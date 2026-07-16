조용한 럭셔리' 브랜드 브로슈 워커, 한국 서울에 첫 글로벌 메종 플래그십 스토어 공개

서울, 대한민국, 2026년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 로스앤젤레스 기반의 '조용한 럭셔리' 여성복 브랜드브로슈 워커(Brochu Walker)가 첫 글로벌 플래그십 스토어인 '브로슈 워커 메종 서울(Brochu Walker Maison Seoul)'을 오픈하며 한국 공식 진출을 알렸다. VIP 오프닝 리셉션은지난 15일 서울 도산공원 인근에서 열렸으며, 한국 패션, 라이프스타일 및 크리에이티브산업의 주요 인사들이 대거 참석했다.

이날 행사에는 브로슈 워커의 첫 한국 브랜드 앰버서더인 배우 차주영을 비롯해 대니 구, 스타일리스트 한혜연, 및 에디터, 크리에이터, 업계 파트너, VIP 고객 등 130명 이상의 게스트가 자리를 빛냈다. 브로슈 워커의 CEO이자 최고 크리에이티브 책임자(CCO)인 카린 두브너(Karine Dubner)가 호스트로 나선 가운데, 참석자들은 메종의 건축물, 스타일링 프레젠테이션, 대니 구의 특별 라이브 공연 등을 통해 브랜드가 추구하는 '조용한 럭셔리'의 비전을 경험했다.

브로슈 워커 메종 서울 플래그십_커스텀 스투코 마감 파사드_사진 윤태훈 브로슈 워커 메종 서울 플래그십 외부 포토월의 차주영_사진 황지호 브로슈 워커 메종 서울 플래그십 외부 포토월의 대니 구_사진 황지호

'로스앤젤레스에서 서울로(From Los Angeles to Seoul)'라는 테마로 진행된 이번 행사는 메종 서울의 개점과 더불어 한국 시장에 대한 브로슈 워커의 장기적인 헌신과 본격적인 행보의 시작을 알렸다. 서울은 장인 정신, 타임리스 디자인, 절제된 럭셔리 등 브로슈 워커의 캘리포니아 헤리티지와 밀접하게 맞닿아 있는 가치를 중요하게 여긴다는 점을 높이 평가받아 브랜드의 첫 글로벌 진출지로 낙점됐다.

5층 규모, 총면적 664.3㎡(약 200평)에 달하는 메종 서울은 두 개 층의 리테일 공간과 프라이빗 VIP 스위트룸으로 구성됐다. 서울 기반의 블러커 디자인 스튜디오(Blurker Design Studio)와 협력하여 설계된 이 공간은 천연 소재, 부드러운 조명, 건축학적 균형을 통해 캘리포니아의 여유로움과 한국의 전통 유산을 조화롭게 담아냈다. 핵심 요소로는 전통 한지, 맞춤형 스투코 파사드, 이탈리아산 대리석, 석영, 천연 참나무, 올리브나무, 그래스클로스벽지 등을 비롯해 한국의 옻칠 전통에서 영감을 받은 붉은색 맞춤형 래커 거울과 문, 주문제작된 브론즈 하드웨어 등이 포함됐다.

메종 서울의 주요 특징 중 하나는 코소미 스튜디오(KOSOMI Studio) 고소미 작가의 맞춤형설치 미술로, 작가가 2층 공간을 위해 특별히 제작한 조각 형태의 캐시미어 샹들리에가 눈길을 끈다. 브로슈 워커의 시그니처 캐시미어와 한국 전통 한지를 결합한 이 작품은 캘리포니아 장인 정신과 한국 예술의 조화를 기념하는 동시에 '일상을 위한 럭셔리(Luxury to Live In)'라는 브랜드 철학을 투영하고 있다. 고소미 작가는 VIP 피팅룸 역시 한지로 마감해한국 장인 정신의 정적이고 내밀한 표현을 완성했다.

플래그십 스토어의 VIP 스위트룸에는 이명진 작가에게 특별히 의뢰하여 특유의 코일링기법으로 완성한 세라믹 기둥이 전시되어 있다.

카린 두브너 CEO는 "메종 서울은 수년간의 꿈, 디자인, 그리고 사려 깊은 협업의 결정체"라며, "조용하고 아름다우며, 분명한 의도를 지니고, 지극히 사적인브랜드라는 브로슈 워커가 추구하는 모든 가치를 담아냈다"고 밝혔다. 이어"한국 커뮤니티의 따뜻한 환대에 깊은 감동을 받았으며 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

2008년 로스앤젤레스에서 설립된 브로슈 워커는 세련된 니트웨어, 자연스러운 실루엣, '일상을 위한 럭셔리' 철학으로 잘 알려져 있다. 메종 서울 오픈은 올해 하반기 미국 내 추가매장 오픈 등 지속적인 리테일 확장과 더불어 브랜드 글로벌 성장의 새로운 장을 여는 이정표이다.

브로슈 워커 메종 서울(서울 강남구 압구정로42길 26)은 오는 2026년 7월 18일 일반에 공식 오픈할 예정이다.

브로슈 워커 브랜드 소개

브로슈 워커는 자연스러운 스타일의 정수를 담아낸 고급스럽고 타임리스한 제품들을 선보이는 '조용한 럭셔리' 라이프스타일 브랜드다. 세부 디테일은 다분히 의도적이면서도 신중하게 설계되었으며, 정교한 요소들을 통해 세련미를 은연중에 발산한다.

생활 속의 럭셔리'라는 이념을 바탕으로 '레스 이즈 모어(less is always more)'를 지향하며 품질과는 절대 타협하지 않는다. 유럽의 장인 정신에 캘리포니아의 여유로움이 결합된 브로슈 워커는 여성들이 일상 속에서 자신감과 편안함을 동시에 경험할 수 있게 해준다. 자세한 정보는 브로슈 워커 공식 홈페이지(BrochuWalker.com)에서 확인할 수 있다.

카린 두브너 CEO 겸 CCO 소개

프랑스 남부에서 태어나 자란 카린 두브너는 장인 정신과 수려한 풍경이 어우러진 환경 속에서 성장했다. 2013년 당시 비교적 무명이었던 브랜드 브로슈 워커를 인수하는 과감한 결단을 내렸다. 패션에 대한 미니멀리즘적 시각과 고객 중심적 사고를 바탕으로 모든 제품과 디테일에 영감을 불어넣으며, 오늘날의 가치 지향적(mindful) 럭셔리 컬렉션으로 브랜드를 진화시켰다. 현재의 브로슈 워커는 카린 고유의 감각이 집약된 결정체이자 그녀 자신에 대한 아름다운 표현이다.

[언론 연락처]

클라우디아 최 (Claudia Choi)

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SOURCE Brochu Walker