지택, AMD 기술로 구동되는 G140 코파일럿+ PC 출시로 러기드 모빌리티 재정의

새로운 G140 태블릿, 경량의 현장 친화적 디자인에 AI 기반 성능과 MIL-STD 완전 러기드 보호를 결합

주요 내용:

지택이 코파일럿+ PC(Copilot+ PC)로서 첫 번째 AMD 기반 완전 러기드 태블릿인 새로운 G140 태블릿을 출시했다.

G140은 현장에서 까다로운 엣지 AI 애플리케이션을 실행할 수 있는 다목적 러기드 기기를 필요로 하는 공공 안전, 자동차, 제조업 전문가를 대상으로 한다.

G140은 차세대 UX10, F120, B360 Plus, S510AD를 포함한 지택의 업계 선도적인 러기드 코파일럿+ PC 포트폴리오를 더욱 확장한다.

타이페이, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 러기드 컴퓨팅 및 모바일 비디오 솔루션 분야의 선도적인 제공업체이자 첨단 자체 생산 역량을 갖춘 제조사인 지택 테크놀로지(Getac Technology Corporation, 이하 '지택')가 4월 24일, 완전 러기드 코파일럿+ PC[1]인 새로운 G140 태블릿 출시를 발표했다.

AMD 라이젠™(AMD Ryzen™) 기술로 구동되는 G140은 다양한 운영 환경에서 까다로운 엣지 AI 애플리케이션을 실행할 수 있는 다목적 현장 대응형 기기를 필요로 하는 공공 안전, 자동차, 제조업 분야 전문가를 위해 설계되었다.

Getac Redefines Rugged Mobility with Launch of G140 Copilot+ PC, Powered by AMD Technology

아키텍처 연속성에 대한 증가하는 수요 지원

기업들이 디지털 전환 전략을 가속화함에 따라 IT 의사 결정권자들은 기존 인프라와의 원활한 호환성 및 플랫폼 일관성을 점점 더 중시하고 있다. 아키텍처 연속성에 대한 이러한 증가하는 수요에 부응해 지택은 최근 출시된 S510AD 코파일럿+ PC를 시작으로 이번 G140 코파일럿+ PC까지 AMD 기반 러기드 솔루션을 포함해 포트폴리오를 확장했다. 이러한 추가는 특정 통합 요구 사항을 가진 고객에게 더 큰 배포 유연성을 제공하는 동시에 IT 환경의 통합성과 효율성을 유지하도록 보장한다.

실시간 AI 기반 성능

G140은 현장에서의 최적의 생산성을 위해 설계되었다. AMD 라이젠™ AI 5 340/7 350 CPU, AMD 라데온™(AMD Radeon™) 840M/860M GPU, AMD XDNA™ 2 NPU(최대 50 TOPS)를 탑재해 업무 현장에서 직접 원활한 AI 기반 처리 성능과 고품질 비주얼을 제공한다. 이 첨단 AMD 아키텍처는 효율성에 특화적으로 최적화되어 있으며, 성능 타협 없이 긴 교대 근무 시간 동안 충전 간격을 지원하는 탁월한 배터리 지속력을 제공한다.

G140은 또한 멀티태스킹에서도 탁월해 까다로운 현장 애플리케이션을 높은 응답성으로 처리한다. 또한 통합 그래픽 역량은 전문가들이 별도의 GPU 없이도 고해상도 지도와 복잡한 도면을 뛰어난 선명도로 볼 수 있게 한다. Wi-Fi 7, 블루투스 5.4, 4G LTE(선택 사양), 5G Sub-6(선택 사양), 듀얼 SIM(선택 사양) 등 광범위한 통신 옵션으로 원격 지역에서도 연결을 유지하며, 기본 탑재된 두 개의 USB 4 포트는 고속 데이터 전송, 고해상도 영상 출력, 전력 공급을 지원한다.

현장 친화적 디자인

G140의 핵심은 1,000니트의 밝기와 직사광선 가독성을 갖춘 14인치 루미본드(LumiBond) 스크린으로, 변화무쌍한 날씨 조건의 야외 작업 시 탁월한 사용성을 제공한다. 수동 모드 전환 없이 손가락, 스타일러스, 장갑 입력에 자동으로 적응하는 지택의 스마트 터치(Smart Touch) 자동 감지 기술과 새로운 듀얼 스피커 설계가 사용성을 높여 시끄러운 실내외 환경에서도 적합하다.

G140은 또한 지택의 핫 스왑 가능 배터리 기술을 특징으로 하며, 장시간 중단 없는 사용을 위한 고용량 배터리(선택 사양)를 수용할 수 있다. TPM 2.0, 윈도우 헬로(Windows Hello) 얼굴 인증 카메라, AMD PRO(선택 사양), HF RFID 리더(선택 사양), 지문 리더(선택 사양), 스마트 카드 리더(선택 사양)를 포함한 강력한 보안 기능이 중요 데이터를 항상 안전하게 보호한다.

다양한 휴대 및 거치 옵션으로 현장에서의 이동성이 향상된다. 여기에는 하드 핸들, 회전 핸드 스트랩, 마그네틱 마운트 및 킥스탠드가 포함되며, 후자 세 가지는 G140 섀시의 일부인 통합 VESA 마운트를 통해 구현된다. 이러한 옵션들은 G140을 편리하게 휴대하거나 핸즈프리 조작을 위해 인근 표면에 거치할 수 있다. 헤이비스(Havis)와 갬버 존슨(Gamber-Johnson)의 차량용 독 또한 차량 내 안전한 충전 및 작동을 지원한다.

휴대성과 경량 폼팩터를 갖춘 완전 러기드 보호

모든 지택 기기와 마찬가지로 G140은 다른 기기나 장비가 작동을 멈출 수 있는 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었다. MIL-STD-810H 및 IP66 인증, 4피트(1.2m) 낙하 내성, 영하 29도~63도(영하 20도~145도 화씨)의 작동 온도 범위는 까다로운 작업 환경에서 높은 수준의 신뢰성을 보장해 예상치 못한 다운타임을 최소화하고 자본 및 운영 비용을 절감하는 데 도움을 준다.

완전 러기드 성능에도 불구하고 G140은 매우 가볍다. 단 1.79kg/3.95파운드의 무게로 장시간 휴대하고 작업하기 편리하다.

현장 전문가를 위한 다목적 디지털 솔루션

G140의 강력한 사양과 경량 폼팩터는 공공 안전, 자동차, 제조업 분야의 여러 중요한 사용 사례에 적합하다.

공공 안전: 경찰관과 소방관은 사고 현장에 도착해 G140을 대응 차량에서 분리해 현장에서 직접 증거를 수집하고, 상황 인식을 높이며, 다른 대응팀과 중요 정보를 공유할 수 있다.

경찰관과 소방관은 사고 현장에 도착해 G140을 대응 차량에서 분리해 현장에서 직접 증거를 수집하고, 상황 인식을 높이며, 다른 대응팀과 중요 정보를 공유할 수 있다. 자동차: 정비사와 기술자는 G140의 강력한 처리 역량을 활용해 도로변이나 서비스 센터에서 진단을 실행하고, 작업을 관리하며, 재고 수준을 확인하고, 긴급 문제를 해결할 수 있다.

정비사와 기술자는 G140의 강력한 처리 역량을 활용해 도로변이나 서비스 센터에서 진단을 실행하고, 작업을 관리하며, 재고 수준을 확인하고, 긴급 문제를 해결할 수 있다. 제조업: 공장 운영자는 G140을 사용해 시설 전반의 자산 데이터를 캡처하고 적시에 공유함으로써 예상치 못한 다운타임을 줄이고 운영 효율성을 높이는 예측 계획 및 유지 보수 이니셔티브를 가능하게 한다.

지택의 포괄적인 멀티 플랫폼 포트폴리오의 일부

G140은 선택한 플랫폼을 통해 고객에게 AI 기반 성능을 제공하는 지택의 업계 선도적인 러기드 코파일럿+ PC 포트폴리오의 최신 추가 제품이다. 전체 라인업은 현재 다음을 포함한다.

UX10 완전 러기드 태블릿(인텔(Intel))

완전 러기드 태블릿(인텔(Intel)) F120 완전 러기드 태블릿(인텔)

완전 러기드 태블릿(인텔) B360 Plus 완전 러기드 노트북(인텔)

완전 러기드 노트북(인텔) S510AD 러기드 노트북(AMD)

러기드 노트북(AMD) G140 완전 러기드 태블릿(AMD)

지택 테크놀로지의 제임스 황(James Hwang) 사장은 "전 세계 조직들이 운영에서 AI의 힘을 점점 더 활용함에 따라 강력한 엣지 AI 애플리케이션을 실행할 수 있는 러기드 디지털 기기에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하고 있다"고 말했다. 이어 "G140 출시를 통해 우리는 엣지에서 가능한 것을 재정의하고, 실시간 분석 역량을 현장 전문가들의 손에 직접 쥐여주며, 아무리 혹독한 조건에서도 타협 없이 중요 임무를 완수할 수 있도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.

G140은 2026년 6월에 출시될 예정이다.

자세한 내용은 www.getac.com 을 방문해 확인할 수 있다.

[1] 코파일럿+ PC로 인정받으려면 기기에 40 TOPS(초당 조 단위 연산) 이상을 처리할 수 있는 NPU(신경망 처리 장치)가 포함되어야 하고, 최소 16GB RAM과 256GB SSD 스토리지를 갖춰야 하며, 최소 한 가지 형태의 생체 인식 보안 인증을 지원해야 한다.

지택 소개

지택 테크놀로지(Getac Technology Corporation)는 노트북, 태블릿, 소프트웨어, 바디 착용형 카메라, 차량 내 영상 시스템, 디지털 증거 관리, 엔터프라이즈 영상 분석 솔루션을 포함한 AI 가능 러기드 모바일 기술 및 지능형 비디오 솔루션 분야의 글로벌 리더다. 지택의 솔루션과 서비스는 까다로운 환경에서 일선 근무자들이 탁월한 경험을 할 수 있도록 설계되었다. 현재 지택은 국방, 공공 안전, 구급차, 소방 및 구조, 유틸리티, 자동차, 천연자원, 제조업, 운송, 물류 분야에 걸쳐 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 지택은 최근 뉴스위크(Newsweek)의 '2024년 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 기업(World's Most Trustworthy Companies)' 중 하나로 선정되었다. 자세한 내용은 https://www.getac.com을 방문해 확인할 수 있다. 지택 인더스트리 블로그에 참여하거나 링크드인과 유튜브에서 지택을 팔로우할 수 있다.

Getac 및 Getac 로고는 지택 홀딩스(Getac Holdings Corporation) 또는 그 계열사의 상표다. 기타 브랜드 또는 상표는 각 소유자의 자산이다. ©2025 지택 테크놀로지(Getac Technology Corporation).

SOURCE Getac Technology Corporation