테크트로닉 인더스트리즈, 2025년 견조한 실적 달성

매출 153억 달러로 성장, 순이익 12억 달러로 증가

홍콩, 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 세계적인 무선 전동 공구, 야외 전력 장비, 바닥 관리 및 청소 기업인 테크트로닉 인더스트리즈(Techtronic Industries Company Limited, 'TTI' 또는 '회사', 종목코드: HK:0669, ADR 심볼: TTNDY)가 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 회사 및 자회사의 감사 완료 연결 실적을 발표했다. TTI는 2025년 보고된 기준으로 4.4%, 현지 통화 기준 4.1% 성장하며 매출 153억 달러의 기록적인 매출을 달성했다. 회사의 양대 핵심 브랜드인 밀워키(MILWAUKEE)와 료비(RYOBI)는 각각 현지 통화 기준 7.9%, 5.4% 성장하며 견조한 실적을 달성했다.

• TTI, 상당한 관세 역풍에도 불구하고 매출은 4.4% 증가한 153억 달러, 순이익은 6.8% 증가한 12억 달러로 기록적인 매출과 수익 달성

• 글로벌 밀워키 비즈니스, 보고 기준 8.1% 성장 및 현지 통화 기준 기저 매출 10.3% 증가(관세로 인한 일부 하반기 프로모션 임의적 중단 제외)

• 세계 1위 소비자용 무선 공구 및 아웃도어 제품 브랜드 료비, 현지 통화 기준 5.4% 성장

• 보고 기준 EBIT 마진은 8.8%로 7bp 상승, HART 사업 철수 효과를 제외한 정상화 EBIT 마진은 EMEA 지역 강세, 전사 비용 절감 이니셔티브, 레버리지 및 수익성 추진 집중으로 인해 57bp 상승한 9.3% 기록

• TTI, 2025년 잉여현금흐름 약 14억 달러 창출 보고, 3년 연속 12억 달러 이상 기록, 연말 순 현금 7억 달러

• 이사회는 향후 18개월간 최대 5억 달러 규모의 자율적 자사주 매입 계획 추진 의향

2025년 주요 재무 실적 하이라이트

항목 2025년 (백만 달러) 2024년 (백만 달러) 변화 매출 15,260 14,622 +4.4 % 매출총이익률 41.2 % 40.3 % +91bp EBIT 1,336 1,270 +5.2 % 지배주주 귀속 순이익 1,198 1,122 +6.8 % 기본 주당순이익(미국 센트) 65.61 61.43 +6.8 % 주당배당금(약 미국 센트) 33.08 29.09 +13.7 %

*2025년 12월 31일 종료 회계연도 기준

2025년 매출총이익률은 41.2%로 91bp 개선됐다. 이는 고수익 밀워키 사업의 긍정적인 믹스 개선, 생산성 향상, 료비 및 기타 소비자 사업 부문의 운영 효율 개선에 기인한다. 관세 완화 노력의 효과가 하반기에 본격화되며 마진 개선이 가속화됐다. EBIT는 13억 달러로 5.2% 증가했고, EBIT 마진은 8.8%로 7bp 상승했다. 순이익은 12억 달러로 6.8% 증가했으며, 주당순이익은 65.61센트로 6.8% 상승했다. 매출 대비 운전자본 비율은 15.5%로 109bp 상승했다. 재고 보유 일수는 4일 증가한 106일로, 여전히 매우 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2025년 자유현금흐름은 약 14억 달러를 기록했으며, 연말 기준 7억 달러 순 현금 상태로 마감했다.

TTI의 전력 장비 부문 매출은 2025년 보고된 통화 기준 144억 달러로 보고 기준 5.3%, 현지 통화 기준 5.0% 증가했다. 밀워키는 보고 기준 8.1%, 현지 통화 기준 7.9% 성장했다. 료비 비즈니스는 현지 통화 기준으로 5.4% 성장하며 또 다른 뛰어난 한 해를 보냈으며, 이는 2022~23년 팬데믹 이후 조정기에 이어 2년 연속 한 자릿수 중반 성장률을 기록한 것이다. 반면, 바닥 관리 및 클리닝 부문은 후버(HOOVER), 더트데빌(DIRT DEVIL), 오렉(ORECK), 백스(VAX) 브랜드의 부진으로 9.7% 감소했다.

이사회는 주당 HK132.00센트(약 US16.99센트) (2024년: HK118.00센트, 약 US15.19센트)의 최종 배당금을 권고했다. 주당 HK125.00센트(약 US16.09센트)의 중간 배당금과 합산해 연간 배당금은 주당 HK257.00센트(약 US33.08센트)이다.

TTI의 호르스트 푸드윌(Horst Pudwill) 회장은 "회사 역사상 가장 건전한 재무 상태표와 다각화된 글로벌 제조 발자국, 안정적인 자본 지출 구조를 바탕으로 향후 수년간 주주환원을 더 확대할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

TTI의 스티븐 P. 리치먼(Steven P. Richman) 최고경영자는 "세계 1위 전문가용 및 소비자 브랜드를 보유한 TTI는 2026년을 강력하게 시작하고 있으며, 또 한 해의 견조한 실적을 기대하고 있다. 밀워키와 료비의 핵심 비즈니스가 평균적으로 한 자릿수 중반에서 후반의 매출 성장을 기록할 것으로 전망한다"고 말했다.

미래예측진술

본 발표에는 TTI가 영위하는 사업 및 시장에 대한 현재의 기대, 추정, 전망, 신념 및 가정을 기반으로 하여, 본 발표일 기준 TTI의 견해를 반영하는 특정 미래예측진술 또는 미래예측 용어가 포함되어 있다. 이러한 미래예측진술은 미래 성과에 대한 보장이 아니며, 시장 위험, 불확실성 및 TTI의 통제를 벗어나는 요인의 영향을 받는다. 따라서 실제 결과 및 수익은 본 발표에 포함된 가정 및 진술과 실질적으로 다를 수 있다.

TTI 소개

테크트로닉 인더스트리즈(Techtronic Industries Company Limited, 'TTI' 또는 '회사')는 1985년 독일 기업가 호르스트 율리우스 푸드빌(Horst Julius Pudwill)에 의해 설립되었으며, 무선 기술 분야의 세계적 선도 기업이다. 전동 공구, 야외 전력 장비, 바닥 관리 및 청소 제품의 선구자로서 TTI는 전 세계의 전문가, 산업, DIY(Do It Yourself) 및 소비자 시장에 서비스를 제공하고 있다. 전 세계 4만 8000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 혁신과 전략적 성장에 대한 지속적인 집중을 통해 해당 산업에서의 선도적 지위를 확립했다.

밀워키는 TTI 전문가용 공구 포트폴리오의 선두에 있다. 위스콘신주 브룩필드에 글로벌 연구개발 본사를 둔 역사적인 브랜드 밀워키는 함께 혁신, 안전, 현장 생산성 향상을 주도하는 것으로 전 세계적으로 잘 알려져 있다. 사우스캐롤라이나주 그린빌에 본사를 둔 료비 브랜드는 DIY 사용자들에게 최고의 선택으로 남아 있으며, DIY 공구 혁신의 기준을 지속적으로 제시하고 있다. TTI의 다양한 브랜드 포트폴리오에는 AEG, 엠파이어(EMPIRE), 홈라이트(HOMELITE)와 함께, 선도적인 바닥 관리 브랜드 후버, 오렉, 백스 및 더트데빌이 포함된다.

TTI의 국제적 명성과 유명한 브랜드 포트폴리오는 회사의 글로벌 도달 범위와 안정성을 강조하는 강력한 소유 구조에 의해 뒷받침된다. 푸드윌 가문은 여전히 회사의 최대 주주이며, 나머지 지분은 주로 북미 및 유럽계 기관 투자자들이 보유하고 있다. TTI는 홍콩증권거래소에서 공개적으로 거래되고 항셍 지수의 구성 종목이며, 환경, 사회, 지배구조 기준에 대한 강한 의지를 가지고 글로벌하게 운영된다. 자세한 정보는 www.ttigroup.com에서 확인할 수 있다.

AEG 및 료비를 제외한 모든 상표는 그룹이 소유한다. AEG는 AB Electrolux (publ.)의 등록상표이며 라이선스 하에 사용된다. RYOBI는 Ryobi Limited의 등록상표이며 라이선스 하에 사용된다.

SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.