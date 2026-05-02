코코넛 바람과 바다의 정취에서 해변 경기까지: 싼야, 아시안비치게임으로 우정의 다리를 놓다

싼야, 중국 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 2026년 아시안비치게임이 성공적으로 막을 내리며, 개최 도시 싼야는 스포츠 경기, 문화 전시, 관광 체험이 어우러진 뛰어난 성과를 선보였다.며칠간 이어진 대회 기간 동안 아시아 각국 및 지역의 선수와 관계자, 관광객들이 이 열대 해안 도시에 모여, 코코넛 바람과 바다의 운율 속에서 '아시아는 하나'라는 우정과 열정을 함께 목격했다.

개최 도시 싼야는 자연 그대로의 해안선과 독특한 지형을 바탕으로 해변 경기 종목의 훌륭한 무대가 되었으며 ,톈야하이자오(天涯海角), 하이웨광장(海月广场) 등 유명 관광지를 활용해 경기를 개최함으로써 대회의 관람성을 높였을 뿐만 아니라 스포츠와 관광이 융합된 싼야만의 대회 운영 특색을 생생하게 보여주었다.

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경기장 안에서는 치열한 승부가 펼쳐졌고 , 경기장 밖의 싼야는 풍부한 열대 자원과 성숙한 관광 인프라를 바탕으로 모든 방문객에게 특별한 경험을 제공했다.여러 국가와 지역에서 온 참가 대표단과 자원봉사자, 국내외 관광객들은 싼야의 도시 조직 역량과 도시 환경, 시민들의 따뜻한 환대에 높은 평가를 보냈다.달콤하고 갈증을 해소해주는 코코넛, 맑은 바다에서 즐기는 다이빙, 길게 이어진 해변과 석양은 코코넛 바람과 바다의 정취를 그대로 보여주는 생생한 모습이었다.많은 선수와 관광객들은 경기 일정 외에도 이 국제 해안 휴양도시가 지닌 여유로운 매력을 깊이 체험했다.

아시안비치게임은 막을 내렸지만 , 그것이 남긴 도시 유산은 여전히 이어지고 있다.싼야는 이번 성대한 대회를 통해 국제 관광 소비 중심지로서의 성숙한 시설과 서비스 수준을 보여주었을 뿐만 아니라, 문화적 자신감과 따뜻한 환대가 어우러진 스포츠 축제를 통해 아시아 스포츠 역사에 독특하고 깊은 해양 섬 도시의 인상을 남겼다.대회가 놓은 우정의 다리는 서로 다른 국가와 지역의 사람들을 더욱 긴밀하게 이어주었다.자원봉사자들의 세심한 서비스부터 승패를 넘어선 선수들의 포옹에 이르기까지, 곳곳에서 '아시아는 하나'라는 따뜻함과 단결이 드러났다.

YouTube 링크: https://www.youtube.com/watch?v=oM0eYyvAF0c

SOURCE The 6th Asian Beach Games Sanya 2026 Organising Committee (SABGOC)