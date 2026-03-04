전 세계 125개 제약사 '비바 볼트 CRM' 전격 도입… 제약 업계의 '에이전틱 혁신' 가속화

업계의 압도적 지지와 Veeva AI 기술력 결합으로 에이전틱 CRM 리더로서 입지 굳혀

캘리포니아 플레전턴, 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 비바시스템즈 (Veeva Systems, NYSE: VEEV)는 오늘 글로벌 Top 20 제약사 및 유럽, 일본의 주요 기업을 포함한 125개 이상의 고객사가 차세대 생명과학 전용 CRM인 비바 볼트 CRM 을 본격 도입하여 운영중이라고고 발표했다. 볼트 CRM의 성공적인 시장 안착과 비바 AI 의 가용성이 맞물리면서, Veeva는 제약 산업 전반이 에이전틱 CRM 체제로 전환되는 흐름을 주도하고 있다.

볼트 CRM에 대한 강력한 시장 모멘텀은 심도있는 산업 및 지역에 특화된 기능, 규제 준수, 워크플로우, 그리고 AI 에이전트가 제공하는 명확한 비즈니스 가치를 입증하고 있다. 볼트 CRM은 커머셜 및 메디컬 팀이 초기 시장 준비와 제품 출시부터 성숙기 브랜드의 성과 최적화에 이르기까지, 전체 제품 라이프사이클 전반에 걸친 복잡한 고객 인게이지먼트를 지원하는 핵심 토대를 제공한다.

Veeva CRM 스위트 부문 사장인 아르노 소스나(Arno Sosna)는 "이미 125개 이상의 고객사가 볼트 CRM을 도입하며 에이전틱 고객 인게이지먼트를 향한 빠른 행보를 보이고 있다"며, "고객 성공과 제품의 탁월함에 집중함으로써 이러한 영향력을 산업 전반으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

볼트 CRM은 전 세계 모든 규모의 바이오 제약사가 커머셜 실행력을 확보할 수 있도록 기술적 근간을 제공하는 볼트 CRM 스위트 (Vault CRM 스위트) 애플리케이션의 핵심 구성 요소다. 볼트 CRM 스위트에는 이벤트 매니지먼트(Events Management), 서비스 센터(Service Center), 캠페인 매니저(Campaign Manager), 페이션트 CRM(Patient CRM) 등이 포함된다.

Veeva Systems는 소프트웨어, 데이터 및 비즈니스 컨설팅을 통해 생명과학 산업을 위한 클라우드를 제공합니다. 혁신, 제품 우수성 및 고객 성공에 전념하며, Veeva는 세계 최대 바이오제약 기업부터 신흥 바이오텍에 이르는 1,500개 이상의 고객사를 지원합니다. 공익 기업(Public Benefit Corporation) 으로써 고객, 직원, 주주, 그리고 서비스를 제공하는 산업을 포함한 모든 이해관계자의 이익 균형을 위해 노력하고 있습니다. 더 자세한 정보는 veeva.com/kr 에서 확인하십시오.

본 보도자료에는 Veeva의 제품 및 서비스, 제품 및 서비스 사용으로 예상되는 결과 또는 혜택에 관한 미래예측진술이 포함돼 있다. 이러한 진술은 회사의 현재 기대치를 기반으로 한 것이다. 실제 결과는 이 보도자료에 기술된 내용과 실질적으로 다를 수 있으며, 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다. 2025년 10월 31일자로 마감된 기간에 대해 제출된 10-Q 폼에 공개된 위험과 불확실성을 포함하여 당사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 수많은 위험이 존재하며, 이는 여기 에서 확인할 수 있다(당사 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험 요약은 33페이지와 34페이지에서 확인할 수 있습니다). 또한 이후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 서류에서도 확인할 수 있으며, 이는 sec.gov 에서 확인할 수 있다.

