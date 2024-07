전력 및 비용 민감형 IoT 애플리케이션을 위한 Telit Cinterion NE310L2 시리즈 NB-IoT 모듈, 한국 LGU+ 인증 획득

Sony's Altair ALT1255 NB-IoT 칩셋을 탑재한 NE310L2는 동급 최상의 전력 소비량과 초소형 크기를 자랑합니다

ALT1255 NB-IoT 칩셋을 탑재한 NE310L2는 동급 최상의 전력 소비량과 초소형 크기를 자랑합니다 LGU+ 인증으로 스마트 미터기, 산업용 센서, 에셋 트래커 및 기타 배터리로 작동되는 비용 민감형 LPWA NB-IoT 애플리케이션에 NE310L2를 채택하여 즉시 상용화가 가능해졌습니다

캘리포니아 어바인(Irvine, Calif.), 2024년 7월 25일 /PRNewswire/ -- 종합 IoT 솔루션 제공업체인 Telit Cinterion은NE310L2 시리즈 LTE Cat NB2 모듈의 LGU+ 네트워크 인증을 완료했다고 발표했습니다. 동급 최상의 전력 소비량과 초소형 크기를 자랑하는 이 모듈은 긴 배터리 수명과 향상된 커버리지가 필요한 저대역폭, 비용 민감형 애플리케이션에 최적의 솔루션입니다. NE310L2 시리즈에 대한 자세한 정보는 https://www.telit.com/cellular-lpwa/ 에서 확인할 수 있습니다.

NE310L2 시리즈는 Sony's Altair ALT1255 칩셋을 기반으로 한 국내 최초의 NB-IoT 모듈로 LGU+의 승인을 받았습니다. NE310L2-W1 모듈은 초소형 13.1x14.3 mm 크기를 자랑하며 스마트 미터기, 의료/피트니스 웨어러블, 홈 자동화 및 에셋 트래커와 같은 다양한 IoT 애플리케이션에 이상적입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

배터리로 작동되는 장치가 동급 최상의 전력 소비를 가능하게 해주는 절전 모드(PSM) 및 eDRX를 지원합니다.

업링크 커버리지 신뢰성과 성능을 극대화하기 위한 23 dBm 출력 전력(전원 클래스 3)

Telit Cinterion의 xE310 제품군과 핀투핀 호환성을 제공함으로써, HW 변경없이 다양한 시장과 기술에 대응이 가능합니다.

원격검침 인프라(AMI), 스마트 농업 및 산업용 센서와 같은 애플리케이션에서도 신뢰할 수 있는 작동을 가능하게 하는 영하 40 °C에서 영상 85 °C까지의 작동 온도 범위를 지원합니다.

Telit Cinterion의 [한국영업총괄 김희철상무는] "LGU+의 인증을 통해 국내의 IoT 전문기업, 시스템 완성업체 및 디바이스 OEM들이 Telit Cinterion NE310L2와 Sony 's Altair ALT1255 칩셋을 활용하여 빠르고 효율적으로 NB-IoT 사업을 추진할 수 있게 되었습니다." 라고 말했습니다. "NE310L2는 성능, 유연성, 전력 효율성, 크기 및 내구성을 균형있게 갖추고 있어 다양한 IoT 애플리케이션과 웨어러블로부터 유틸리티 미터기, 산업용 센서에 이르기까지 이상적인 선택이 될 것입니다."

