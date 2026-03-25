지텍, 열악한 환경에서 운용하는 전문가를 위한 원격 드론 제어 솔루션 '커맨드코어' 발표

커맨드코어(CommandCore)는 최적의 운영 효율성을 위한 광범위한 커스터마이징 옵션을 제공하며 육상, 해상, 공중에 걸친 다양한 사용 사례에서 다영역 작전(MDO)을 직접 지원한다.

주요 내용:

커맨드코어는 방위, 공공 안전, 유틸리티 산업 전문가를 위한 새로운 원격 드론 제어 스테이션이다.

고객은 고유한 요구와 사용 사례에 맞게 광범위한 지텍 디바이스, 액세서리, 페이로드를 선택할 수 있다.

커맨드코어는 다양한 드론 생태계 내에서 원활하게 통합되고 타사 기술과의 상호운용성을 지원하도록 설계됐다.

타이베이, 2026년 3월 25일 /PRNewswire/ -- 견고한 컴퓨팅 및 모바일 비디오 솔루션 분야의 선도적인 제공업체이자 고급 내부 역량을 갖춘 제조업체인 지텍 테크놀로지(Getac Technology Corporation)가 새로운 커맨드코어의 러기드 드론 제어 솔루션의 출시를 발표했다.

커맨드코어는 고객이 지텍의 검증된 러기드 하드웨어를 개별 요구 및 사용 사례에 따라 산업별 액세서리, 페이로드, 소프트웨어와 결합할 수 있도록 한다. 그 결과물은 국방, 공공 안전, 유틸리티 산업에서 볼 수 있는 것과 같은 광범위한 열악한 환경과 작전 시나리오에 맞게 조정할 수 있는 종합적인 무인항공기(UAV), 무인수상함(USV), 무인지상차량(UGV) 제어 솔루션이다.

Getac Announces CommandCore Remote Drone Control Solution for Professionals Operating in Challenging Environments

커맨드코어의 핵심은 지텍의 지상 제어 스테이션(GCS)으로, 실시간 데이터 처리, 극한 조건에서의 원활한 드론 제어, 운영 파라미터의 전반적인 관리를 위해 설계된 중앙화된 임무 준비 허브로 기능한다. 고객은 GCS 요구에 따라 ZX80 완전 견고한 안드로이드 태블릿, UX10 완전 견고한 윈도우 태블릿, S510 견고한 윈도우 노트북, B360 완전 견고한 윈도우 노트북, X600 완전 견고한 윈도우 워크스테이션 등 다양한 지텍 디바이스 중에서 선택할 수 있다.

GCS의 폼 팩터도 최대 유연성을 위해 맞춤화될 수 있다. 내장 드론 컨트롤이 있는 완전 통합 디자인과 필요에 따라 지텍 디바이스를 외부에 있는 드론 컨트롤에서 분리할 수 있는 액세서리형 디자인이 있다. 추가 폼 팩터로는 오피스 도크 디자인과 모바일 지휘 통제 활동의 일환으로 사용하기 위한 이중 디스플레이를 갖춘 종합 수트케이스 디자인이 있다.

견고한 신뢰성과 모듈식 아키텍처의 만남

커맨드코어는 성능 저하 없이 가혹하고 예측 불가능한 임무 중요 운영 환경을 견딜 수 있도록 처음부터 설계됐다. 검증된 러기드 설계는 현장에서의 신뢰성을 보장하며, 확장 가능하고 구성 가능한 시스템 아키텍처는 다양한 산업에 걸쳐 진화하는 운영 요구사항에 대한 원활한 커스터마이징, 확장, 적응을 가능하게 한다.

방위 분야의 경우, 이 모듈성은 지텍의 정교한 엔지니어링 심도와 시스템 수준 설계 역량으로 뒷받침된다. 고정된 구성을 제공하는 대신, 지텍은 특정 임무 요구사항과 고유한 최종 사용자 요구에 맞게 솔루션을 맞춤화할 수 있도록 커맨드코어 아키텍처 내에서 최대 유연성을 확보한다. 지텍의 고급 내부 제조 역량을 활용해 다영역 작전의 복잡한 요구를 지원하는 맞춤형 구성을 제공한다.

원활한 통합을 지원하는 개방형 생태계

커맨드코어는 다양한 드론 생태계와 원활하게 통합되며, 타사 기술과의 상호운용성과 장기적인 협력적 시스템 발전을 지원한다. 지텍의 GCS는 안드로이드와 윈도우 옵션 모두 제공되며, 안정적인 고성능 컴퓨팅 플랫폼은 까다로운 상황과 환경에서 실시간 임무 중요 운영을 지원한다.

원격 드론 제어 솔루션의 새로운 기준 설정

커맨드코어는 방위, 공공 안전, 유틸리티 산업에서 일상적으로 마주치는 것과 같은 극한 지형 및 고압적인 상황에서의 원활한 드론 운영을 지원한다.

방위 : 이동형 및 반고정형 지휘소에서 정보, 감시, 정찰(ISR) 활동을 지원하며, 육상, 해상, 공중에 걸쳐 실시간으로 임무 계획 및 실행 전략을 수립하는 데 기여한다. 강력한 역량을 바탕으로 커맨드코어는 육군 항공 및 통합 방공 시스템의 복잡한 요구사항을 지원하는 데 독보적인 위치를 점하며, 운영자에게 중요한 전술 작전에 필요한 신뢰할 수 있는 제어 및 데이터 시각화 능력을 제공한다.

이동형 및 반고정형 지휘소에서 정보, 감시, 정찰(ISR) 활동을 지원하며, 육상, 해상, 공중에 걸쳐 실시간으로 임무 계획 및 실행 전략을 수립하는 데 기여한다. 강력한 역량을 바탕으로 커맨드코어는 육군 항공 및 통합 방공 시스템의 복잡한 요구사항을 지원하는 데 독보적인 위치를 점하며, 운영자에게 중요한 전술 작전에 필요한 신뢰할 수 있는 제어 및 데이터 시각화 능력을 제공한다. 공공 안전 : 드론 정찰은 이제 화재와 홍수부터 긴급 수색 및 구조에 이르는 재난 대응 작전에서 필수적인 역할을 한다. 커맨드코어는 최초 대응자들이 인근 이동형 지휘 차량에서 또는 휴대용 GCS를 사용해 현장에서 직접 신속하고 효율적으로 중요한 정보를 수집할 수 있도록 한다.

드론 정찰은 이제 화재와 홍수부터 긴급 수색 및 구조에 이르는 재난 대응 작전에서 필수적인 역할을 한다. 커맨드코어는 최초 대응자들이 인근 이동형 지휘 차량에서 또는 휴대용 GCS를 사용해 현장에서 직접 신속하고 효율적으로 중요한 정보를 수집할 수 있도록 한다. 유틸리티: 유틸리티 전문가들이 중앙 운영 센터에서 웨이포인트 안내를 사용해 송전선, 변전소, 파이프라인, 철도와 같은 대규모 인프라 및 자산을 원격으로 점검할 수 있도록 한다. 대규모 모니터링 외에도, 커맨드코어는 접근하기 어려운 농촌 지역을 신속하게 평가하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 원격 제어를 제공해 승무원이 고압 또는 위험한 지형을 직접 이동해야 하는 필요성을 최소화한다.

지텍 테크놀로지의 제임스 황(James Hwang) 대표는 "전 세계 수많은 산업에서 드론 사용이 점점 더 보편화됨에 따라, 종합적인 원격 제어 솔루션에 대한 수요도 많이 증가하고 있다"고 말했다. 이어 "커맨드코어는 이 수요에 부응해, 매일 열악한 환경에서 일하는 전문가들에게 가장 중요한 순간에 임무를 완수할 수 있는 고도로 커스터마이징 가능한 견고한 제어 솔루션을 제공한다"고 덧붙였다.

www.getac.com에서 커맨드코어에 관한 자세한 내용을 확인하거나 문의를 할 수 있다.

지텍 소개

지텍 테크놀로지는 노트북, 태블릿, 소프트웨어, 바디캠, 차량용 비디오 시스템, 디지털 증거 관리, 엔터프라이즈 비디오 분석 솔루션을 포함한 AI 지원 견고한 모바일 기술 및 지능형 비디오 솔루션 분야의 글로벌 리더다. 지텍의 솔루션과 서비스는 열악한 환경에서 일하는 최전선 근무자들에게 탁월한 경험을 제공하도록 설계됐다. 현재 지텍은 방위, 공공 안전, 구급, 소방 및 구조, 유틸리티, 자동차, 천연자원, 제조, 운송, 물류 분야에 걸쳐 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 지텍은 최근 뉴스위크(Newsweek)의 '2024 세계에서 가장 신뢰받는 기업(World's Most Trustworthy Companies)'으로 선정됐다. 자세한 내용은 https://www.getac.com을 방문하여 확인할 수 있다. 지텍 인더스트리 블로그에 참여하거나 링크드인과 유튜브에서 지텍을 팔로우할 수 있다.

지텍 및 지텍 로고는 지텍 홀딩스(Getac Holdings Corporation) 또는 그 계열사의 상표다. 기타 브랜드명 및 상표는 해당 소유자의 자산이다. ©2026 Getac Technology Corporation.

SOURCE Getac Technology Corporation