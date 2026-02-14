타워 캐피털 아시아, 디지털 신원 및 모바일 애플리케이션 보안 선도 기업 브이키에 다수 지분 투자 발표

싱가포르, 2026년 2월 14일 /PRNewswire/ -- 타워 캐피털 아시아(Tower Capital Asia, 이하 'TCA')가 아시아태평양 지역을 중심으로 디지털 신원과 모바일 애플리케이션 보호 및 보안(Mobile Application Protection and Security, MAPS) 솔루션을 제공하는 브이키(V-Key, 이하 '회사')에 대한 전략적 다수 지분 투자를 진행한다고 발표했다.

이번 투자는 금융 서비스 및 디지털 경제 전반에서 안전하고 원활한 디지털 경험의 중요성이 높아지는 가운데, 브이키의 강력한 기술 리더십과 심도 있는 제품 역량에 대한 TCA의 확신을 반영한다. 브이키의 엔드투엔드 플랫폼은 은행, 핀테크 기업 및 다양한 기업 고객이 사용자를 안전하게 온보딩하고, 접근을 인증하며, 모바일 애플리케이션과 거래를 보호할 수 있도록 지원한다.

현재 브이키의 기술은 아시아태평양 지역 주요 금융기관을 포함해 15개국 고객사의 300개 이상의 애플리케이션을 지원 및 보호하고 있다. 소프트웨어 기반 보안 아키텍처로 구축된 이 플랫폼은 효율적인 구축과 확장성을 위해 설계되었으며, 기관들이 아시아태평양 및 글로벌 시장에서 디지털 서비스를 확대하는 과정을 뒷받침한다.

타워 캐피털 아시아의 대니 코(Danny Koh) 창립자 겸 최고경영자는 "안전한 디지털 신원은 이제 금융기관과 디지털 플랫폼이 고객에게 서비스를 제공하는 방식의 핵심 기반이 되었다"고 말했다. 이어 그는 "브이키는 고도로 규제된 환경에서 입증된 실적을 바탕으로 대규모 환경에서 신원 관리, 인증 및 모바일 앱 보안을 가능하게 하는 견고한 플랫폼을 구축해 왔다. 우리는 이 팀과 협력해 제품 혁신을 가속화하고 회사의 성장을 지원하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

이번 거래와 관련해 브이키의 에디 차우(Eddie Chau) 공동 창립자 겸 이사회 의장은 "브이키는 10년 이상 기관의 디지털 신원과 모바일 거래 보안을 지원하는 데 집중해 왔다. 다음 성장 단계의 파트너를 모색하는 과정에서, 창업자 주도 기술 기업에 대한 투자 경험과 장기적 파트너십 지향성, 그리고 지역 네트워크를 갖춘 TCA가 최적의 파트너로 판단됐다"고 말했다.

브이키의 공동 창립자 겸 최고경영자이자 전 세계 5억 대 이상의 모바일 기기에 배포된 특허 기술 가상 보안 요소인 V-OS의 발명자 조셉 간(Joseph Gan)은 "통합 디지털 신원 및 모바일 애플리케이션 보안 역량을 더 강화하기 위해 추가 투자를 단행할 것이다. 이를 통해 고객이 변화하는 요구에 맞춰 속도와 확장성을 갖추고 안심하고 서비스를 배포할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

앞으로 양사의 파트너십은 모바일 중심의 안전한 디지털 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 제품 혁신 가속화, 브이키의 지역 내 입지 강화, 금융기관 및 디지털 플랫폼과의 관계 심화를 중점 과제로 삼을 계획이다. TCA는 리더십 팀과 긴밀히 협력해 유기적 성장과 전략적 이니셔티브를 지원하고 장기적 가치 창출에 주력할 방침이다.

타워 캐피털 아시아의 세스 림(Seth Lim) 수석 부사장은 "브이키는 실행 및 규제 준수 표준이 까다로운 보안, 신원, 모바일 애플리케이션의 교차점에서 운영된다"고 말했다. 이어 "금융 서비스 및 인접 디지털 산업으로의 확장을 추진하는 브이키 팀을 지원할 명확한 기회가 있다고 본다"고 덧붙였다.

타워 캐피털 아시아 소개

2016년 설립된 타워 캐피털 아시아는 싱가포르에 본사를 둔 중견 사모펀드 운용사다. 글로벌 전문성을 기반으로 아시아적 가치를 지향하는 이 회사는 비즈니스 스폰서와의 긴밀한 파트너십을 통해 AXS, 보드룸(BoardRoom), 유얀상(Eu Yan Sang), 아이캔리드(I Can Read) 등 동남아시아 기업의 민영화 및 인수 거래를 주도해 왔다. 2025년 9월 30일 기준, 회사는 모든 투자 수단을 통해 미화 9억 달러 이상의 투자 자산 및 약정 자산을 운용하고 있다. 회사에 대한 더 자세한 정보는 www.towercapitalasia.com 에서 확인할 수 있다.

브이키 소개

2011년 설립된 브이키는 은행, 기업 및 정부 연계 기관을 대상으로 디지털 신원, 인증 및 모바일 애플리케이션 보안 솔루션을 제공한다. 인공지능 기반 플랫폼으로 모바일 환경 전반에서 안전한 온보딩, 접근 제어 및 거래 보호가 가능하며, 특허받은 V-OS 가상 보안 요소와 V-OS 앱 아이덴티티를 중심으로 설계돼, 아시아 및 그 외 지역의 규제된 디지털 시장의 배포에 대해 소프트웨어 기반의 하드웨어 등급 보안을 제공한다. 회사에 대한 더 자세한 정보는 www.v-key.com 에서 확인할 수 있다.

