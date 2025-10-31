카탈렌트, 중대한 전환기에 새 브랜드 공개..."Championing the Missions that Matter™" 슬로건으로 고객 서비스 강화

탬파 , 플로리다 2025년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 글로벌 위탁개발·제조 전문기업 카탈렌트(Catalent)가 오늘 새 브랜드를 공개하며 고객 서비스 차별화와 "의미 있는 사명을 실현하는 데 앞장서다"(championing the missions that matter)는 전략 기조를 공식화했다. 이번 브랜드는 제약·생명공학·소비자 건강 분야에서 고객의 혁신을 지원해 사람들의 삶을 개선하고 변화시키는 솔루션을 가장 필요한 이들에게 제공한다는 철학을 담고 있다.

알레산드로 마셀리 (Alessandro Maselli)

대표이사 겸 CEO는 "카탈렌트가 개발·제조·공급하는 모든 제품에는 환자를 최우선으로 하는 철학이 담겨 있다"며 "이번 새 브랜드와 업무 간소화는 카탈렌트의 오늘을 보여주는 동시에, 고객과 함께 목표를 달성하며 세계 보건에 미치는 긍정적 영향을 상징적으로 표현한 것"이라고 말했다.

카탈렌트의 새 브랜드는 2024년 12월 노보 홀딩스(Novo Holdings) 산하 비공개 기업으로 전환한 후 꾸준히 모멘텀을 구축하고 글로벌 영향력을 확대하는 중대한 시기에 나온 것이다. 카탈렌트는 최근 미국 플로리다주 탬파에 글로벌 본사를 새로 설립하고, 전 세계 40여 사업장을 중심으로 복잡해지는 글로벌 헬스케어 생태계의 수요에 민첩하게 대응하며 글로벌 영향력과 대응 역량을 강화하고 있다.

트리시 헌트 (Trish Hunt)

그룹 부사장 겸 최고마케팅책임자는 "고객은 우리를 신뢰하고 인류의 삶의 질 개선에 매진하고 있다"며"새 브랜딩은 환자를 최우선으로 하고, 맞춤형 솔루션과 탁월한 서비스를 제공하며, 고객의 사명을 마치 자신의 사명처럼 여기는 기업으로서의 정체성과 제공 방식을 명확히 보여준다. 이는 카탈렌트의 정체성을 실제 고객 경험과 일치시키는 대담한 진전이자, 당사만의 차별화된 강점이다"라고 말했다.

카탈렌트는 지난 10년간 FDA 승인 제품의 절반 이상 개발과 제조를 지원해 왔으며, 연간 600억 도스 이상을 생산하고 1,000여 개의 개발 프로그램을 상시 운영 중이다. 또한 소규모 스타트업부터 대규모 글로벌 제약사까지 다양한 고객과 긴밀히 협력하며, 각 고객의 프로그램 성공을 위해 필요에 따라 유연하게 접근 방식을 조정한다.

새 브랜딩은 오늘 독일 프랑크푸르트에서 열리는 CPHI와 SupplySide Global 행사에서 처음 공개되며, 카탈렌트 공식 웹사이트(www.catalent.com)와 소셜 미디어 채널에서도 확인할 수 있다.

SOURCE Catalent