쿠웨이트 코리아타운, K-뷰티 브랜드TirTir 공식 입점 기념 특별 인스토어 이벤트 개최

하왈리, 쿠웨이트, 2026년 7월 30일 /PRNewswire/ -- 부티카가 운영하는 코리아타운은 2026년 7월 15일 애비뉴 몰(The Avenues Mall) 에서 개최한 단독 팝업 이벤트를 통해 한국에서 가장 인기 있는 뷰티 브랜드 중 하나인 티르티르(TirTir)의 공식 입점을 기념했다.

행사 현장에는 티르티르 전용 인스토어 부스가 마련돼 행사장을 찾은 고객들에게 브랜드를 직접 경험할 수 있는 몰입형 뷰티 체험 공간을 제공했다. 방문객들은 티르티르의 대표 제품부터 최신 제품 라인업까지 폭넓게 살펴보고, 다양한 컬러를 직접 테스트하며 특별히 조성된 리테일 공간에서 브랜드의 전체 제품라인을 만나보는 시간을 가졌다.

코리아타운, 티르티르 런칭 기념 인스토어

쿠웨이트에서 처음으로 티르티르의 모든 브랜드 경험을 한 공간에서 제공하는 코리아타운은 현재 브랜드 시그니처 제품인 '마스크 핏 쿠션 파운데이션 (Mask Fit Cushion Foundation)'을 비롯해 주요 스킨케어 제품, 립 제품, 그리고 전 세계에 출시된 전 색상 라인업을 포함한 티르티르의 전체 메이크업 및 스킨케어 컬렉션을 선보이고 있다.

인스토어 행사는 단순한 제품 판매를 넘어, 차별화된 브랜드 경험을 통해 K-뷰티의 가치를 현지 고객들에게 전달하고자 하는 코리아 타운의 지속적인 노력을 담았다. 해당 행사는 뷰티 애호가들이 티르티르의 베스트셀러 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하는 동시에, 한국 대표 뷰티 브랜드의 쿠웨이트 공식 진출을 기념하는 뜻깊은 자리였다.

이번 공식 론칭은 쿠웨이트 내 K-뷰티 대표 플랫폼으로서 자리매김하고 있는 코리아 타운의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다. 코리아 타운은 앞으로도 글로벌 시장에서 사랑받는 한국 뷰티 브랜드를 지속적으로 소개하고, 최신 K-뷰티 트렌드와 혁신적인 제품을 현지 시장에 선보일 예정이다.

현재 고객들은 쿠웨이트 전역의 코리아 타운 매장에서 TIRTIR의 전 제품 라인업을 만나볼 수 있으며, 브랜드의 다양한 메이크업 및 스킨케어 제품을 직접 사용해 보고 구매할 수 있다.

코리아 타운(Korea Town) 소개

부티카가 운영하는 코리아 타운 (Koreatown Powered by Boutiqaat) 은 쿠웨이트에서 한국 뷰티를 선도하는 대표 플랫폼으로, 엄선된 프리미엄 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 바디케어 브랜드를 제공하고 있다. 혁신적인 리테일 콘셉트와 독점 론칭, 고객 참여형 브랜드 경험을 통해 코리아 타운은 한국 뷰티의 최신 트렌드와 우수성을 쿠웨이트 고객들에게 지속적으로 선보이고 있다.

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SOURCE Boutiqaat Group For Perfumes & Beauty Products