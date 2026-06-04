컴팔과 데이터섹션, 프로덕션 시대를 위한 AI 인프라 발전

타이베이 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 인공지능이 실험에서 대규모 프로덕션 배포로 빠르게 전환됨에 따라 AI 팩토리, AI 클라우드 인프라 및 고성능 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 계속 가속화되고 있다. 서버 및 AI 인프라 솔루션의 선도 제공업체 컴팔 일렉트로닉스(Compal Electronics, 이하 '컴팔', TWSE: 2324)는 차세대 AI 워크로드와 대규모 AI 서비스 제공을 위해 설계된 고급 컴퓨팅 플랫폼을 통해 이러한 변혁을 지원하고 있다.

조직들이 소프트웨어 개발, 콘텐츠 제작, 비디오 생성, 지능형 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 AI 활용을 계속 확장함에 따라 인프라는 신뢰할 수 있고 확장 가능한 AI 서비스를 제공하기 위한 중요한 기반이 되었다. 동시에 기업들은 새로운 AI 주도 워크플로와 에이전틱 AI 애플리케이션을 적극적으로 탐색하여 더 대규모이고 더 강력한 AI 인프라에 대한 수요를 이끌고 있다.

이러한 노력의 일환으로 일본 기반 AI 인프라 제공업체 데이터섹션(Datasection Inc.)이 컴팔의 SGX30-2 AI 서버 플랫폼을 활용하여 AI 클라우드 플랫폼과 컴퓨팅 인프라의 확장을 지원한다. 생성형 AI, 코딩 어시스턴트, 비디오 생성 서비스, AI 에이전트, 대규모 추론 워크로드에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 확장 가능한 AI 인프라는 아시아태평양 지역 전반에서 프로덕션 급 AI 서비스를 제공하는 데 점점 더 중요해지고 있다.

차세대 가속 컴퓨팅 환경을 위해 설계된 컴팔의 SGX30-2 AI 서버 플랫폼은 현대적인 AI 팩토리에 필요한 컴퓨팅 밀도, 확장성, 운영 효율성을 제공한다. 훈련에서 추론까지 AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 이 플랫폼은 대규모 추론, AI 서비스 배포, 신흥 에이전틱 AI 워크로드를 포함한 광범위한 컴퓨팅 집약적 애플리케이션을 지원한다. 고객들이 컴퓨팅 리소스를 효율적으로 확장할 수 있게 함으로써 이 플랫폼은 프로덕션에 준비된 AI 환경의 배포를 가속화하는 데 도움이 된다.

컴팔 인프라 솔루션 사업부(Infrastructure Solutions Business Group) 앨런 창(Alan Chang) 부사장은 "AI는 실험을 넘어 대규모 프로덕션 환경으로 빠르게 이동하고 있다"고 말했다. 이어 "AI 팩토리, AI 클라우드 서비스, 대규모 추론 워크로드가 계속 확장됨에 따라 인프라 확장성, 시스템 통합, 운영 효율성이 중요한 성공 요소가 됐다. 데이터섹션과 같은 생태계 파트너들과의 협력을 통해 컴팔은 고객들이 차세대 AI 혁신과 서비스 제공을 지원하는 데 필요한 컴퓨팅 기반을 구축하는 데 도움을 주는 데 전념하고 있다"고 덧붙였다.

AI 컴퓨팅 인프라에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 컴팔은 컴퓨팅, 전력, 냉각 기술 전반에 걸쳐 혁신을 발전시키는 데 전념하고 있다. 고객 및 생태계 파트너들과 긴밀히 협력하여 회사는 대규모 AI의 미래를 지원하는 AI 팩토리, 대규모 AI 인프라, 지능형 서비스의 배포를 가속화하는 것을 목표로 한다.

SOURCE Compal Electronics