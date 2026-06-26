쫑쯔와 유교의 지혜가 만나는 곳: 구이양 공자학당에서 펼쳐진 찬란한 단오절 축제

구이양, 중국 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 환구시보(Huanqiu.com)의 뉴스 보도:

6월 14일부터 19일까지 구이양 공자학당(Guiyang Confucius Academy)은 명절을 맞이해 민속 체험, 국제 문화 교류, 문화 창작 제품 출시, 몰입형 현장 투어를 포함한 풍부한 단오절 활동을 개최했다. 이러한 상호 작용형 프로그램은 전통문화를 대중에게 더 가까이 다가서게 하고 '멋진 구이양(Cool Guiyang)'이라는 도시 브랜드에 깊은 인문학적 매력을 더한다.

(PRNewsfoto/Global Times Online)

6월 14일 구이저우 의과대학 소속 다양한 국적의 유학생들이 구이양 공자학당을 방문하여 24식 태극권 시연으로 행사의 막을 올렸다. 파키스탄 출신 학생 첸 신(Chen Xin, 음차)은 이전에는 책을 통해서만 단오절에 대해 알고 있었다. 무형 문화유산 계승자의 지도하에 직접 대나무 배를 엮은 후 그는 이 축제가 의식과 별미 이상의 것을 담고 있으며 깊은 인문학적 유산을 지니고 있음을 이해하게 되었다.

행사에서 구이양 공자학당 강사들은 단오절 민속 전통과 유교 가르침을 통합했다. 굴원(Qu Yuan)의 도덕적 청렴함과 용선 문화의 집단적 정신을 설명하면서 그들은 유학생들이 덕을 쌓고, 선을 추구하며, 가족과 나라에 대한 충성심을 키우도록 안내했다.

한편 전통문화의 현대적 변혁은 문화 창작에서 새롭게 구현된다. 롱창 역참(Longchang Post Station)에서 무용수들의 소매를 스치는 밤바람과, 종이를 오려 만든 등불에서 다시 흐르는 우양강의 물결 속에 5세기 전의 정신적 추구가 현대적 따뜻함으로 스며든다. 6월 18일에는 양명 문화 창작 공간인 '구이저우의 깨달음 12경(Guizhou's Twelve Scenes of Enlightenment)'이 공식 출범했다. 상황 무용극 '구이저우의 깨달음 12경: 깨달음과 정신적 계승(Guizhou's Twelve Scenes of Enlightenment: Enlightenment and Spiritual Inheritance)'은 왕양명(Wang Yangming)의 롱창에서의 깨달음, 구이양에서의 학문 강론, 전위안(Zhenyuan)에서의 문학적 유산을 포함한 상징적인 장면들을 무용을 통해 재현한다.

무대를 넘어 20개 이상의 독창적인 문화 창작 제품들이 왕양명의 사상적 유산을 일상생활 속으로 통합한다. 차 선물 세트는 12개의 수채화 산수화 두루마리를 선보이며, 각 장면에 해당하는 독점적인 미학과 내포를 담고 있다. 전위안 종이 오림 등불은 우양강과 청룡 고대 마을(Qinglong Ancient Town)의 고풍스러운 매력을 메아리치는 빛과 그림자를 겹쳐 놓는다. 상사기(Record of the Elephant Shrine)가 새겨진 황동 문진은 시대를 초월한 고전을 재현하여 서재 공간에 평화와 고요함을 가져다준다. 엽서, 냉장고 자석, 터치식 야간 조명을 포함한 일상용품들은 왕양명의 '심외무물(Nothing exists outside the mind)'과 '지행합일(The unity of knowledge and action)'의 철학을 일상생활에 자연스럽게 심어 놓는다.

구이양 공자학당 문화 커뮤니케이션 센터(Guiyang Confucius Academy Cultural Communication Center)의 다이 젠웨이(Dai Jianwei) 소장은 '구이저우의 깨달음 12경'이 역사에서 걸어 나와 현대의 삶과 통합되어 시민들에게 인지되고 실질적인 문화 경험을 제공해야 한다고 밝혔다. 현재까지 자슈루(Jiaxiu Tower)의 추이웨이 정원(Cuiwei Garden), 다더 학교의 옛 터(Former Site of Dade School), 푸취안 무형문화유산 계승 및 전시관(Fuquan Intangible Cultural Heritage Inheritance & Exhibition Hall) 등 5개의 문화 창작 공간이 문을 열었다.

6월 19일 '구이저우의 깨달음 12경: 상쾌한 단오절 투어(Guizhou's Twelve Scenes of Enlightenment: A Refreshing Dragon Boat Festival Tour)'라는 테마 활동이 개최되며 축제는 최고조에 달했다. 몰입형 스토리 기반 정원 탐험이 주요 볼거리로 두드러졌다. 12개의 장면 도장은 왕양명이 구이저우에 머무는 기간 동안 방문한 12개의 랜드마크와 일치한다. 의식용 통행증 두루마리를 들고 방문객들은 약초 식별과 허브차 시음으로 여정을 시작한다.

같은 날 구이저우 중의약대학 제1부속병원(First Affiliated Hospital of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine) 11개 부서가 공동으로 무료 진료를 개최했다. 침술, 이혈요법, 부항 뜸 치료와 같은 치료법들이 질병을 막는 오래된 단오절 관습을 전문적인 의료 서비스와 연결한다. 현지 주민 위안 징(Yuan Jing)은 아이와 함께 특별히 방문하여 아이들이 직접 보고 만들어야만 축제의 심오한 의미를 완전히 이해할 수 있다고 말했다.

6일간 펼쳐진 이 단오절 프로그램은 해외 청소년 참가자들의 문화 탐구, 양명 문화 창작의 혁신적 발전, 현지인과 방문객 모두에게 개방된 몰입형 경험이라는 세 가지 하이라이트를 통해 전통을 현재와 연결한다. 이는 전통문화가 본질적으로 활력이 넘친다는 것을 드러내며, 그 지속적인 생명력은 재발견, 진심 어린 스토리텔링 및 직접 참여하는 유산 계승에 있음을 보여준다.

SOURCE Global Times Online