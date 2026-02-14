Tower Capital Asia Umumkan Investasi dengan Kepemilikan Mayoritas pada V-Key - Pemimpin Pasar Solusi Identitas Digital dan Keamanan Aplikasi Seluler

Investasi ini mencerminkan keyakinan TCA terhadap kepemimpinan teknologi dan kemampuan produk V-Key, terutama di tengah lonjakan kebutuhan terhadap pengalaman digital yang aman dan lancar di sektor jasa keuangan, serta ekonomi digital. Platform terpadu V-Key membantu pihak bank, perusahaan fintech, dan berbagai perusahaan untuk melakukan proses onboarding secara aman, mengautentikasi akses, serta melindungi aplikasi dan transaksi seluler.

Saat ini, teknologi V-Key mendukung dan melindungi lebih dari 300 aplikasi milik pelanggan di 15 negara, termasuk sejumlah lembaga keuangan terbesar di Asia Pasifik. Dirancang dengan arsitektur keamanan berbasiskan perangkat lunak, platform ini mendukung implementasi yang efisien dan mudah ditingkatkan skalanya. Dengan demikian, berbagai institusi dapat memperluas layanan digital di Asia Pasifik dan pasar internasional.

"Identitas digital yang aman kini menjadi fondasi bagi lembaga keuangan dan platform digital dalam melayani pelanggan," ujar Danny Koh, Founder & CEO, Tower Capital Asia. "V-Key telah membangun platform yang kuat untuk mengelola identitas digital, autentikasi, dan keamanan aplikasi seluler dalam skala besar. V-Key juga memiliki rekam jejak yang solid di sektor yang sangat teregulasi. Kami gembira bermitra dengan tim V-Key untuk mempercepat inovasi produk dan mendukung pertumbuhan Perusahaan."

Menanggapi transaksi ini, Eddie Chau, Co-Founder & Chairman, V-Key, mengatakan, "Selama lebih dari satu dekade, V-Key membantu institusi melindungi identitas digital dan transaksi seluler. Saat mencari mitra untuk tahap pertumbuhan berikutnya, TCA menawarkan keunggulan berkat pendekatan kemitraan jangka panjang, pengalaman dalam mendukung perusahaan teknologi yang dipimpin pendiri bisnis, serta jaringan regionalnya."

Joseph Gan, Co-Founder & CEO, sekaligus Penemu V-OS—Virtual Secure Element yang telah dipatenkan dan kini digunakan di lebih dari 500 juta perangkat seluler di seluruh dunia—menambahkan, "Dengan berkolaborasi, kami akan terus berinvestasi untuk memperkuat kapabilitas terpadu dalam identitas digital dan keamanan aplikasi seluler kami. Lewat investasi ini, klien dapat melakukan implementasi dengan lebih percaya diri, cepat, dan dalam skala besar, sesuai dengan kebutuhan yang semakin berkembang."

Ke depan, kemitraan ini akan mempercepat inovasi produk, memperkuat jangkauan regional V-Key, serta mempererat hubungan dengan lembaga keuangan dan platform digital di tengah meningkatnya permintaan akan layanan digital berbasiskan perangkat seluler yang aman. TCA akan bekerja sama dengan tim manajemen guna mendukung pertumbuhan organik dan berbagai inisiatif strategis yang mengutamakan valuasi bisnis jangka panjang.

"V-Key bergerak di antara konvergensi keamanan siber, identitas digital, dan aplikasi seluler—bidang-bidang yang menuntut standar eksekusi dan kepatuhan regulasi," tambah Seth Lim, Senior Vice President, Tower Capital Asia. "Kami mendukung tim V-Key untuk memperluas bisnis di sektor jasa keuangan dan sektor digital terkait lainnya."

Tentang Tower Capital Asia

Berdiri pada 2016, Tower Capital Asia adalah perusahaan private equity asal Singapura yang berinvestasi pada perusahaan skala menengah. Dengan keahlian global dan nilai-nilai khas Asia, Tower Capital Asia memimpin investasi dalam bentuk privatisasi dan/atau akuisisi bisnis di Asia Tenggara—seperti AXS, BoardRoom, Eu Yan Sang, dan I Can Read—melalui kemitraan erat dengan pemilik bisnis. Hingga 30 September 2025, Tower Capital Asia mengelola aset lebih dari US$900 juta dalam bentuk investasi dan komitmen investasi. Informasi selengkapnya: www.towercapitalasia.com.

Tentang V-Key

Berdiri pada 2011, V-Key menyediakan solusi identitas digital, autentikasi, dan keamanan aplikasi seluler untuk bank, perusahaan, serta lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah. Platform berbasiskan AI milik V-Key mendukung proses onboarding, akses, dan perlindungan transaksi pada perangkat seluler. Solusi ini dirancang dengan V-OS Virtual Secure Element yang telah dipatenkan, serta V-OS App Identity guna menghadirkan mekanisme keamanan siber yang setara perangkat keras melalui perangkat lunak di pasar digital yang teregulasi di Asia dan wilayah lainnya. Informasi selengkapnya: www.v-key.com.

SOURCE Tower Capital Asia