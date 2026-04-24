통웨이솔라, 한국 그린에너지 엑스포 2026에서 첨단 셀 기술 및 TNC 제품 가치 강조

대구, 한국 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 효율적이고 신뢰할 수 있으며 첨단 셀 기술에 대한 한국 내 수요가 증가하는 가운데, 통웨이솔라(Tongwei Solar)가 그린에너지 엑스포 2026(Green Energy Expo 2026)에 참가했다. 4월 23일, 회사는 첨단 셀 기술에 대한 현장 프레젠테이션을 개최하여 TNC 시리즈 고효율 셀과 제품 성능, 기술 발전, 가치 제공에서 TNC 3.0 멀티컷 셀(multi-cut cell)의 최신 진전 상황을 강조했다.

통웨이솔라는 고효율 발전, 안정적인 대량 생산 및 응용 가치에 중점을 둔 한국 시장의 요구에 대응해 전시장에서 '첨단 셀 기술 개요(Advanced Cell Technology Overview)' 프레젠테이션을 진행하며 TNC 시리즈 고효율 셀의 기술 경로, 제품 역량 및 응용 잠재력을 공유했다.

Tongwei Solar Highlights Advanced Cell Technologies and TNC Product Value at Green Energy Expo 2026 in Korea (PRNewsfoto/Tongwei Solar)

교류의 핵심 초점으로 통웨이솔라는 TNC 3.0 멀티컷 셀의 제품 진화를 소개했다. TPE, 멀티컷, 폴리 테크(Poly Tech) 기술을 통합하고 관련 최적화 단계를 셀 측면으로 전진시킨 이 제품은 손실을 줄이고 성능을 향상해 다운스트림 가치 제공을 지원한다. 이러한 조율된 접근 방식을 통해 TNC 3.0 멀티컷 셀은 10W+ 모듈 출력 증가, 5% 양면성 향상, 26.3% 이상의 변환 효율을 제공해 고효율 모듈에 더 큰 가치를 창출한다.

통웨이(Tongwei Co., Ltd.)의 핵심 자회사인 통웨이솔라는 고효율 결정질 실리콘 태양전지의 연구개발 및 제조에 중점을 두고 있다. 인포링크 컨설팅(InfoLink Consulting)에 따르면 회사는 150GW 이상의 셀 생산 능력과 400GW 이상의 누적 출하량을 보유하고 있으며, 9년 연속 전 세계 셀 출하량 1위를 기록하고 있다. 통웨이 글로벌 혁신 연구개발 센터(Tongwei Global Innovation R&D Center)의 지원을 받아 통웨이는 태양전지 기술을 지속적으로 발전시키고 PV 혁신을 주도하고 있다.

2025년 9월 통웨이솔라의 메이산(Meishan) 회사는 태양광전지 산업에서 세계 최초의 등대 공장(Lighthouse Factory)으로 인정받았다. 등대 수준의 지능형 제조, 셀 수준 추적성, 전 공정 품질 관리의 지원을 받아 통웨이솔라는 제품 안정성과 신뢰성을 지속적으로 강화하는 동시에 해외 고객들에게 신속한 대응, 기술 교류, 응용 지원을 제공하고 있다.

제품, 연구개발, 제조 및 품질 분야의 강점을 바탕으로 통웨이솔라는 한국과 글로벌 시장에 더 효율적이고 장기적이며 신뢰할 수 있는 태양광 선택을 제공하고 있다.

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https://en.tongwei.cn/

SOURCE Tongwei Solar