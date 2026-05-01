Dari Nuansa Pesisir Tropis hingga Arena Pantai: Sanya Perkuat Jembatan Persahabatan Asia melalui Asian Beach Games 2026

Sebagai tuan rumah, Sanya memanfaatkan garis pantai alami serta bentang alamnya yang khas menjadi arena yang ideal bagi berbagai cabang olahraga pantai. Dengan memanfaatkan lokasi ikonik seperti Tianya Haijiao dan Haiyue Square sebagai arena pertandingan, ajang ini tidak hanya meningkatkan daya tarik visual, tetapi juga menampilkan secara nyata perpaduan antara olahraga dan pariwisata yang menjadi ciri khas penyelenggaraan di Sanya.

Di dalam arena berlangsung persaingan yang sengit, sementara di luar area, Sanya dengan kekayaan sumber daya tropis dan fasilitas pariwisata yang matang menghadirkan pengalaman yang unik bagi para pengunjung. Peserta dari berbagai negara dan wilayah, relawan, serta wisatawan domestik dan mancanegara juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kemampuan organisasi kota, kualitas lingkungan, serta keramahan dari masyarakat Sanya. Kelapa segar yang manis dan menyegarkan, aktivitas menyelam di perairan jernih, serta hamparan pantai dengan panorama matahari terbenam menjadi gambaran nyata pesona pesisir tropis. Banyak atlet dan wisatawan memanfaatkan waktu di luar pertandingan untuk secara langsung menikmati pesona dari resor pesisir internasional ini.

Meski Asian Beach Games telah berakhir, warisan yang ditinggalkannya bagi kota ini terus berlanjut. Melalui perhelatan ini, Sanya tidak hanya menunjukkan kematangan fasilitas dan layanan sebagai pusat pariwisata internasional, tetapi juga meninggalkan jejak yang khas dan mendalam dalam sejarah olahraga Asia melalui ajang yang memadukan kepercayaan diri budaya dan keramahan. Ajang ini turut membangun jembatan persahabatan yang semakin mempererat hubungan antar masyarakat dari berbagai negara dan wilayah. Dari layanan relawan yang penuh perhatian hingga pelukan para atlet yang melampaui hasil pertandingan, semuanya mencerminkan kehangatan dan persatuan Asia.

SOURCE The 6th Asian Beach Games Sanya 2026 Organising Committee (SABGOC)