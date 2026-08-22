장쯔이, Clarins Precious의 새로운 얼굴로 발탁

파리, 2026년 8월 23일 /PRNewswire/ -- 클라랑스(Clarins)가 장쯔이(Zhang Ziyi)를 Clarins Precious 글로벌 앰버서더로 공식 위촉했다. 중국의 배우이자 감독, 제작자인 장쯔이는 독보적인 재능으로 전 세계적인 찬사를 받아온 세계적인 영화계의 아이콘이다. 장쯔이는 새로운 역할을 통해 수십 년간 축적한 과학적 전문성, 정교한 포뮬레이션, 끊임없는 탁월함의 추구를 바탕으로 탄생한 클라랑스의 프리미엄 스킨케어 라인 Clarins Precious가 지향하는 진정한 아름다움과 희귀한 혁신, 탁월한 장인정신을 알릴 예정이다.

장쯔이는 강인함과 우아함이라는 독특한 조화를 통해 세계적인 스타로 발돋움했으며, 이러한 자질은 자연스러운 아름다움과 내면의 회복력을 중시하는 클라랑스의 철학과 맞닿아 있다. 철저한 신체적 훈련과 깊이 있는 연구를 향한 그의 헌신은 전문성과 지속적인 혁신에 대한 클라랑스의 의지를 그대로 보여준다. 작품마다 깊이 몰입하며 맡은 역할에 정밀함과 깊이, 완숙한 기량으로 접근해온 그의 경력은 Clarins Precious만의 희귀한 가치를 고스란히 구현한다.

Zhang Ziyi for Clarins Clarins Precious

장쯔이가 자신의 예술에 쏟아온 헌신을 바탕으로 한 스토리텔링 콘텐츠를 통해 Clarins Precious 장쯔이 캠페인은 규율과 일상의 리추얼, 전문적인 케어가 어떻게 피부의 건강한 수명과 개개인의 빛나는 아름다움으로 이어지는지 보여줄 예정이다. 이는 클라랑스의 스킨케어 전통과 장쯔이의 예술적 유산을 모두 기리는 상징적인 파트너십이다.

클라랑스의 카탈린 베레니(Katalin Berenyi) 브랜드 총괄 디렉터는 "장쯔이를 Clarins Precious 가족으로 맞이하게 되어 매우 자랑스럽고 기쁘다. 그는 자신의 개성과 완벽을 향한 열정, 그리고 중국은 물론 전 세계에서 발산하는 독보적인 아우라를 통해 Precious와 클라랑스에 커다란 가치를 더해준다. 그는 장인정신과 탁월함, 혁신에 놀라울 정도로 깊은 열정을 갖고 있다. 무엇보다 이번 만남을 더욱 특별하게 만드는 것은 그가 클라랑스와 맺고 있는 진정성 있는 정서적 유대감이다"라고 말했다.

장쯔이는 "나는 언제나 클라랑스의 혁신 정신을 흠모해왔다. 탁월함을 향한 클라랑스의 깊은 헌신은 내가 추구하는 가치와도 닮아 있다. 클라랑스 가족의 일원이 되어 매우 기쁘며 Clarins Precious의 이야기에 함께하게 된 것을 진심으로 영광스럽게 생각한다"고 말했다.

캠페인과 크리에이티브 콘텐츠는 2026년 9월부터 전 세계에서 순차적으로 공개될 예정이다.

모든 언론 문의는 클라랑스 홍보실로 연락하면 된다.

장쯔이 소개

초기 교육과 데뷔

장쯔이는 성장기에 베이징무용학원에서 6년간 수학한 뒤 중국 최고 권위의 연극 교육기관인 중앙희극학원에서 4년간 공부했다.

그는 1998년 장예모(Zhang Yimou) 감독의 집으로 가는 길(我的父親母親)로 영화계에 데뷔했으며, 이 작품은 베를린국제영화제(Berlin Film Festival)에서 은곰상(Silver Bear)을 수상했다. 장쯔이 역시 이 작품으로 중국에서 생애 첫 여우주연상을 수상했다.

세계적인 입지 구축

2000년 여름, 이안(Ang Lee) 감독의 와호장룡(臥虎藏龍)에서 뛰어난 연기를 펼치며 여러 상을 수상하면서 그의 명성은 고국 중국을 넘어 세계로 확산됐다.

2005년 개봉한 롭 마샬(Rob Marshall) 감독의 할리우드 영화 게이샤의 추억(Memoirs of a Geisha)에 출연했다. 이를 계기로 중국 본토 출신 여배우로서는 최초로 미국배우조합상(Screen Actors Guild Awards, SAG), 영국아카데미영화상(British Academy Film Awards, BAFTA), 골든글로브상(Golden Globe Awards) 여우주연상 후보에 오르면서 뛰어난 배우로서의 명성을 확고히 했다.

기록적인 성과

일대종사(一代宗師)에서 맡은 역할로 중국 영화 역사상 깨지지 않는 기록인 12 회 여우주연상 수상을 달성했다. 그는 왕가위(Wong Kar Wai) 감독의 이 작품에서 캐릭터를 완벽하게 구현하기 위해 3년 동안 매일 6시간씩 무술 훈련에 매진했다.

영화계 리더십

2005년 26세의 나이에 미국영화예술과학아카데미(Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS)의 오스카 종신 투표 회원(Lifetime Voting Member)으로 초청받아 이 자격을 얻은 최연소 중국 배우가 됐다.

2006년 27세의 나이에 칸 영화제(Cannes Film Festival) 경쟁 부문 심사위원으로 활동했으며, 2009년에는 시네파운데이션(Cinefondation) 심사위원, 2013년에는 주목할 만한 시선(Un Certain Regard) 부문 심사위원을 맡았다.

또한 토론토국제영화제(Toronto Film Festival) 플랫폼 부문 심사위원으로 활동했으며 도쿄국제영화제(Tokyo International Film Festival)에서는 심사위원장을 맡았다. 2024년에는 베니스국제영화제(Venice International Film Festival) 심사위원으로 참여했다.

예술적 진화

2021년 장편 영화 나와 나의 아버지(我和我的父辈)에 수록된 '시(Poem)'를 통해 감독으로 데뷔했으며, 이 작품으로 평단의 호평을 받았다. 그는 창작 활동을 이어가는 동시에 활발한 개인 생활도 병행하고 있으며, 2015년과 2020년에 태어난 두 자녀의 어머니이기도 하다.

2027년에는 두 편의 주요 영화에 주연으로 출연할 예정이며, 이 가운데 한 작품은 직접 연출도 맡는다.

Clarins Precious 소개 희귀하고 강력하며 책임감 있는 아름다움에 뿌리를 둔 럭셔리 스킨케어의 새로운 비전이다. 식물에서 영감을 얻고 첨단 과학을 바탕으로 개발된 이 특별한 컬렉션은 고급 페이스 크림과 아이 크림, 브라이트닝 세럼, 오일 인 세럼, 트리트먼트 에센스, 클렌저, 최고급 페이셜 도구로 구성된다. 대표 성분은 클라랑스 독점 문라이트 플라워 저온 추출물로, 장수 단백질 FOXO의 활성화를 33% 높이는 효과*를 바탕으로 선정됐다. 여기에 생체모방 안티에이징 펩타이드를 결합해 피부를 눈에 띄게 탄탄하고 매끄럽게 가꾸고 광채를 되살려 젊고 생기 있는 피부 표현을 돕는다. 92% 자연 유래 성분으로 제조되고 재활용 가능한 고급 용기에 담긴 Clarins Precious는 지속가능성과 감각적인 우아함에 대한 약속과 함께 고기능성 스킨케어를 제공한다.

*성분에 대한 시험관 내(in vitro) 테스트.

클라랑스 소개

클라랑스는 자크 쿠르탱(Jacques Courtin)이 1954년 파리에서 설립한 가족 소유의 글로벌 화장품 그룹으로, 책임감 있는 아름다움을 실현하기 위해 70년 넘게 혁신을 이어오고 있다. 지속적인 연구의 결과로 탄생한 식물 기반 제품은 프랑스에서 처방 및 생산되며 전 세계 150여 개국의 2만 개 판매점을 통해 판매된다. 전체 매출의 약 95%가 수출에서 발생하는 클라랑스는 유럽을 대표하는 스킨케어 브랜드 중 하나이자 전 세계 뷰티 분야에서 스킨케어와 메이크업, 스파, 웰니스 사업을 아우르는 주요 기업이다.

클라랑스 그룹은 또한 맞춤형 스킨케어와 뉴트리코스메틱, 뷰티 테크의 시너지를 기반으로 한 마이블렌드(myBlend) 브랜드도 개발했다. 클라랑스 그룹은 파리 본사를 비롯해 전 세계 28개 자회사, 2개의 연구개발(R&D) 연구소, 프랑스 내 3개 산업시설에서 8000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

조너선 즈리헨(Jonathan Zrihen) 사장 겸 최고경영자(CEO)와 두 명의 매니징 디렉터인 올리비에 쿠르탱-클라랑스(Olivier Courtin-Clarins) 박사 및 그의 조카 비르지니 쿠르탱(Virginie Courtin)은 각각 2세대와 그 후속 세대를 대표하며 이 프랑스 가족 기업을 공동 경영하고 있다. 클라랑스 그룹이 존재하는 이유는 '삶을 더욱 아름답게 만들고, 더 아름다운 지구를 다음 세대에 물려주는 것(Making life more beautiful, passing on a more beautiful planet)'이다. 이러한 약속은 80% 이상의 자연 유래 성분으로 만든 제품과 자연을 보전하고 사람을 돌보기 위한 수많은 활동을 통해 실천되고 있다.

www.groupeclarins.com

*출처: Circana LLC BeautyTrends®, 선별 유통, 금액 기준 매출(€), 총 5개국(프랑스•영국•스페인 1위, 이탈리아 2위, 독일 4위), 2024년 1월~2024년 12월 기준

자세한 내용은 다음으로 문의하면 된다.

클라랑스 중국 – [email protected]

클라랑스 일본 - [email protected]

클라랑스 한국 - [email protected]

클라랑스 호주/뉴질랜드 - [email protected]

클라랑스 대만 - [email protected]

클라랑스 홍콩 - [email protected]

클라랑스 말레이시아 - [email protected]

클라랑스 싱가포르 - [email protected]

클라랑스 미국 – [email protected]

클라랑스 캐나다 - [email protected]

클라랑스 영국 - [email protected]

클라랑스 프랑스 - [email protected]

클라랑스 스페인 - [email protected]

클라랑스 이탈리아 - [email protected]

SOURCE Clarins