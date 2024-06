캄보디아 음료회사 Hanuman, 복싱 영웅 Pacquiao 홍보대사로 임명!

프놈펜, 캄보디아 2024년 6월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 뛰어난 혁신과 품질로 유명한 캄보디아의 선도적 음료 회사 Hanuman Beverages가 전설적인 복싱 영웅 Manny Pacquiao와 기념비적인 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십은 세계적으로 인정받는 우수한 제품을 만들기 위한 Hanuman의 여정에 중요한 이정표가 될 전망이다.

캄보디아에 도착한 Pacquiao는 Hanuman 가족들로부터 열렬한 환대를 받았다. Hanuman은 Pacquiao의 편의를 위해 전용기까지 준비하며 따뜻하고 성대한 환영식을 열어줬다. 이처럼 특별한 환대는 Hanuman이 이번 파트너십에 얼마나 흥분하고 있으며, 이것을 얼마나 중요하게 생각하는지 잘 보여준다.

The official brand ambassador MOU signing between Hanuman Beverages and Manny Pacquaio

대망의 Hanuman과 Pacquiao의 브랜드 홍보대사 조인식과 기자회견은 5월 30일 오후 6시 Hyatt Regency Phnom Penh에서 열렸다. Hanuman 경영진, Pacquiao, 쿤크메르연맹(Kun Khmer Federation) 회원들, 캄보디아 최고의 쿤크메르 복싱팀, Bayon TV 관계자, 언론인 등이 참석했다. 이번 행사는 이 획기적인 협업의 순간을 공개하는 공식적인 플랫폼 역할을 할 것이다. Manny Pacquiao가 브랜드 홍보대사로 임명됨에 따라 Hanuman은 국내외에서 전례 없는 성공 가도를 달릴 것으로 기대된다.

Hanuman의 설립자인 Lok Chumteav Khieu Sarsileap 회장은 "Manny Pacquiao를 홍보대사로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"면서 "오늘 이 위대한 순간은 Hanuman에 중대한 이정표가 될 것"이라며 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 이어 "이번 파트너십은 캄보디아 토종 브랜드로서 더 넓은 세계 시장에 진출하겠다는 Hanuman의 비전을 공유하는 파트너를 찾기 위해 노력한 결과"라고 강조했다.

Pacquiao는 5월 31일 프놈펜 다이아몬드 아일랜드(Koh Pich)에서 Bayon TV가 쿤크메르연맹과 공동으로 주최하는 행사인 '하누만 쿤크메르(Hanuman Kun Khmer)'를 지원할 예정이다. 그는 또한 캄보디아 내 유명 관광지가 될 잠재력을 가진 지역을 홍보하고, 해외 관광객을 유치하며, 지속가능한 녹색 산업을 통해 국가 경제를 성장시키려는 정부의 노력을 지원하는 데도 참여할 예정이다. Lok Chumteav Khieu Sarsileap 회장은 "Hanuman Beverages에 변함없는 사랑과 지지와 신뢰를 보내주신 모든 분께 감사의 말씀을 전한다"면서 "앞으로도 우리는 최고의 제품을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

"Hanuman Beverages와 함께하게 되어 영광"이라고 밝힌 Pacquiao는 "풍부한 문화와 정신을 가진 캄보디아 왕국 방문하게 되어 영광이다. Hanuman Beverages의 새로운 브랜드 홍보대사로서 앞으로 어떤 활동을 하게 될지 기대된다. 이번 파트너십은 단순히 스포츠나 비즈니스에 관한 파트너십이 아니라 문화를 연결하고, 젊은 선수들에게 영감을 불어넣고, 세계 무대에서 이 위대한 국가의 정신을 고양하기 위한 파트너십이다. Hanuman Beverages는 이러한 역량 강화와 우수성에 대한 비전을 중시한다. 마찬가지로 이러한 가치를 옹호하는 한 사람으로 여러분 모두를 이 놀라운 여정에 초대하기 위해 이 자리에 섰다. 우리는 함께 새로운 도약을 이뤄낼 것이다. 따뜻한 환영에 감사드리며, 함께 해외에서도 큰 주목을 받는 회사로 자리매김할 수 있기를 기대한다"고 전했다.

Hanuman은 이번 협업의 효과를 극대화하기 위한 전략적 조치의 일환으로 한 켤레당 미화 1000달러인 복싱 글러브 상품을 독점 출시할 예정이다. 글러브 판매 수익금은 Hanuman의 CSR(기업의 사회적 책임) 활동에 투입해 지역사회 역량 강화와 지속가능한 발전에 대한 브랜드의 의지를 더욱 공고히 할 계획이다.

공식 발표와 더불어 Hanuman과 Pacquiao는 협업 확대를 위한 일련의 이니셔티브에 착수할 예정이다. Hanuman은 이번 파트너십 체결로 매력적인 SNS 캠페인과 몰입형 브랜드 경험을 제공하기 위한 활동 등 여러 이니셔티브를 통해 소비자의 마음을 사로잡아 새로운 차원의 성공을 도모할 기회를 확보할 것으로 기대한다.

앞으로 Hanuman과 Pacquiao가 함께 시작할 이 흥미진진한 여정과 관련된 더 많은 소식을 전할 예정이다. 또한 SNS에서도 비하인드 콘텐츠가 독점적으로 제공될 예정이므로 두 상징적인 브랜드의 협업을 축하하는 데 동참을 부탁드린다.

SOURCE Two Way PR Co. Ltd.,