버전의 동시 출시를 통해 파이보콤은 글로벌 기업들이 고속 연결의 빠른 차선에서 성장을 가속화할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

핵심 강점: 산업 디지털 전환을 지원하는 Fx550

삼성 엑시노스 모뎀 플랫폼을 기반으로 구축된 Fx550 모듈은 공정 기술, 전송 표준, 네트워킹 유연성 분야에서 새로운 기준을 제시한다.

신뢰할 수 있는 통신을 위한 3GPP Rel.16 지원

3GPP 릴리스 16을 완전히 준수하는 Fx550는 더 낮은 지연 시간과 더 높은 대역폭을 제공해 FWA 및 IoT 애플리케이션에서 실시간 데이터 전송 및 대용량 연결의 요구를 충족한다.

획기적인 속도를 위한 캐리어 어그리게이션

NR SA 모드에서 Fx550는 최대 NR 5CC 캐리어 어그리게이션(200MHz 대역폭)을 지원해 최대 4.67Gbps의 최고 다운링크 속도를 달성한다. 단편화된 스펙트럼을 효율적으로 집계하는 능력은 전 세계 통신사의 라이브 네트워크 성능과 사용자 경험을 향상시킨다.

NSA 모드에서는 최대 NR 2CC + LTE 5CC 결합을 지원하며 최고 다운링크 속도는 6.47Gbps에 달한다. LTE 네트워크에서 Fx550는 최대 Cat.20 역량을 지원해 글로벌 4G 실제 네트워크와의 강력한 호환성을 보장한다. 이 고급 캐리어 어그리게이션 기능은 스펙트럼 활용도를 향상시키고 복잡한 네트워크 시나리오에서도 고속 연결을 보장한다.

시스템 비용 최적화를 위한 개방형 아키텍처

Fx550는 고성능 모뎀 아키텍처를 채택하고 브로드컴(Broadcom), 리얼텍(Realtek) 등 주류 애플리케이션 프로세서(AP/호스트 CPU)와 심층적으로 호환된다. 이 호환성은 개발자에게 더 큰 유연성을 제공하고 개발 비용을 절감하며 ODM이 차별화된 제품을 만들 수 있도록 한다.

또한 Fx550는 리눅스(Linux), 오픈WRT(OpenWRT), RDK-B, PrplOS를 포함한 여러 운영 체제를 지원해 FWA 기기 개발 신속화, 소프트웨어 스택 재사용, 최신 Wi-Fi 메시 표준으로의 원활한 업그레이드를 촉진하는 동시에 CPE 기기의 Wi-Fi 호환성을 향상시킨다.

글로벌 커버리지: 주요 시장을 위한 다양한 버전

지역별 인증 및 구축 요구사항을 충족하기 위해 Fx550는 FM550-EAU(유럽, 아시아, 호주), FG550-EAU(유럽, 아시아, 호주), FG550-JP(일본), FG550-NA(북미), FG550-MEA(중동 및 아프리카)를 포함한 여러 버전으로 제공된다. 모듈은 현재 제품 및 기술 서비스 모두에서 글로벌 고객을 지원할 준비가 됐다.

Fx550의 양산은 파이보콤의 글로벌 5G 생태계 전략에서 중요한 단계를 의미한다. 앞으로 파이보콤은 삼성 등 글로벌 산업 파트너들과의 협력을 지속해 5G 및 6G 혁신을 선도하고 전 세계적으로 5G FWA 및 IoT 애플리케이션의 광범위한 채택을 가속화할 것이다.

파이보콤 소개

1999년 설립된 파이보콤은 중국 A주 및 H주 시장 모두에 상장된 중국 최초의 무선 통신 모듈 기업(300638.SZ, 0638.HK)이다. 무선 통신 모듈 및 AI 솔루션의 글로벌 선도 제공업체로서 파이보콤은 무선 통신과 인공지능을 핵심 기술로 활용해 산업 애플리케이션을 지원하는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 이 솔루션은 다양한 산업 전반에 걸쳐 '모든 것의 연결(Connect Everything)'에서 '지능형 연결(Intelligent Connectivity)'로의 전환을 가속화한다.

파이보콤의 원스톱 솔루션은 셀룰러 통신, AI, 자동차, GNSS 모듈과 AI 툴체인을 포괄하며, 산업 측 및 주류 대형 모델 통합을 지원하고 AI 에이전트, 글로벌 연결, 클라우드 서비스를 제공해 로보틱스, 소비자 전자, 저고도 경제, 지능형 교통, 스마트 리테일, 스마트 에너지 등 산업의 디지털 지능 업그레이드를 주도한다.

SOURCE Fibocom Wireless Inc.