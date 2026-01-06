코코스, 코코스 4 전면 오픈소스화 발표

베이징 2026년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 게이미피케이션 인터랙티브 플랫폼 SUD가 지난해 11월 인수한 세계적 게임 엔진•개발 도구 공급업체 코코스(COCOS)가 5일 코코스 4의 전면 오픈소스화를 발표했다.

오픈소스 범위

COCOS 4 Fully Open Source COCOS 4 Fully Open Source

다음 저장소가 공개됐다.

1. 엔진

저장소:

https://github.com/cocos/cocos4

2. 크로스 플랫폼 코드

모든 네이티브 플랫폼 호환성 코드가 포함된다. 미니게임 플랫폼에 대한 호환성 지원은 점진적으로 출시될 예정이다.

저장소:

https://github.com/cocos/cocos-cli

3. 코코스 CLI

저장소:

https://github.com/cocos/cocos-cli

4. 완전한 통합개발환경(IDE) 헤드리스 모드

기존 코코스 크리에이터는 엔진과 긴밀하게 연동된 광범위한 편집 기능을 갖추고 있다. 핵심 편집 기능은 헤드리스 모드로 점차 전환되어 CLI를 통해 접근할 수 있고, 엔진 핵심 기능의 일부가 될 것이다.

저장소:

https://github.com/cocos/cocos-cli

5. MIT 라이선스

코코스 4는 무제한 권한을 부여하는 허용적(permissive) 비카피레프트(non-copyleft) 라이선스인 표준 MIT 라이선스 하에 공개됐다. 기존 코코스 크리에이터에 포함돼 있던 상업 관련 조항이 모두 제거되어 완전한 오픈소스로 전환됐다.

코코스 4:

https://github.com/cocos/cocos4/blob/v4.0.0/LICENSE

코코스 CLI:

https://github.com/cocos/cocos-cli/blob/main/LICENSE

반복 개발 방향

코코스 4는 코코스 크리에이터 3.x의 업그레이드 버전으로, 장기적인 '전방 호환성'을 약속한다. 시맨틱 버저닝(SemVer) 규칙을 엄격히 준수하고 호환성 보장 기간을 준수하며, 기능의 폐기(deprecation)부터 실제 제거(removal)까지 최소 6개월의 전환 주기를 유지한다. 다음 여섯 가지 영역에 중점을 두고 장기 개발이 이루어질 예정이다.

1. AI 네이티브

자바스크립트(JavaScript)와 타입스크립트(TypeScript)는 주요 개발 언어로 유지되며, 모든 반복 개발 과정에서 AI 친화성과 AI 네이티브로 설계된 신규 기능을 최우선으로 고려한다. 기능 제공 방식은 기존 라이브러리나 프레임워크보다는 MCP나 에이전트 형태를 지향한다. 예를 들어, UI 컴포넌트는 단순히 호출해서 사용하는 라이브러리 방식이 아닌, 완전한 실행과 전달이 가능한 에이전트 단위로 제공된다.

2. 경량화

더 빠르고, 더 작고, 더 효율적이며, 고도로 모듈화된 구조 덕분에 화면이 있는 기기라면 어디에나 실행되며, 매우 복잡한 환경에서도 안정적으로 실행되도록 설계되었다.

3. 크로스 플랫폼

스팀(Steam)과 같이 기존에 지원되지 않았던 네이티브 플랫폼을 점진적으로 지원하고 모든 미니게임 플랫폼을 점진적으로 통합할 예정이다.

4. 신뢰성

스파인(Spine) 관련 문제처럼 오랫동안 누적된 버그를 해결하고, 리치 텍스트와 리스트 등 핵심 영역의 성능을 최적화하는 데 인내심을 가지고 신중하게 집중한다.

5. 완성도

지형 시스템, 실시간 멀티플레이어 네트워킹, 튜토리얼, 샘플 프로젝트 등 필수 기능 전반을 체계적으로 강화한다.

6. 3D

단기적으로 첨단 렌더링 기능을 서둘러 구현하기보다는, 렌더링 가능한 최대 폴리곤 수 확대 등의 기본 기능부터 시작해 3D 기능을 강화하는 식으로 꾸준하고 인내심 있게 접근한다.

오픈소스화 전환 동기

1. AI 네이티브 구현을 위한 최적의 경로

오픈소스는 완전한 AI 네이티브를 달성하는 가장 효과적인 방법이다. 이는 AI가 엔진을 더 잘 이해하도록 돕고, AI가 쉽게 이해할 수 있는 방향으로 엔진이 진화하도록 안내한다.

2. 풀 리퀘스트 활성화

제출되는 풀 리퀘스트(pull request•PR)가 많아질수록 참여하는 개발자가 늘어나고, 참여 개발자가 늘어날수록 더 많은 PR이 생성된다. 결국 더 많은 PR은 더 강력하고 우수한 엔진으로 이어진다.

3. 글로벌 활성화

전 세계에는 기술 역량이 뛰어나고 오픈소스 가치에 깊이 공감하는 개발자들이 많다. 코코스는 전 세계 게임과 AI 개발자들을 통합된 오픈소스 게임 엔진 생태계로 끌어들이는 것을 목표로 한다.

4. 생태계 활성화

코코스는 에이전트, MCP, 키트, 확장 기능을 위한 강력하고 유연한 기반 역량을 제공함으로써 제작 파이프라인 전반에서 모든 도구 공급업체와 개발자가 번영할 수 있도록 지원한다.

5. 상호보완적인 전략적 접근

SUD는 코코스 4나 PinK에 대한 직접적인 상업화 목표를 설정하지 않았다. 대신, 더 많은 개발자를 아우르고 게임 콘텐츠 제작을 촉진할 수 있는지에 중점을 두고 있다. 이는 SUD의 장기적인 비즈니스 성공에 핵심적 역할을 할 것이다. 따라서 SUD는 개발자를 효과적으로 지원하고자 하는 강력한 동기를 갖고 있다.

SUD는 엔진과 IDE에 완전히 통합된 제품 품질, 서비스, 사용자 트래픽, 글로벌 확장성, 상용화 측면에서 개발자에게 이점을 제공한다. 이를 통해 엔진은 더 사용하기 쉬워지고, 게임의 안정성이 향상되며, 트래픽 접근성은 높아지고, 수익 창출 효율성이 향상된다.

무료이면서 강력하고 안정적이며 사용하기 쉬운 오픈소스 범용 게임 엔진은 개발자에게 최적의 솔루션이다.

주요 질문

코코스 크리에이터와 코코스 4/PinK는 어떤 관계인가?

코코스 크리에이터는 엔진과 에디터를 통칭하며, 1.x, 2.x, 3.x 버전을 모두 포함한다. 완전한 오픈소스 접근과 포괄적인 AI 지원을 위해 엔진과 에디터를 분리, 필요했던 대대적인 변화를 줬다. 향후 계획은 다음과 같다.

코코스는 엔진만을 대표하고, 주요 버전이 4로 업그레이드되어 코코스 4가 될 것이다. 크로스 플랫폼 컴포넌트와 핵심 에디터 기능은 CLI 도구로 전환되어 엔진의 핵심 기능에 통합된다. 이는 이번 오픈소스 공개에서 추가된 주요 사항이다.

PinK는 완전한 기능을 갖춘 IDE로 진화하여 코딩 기능을 제공하고, 다양한 도구 세트를 갖춘 완벽한 제작 파이프라인으로 기능하게 된다. 이는 개방형 생태계를 촉진하고, 코코스 크리에이터에 있는 대부분의 시각적 기능과 점진적으로 재통합될 것이다. 코코스 개발을 지원하도록 특별히 설계된 내장 에이전트(Built-in Agents)가 이러한 기능을 주도할 것이다.

2. 2차 개발에 대한 입장은?

적극 권장한다. 개발자는 자신의 프로젝트에 맞게 엔진이나 컴포넌트를 자유롭게 수정할 수 있으며, 완전히 새로운 엔진을 만드는 것도 가능하다. 특히 고품질 기여는 풀 리퀘스트 형태로 제출되어 메인 브랜치로 통합될 수 있다.

3. 2차 패키징에 대한 입장은?

마찬가지로 적극 권장한다. 개발자들은 코코스 4와 코코스 CLI를 기반으로 PinK의 대체 버전을 포함해 어떤 도구나 기능이든 자유롭게 제작•패키징할 수 있다. 프리미엄 2차 패키지는 PinK 오픈 생태계로 환원되기를 적극 권장한다.

코코스는 이와 더불어 새로운 로고도 공개했다. 오픈소스의 흐름은 막을 수 없다. 이는 시작에 불과하며 미래는 더욱 밝을 것이다.

SOURCE SUD