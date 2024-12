청두에서 중국문학예술계연합회 후원 전시회 개최

-- '문학과 예술의 두 새로운 힘' 클러스터 지역 실습 기지의 서예, 회화, 사진 작품 초대전

청두, 중국 2024년 12월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 12월 17일부터 22일까지 청두 우허우구에서 중국문학예술계연합회(China Federation of Literary and Art Circles, CFLAC)의 후원하에 쓰촨성 문학예술계연합회(Sichuan Provincial Federation of Literary and Art Circles)와 청두 문학예술계연합회(Chengdu Federation of Literary and Art Circles)가 주최하는 '새로운 문학 및 예술 • 새로운 관점(New Literature & Art • New Perspectives)' 전시회가 개최됐다. 이번 행사에서는 특히 중국 문학예술계연합회 '문학과 예술의 두 새로운 힘('Two New Forces in Literature and Art)' 클러스터 지역 실습 기지의 서예, 회화, 사진 작품들을 전시한 초대전이 눈길을 끌었다.

(PRNewsfoto/Sichuan Provincial Federation of Literary and Art Circles)

이 전시회는 전국 23개의 예술 워크숍과 스튜디오에서 출품된 200점의 뛰어난 작품들을 선보였으며, 선정된 각 작품은 '문학과 예술의 두 새로운 힘' 창작물의 역동성과 다양성을 강조했다. 전시는 각 아티스트의 개성 있는 작품을 한 점씩 선보이며 그들만의 창의성과 표현의 다양성을 그대로 드러내 보이도록 세심하게 큐레이팅했다.

이 행사는 서예, 회화, 사진 작품 부문으로 나뉘어 진행됐다. 특히 제14회 중국 사진 황금 이미지상(China Photography Golden Image Award)을 수상한 저장성 출신의 쉬슈카이(Xu Shukai)의 작품 두 점이 전시됐다.

쓰촨성 민족문화시각예술협회(Sichuan Ethnic Cultures Visual Art Association) 회원인 추이종시(Cui Zongxi)는 2024년 3월 28일 메이산시 타이허진 융펑촌 마을 주민들이 논에 모판을 깔고 있는 모습을 담은 인상적인 사진을 전시했다. 아침 햇살 아래 황금빛 벽돌처럼 반짝이는 모판을 담은 이 사진은 민족 문화, 농촌 활성화, 생태 의식을 주제로 한 협회의 우수 작품 10선 중 하나다.

이번 전시회에는 1950년대 출생자부터 Z세대에 이르기까지 다양한 연령대의 예술가가 참여해 창의적이고 혁신적인 재능을 폭넓게 선보였다. 전시된 작품들은 예술계 내에서 새로운 목소리와 관점의 출현을 부각하며 현대 미술의 활발한 세대 간 교류를 강조했다.

지난 10년 동안 '문학과 예술의 두 새로운 힘'은 중국 문학과 예술 지형에 결정적인 영향을 미쳤다. 이들의 독특한 관점과 혁신적인 표현은 전통 예술 형식에 새로운 활력을 불어넣었다. 서예, 회화, 사진으로 구성된 이번 초대전은 중국 전역에서 이러한 역동적인 힘을 개발하는 데 많은 노력을 기울이고 있음을 보여주는 증거다.

