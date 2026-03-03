투모로우랜드 타일랜드, 호텔-디스커버 타일랜드 패키지, 페스티벌 티켓 및 아시아 최초 아카데미 부트캠프 판매 개시

방콕 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 투모로우랜드(Tomorrowland)가 투모로우랜드 타일랜드(Tomorrowland Thailand)의 공식 개최를 준비하며 아시아에서 흥미로운 새 장을 열고 있다. 전 세계에서 기대감이 고조되고 있는 가운데, 투모로우랜드는 조만간 편리한 신규 호텔 패키지, 디스커버 타일랜드(Discover Thailand) 패키지와 함께 해당 지역에서 투모로우랜드 아카데미 부트캠프(Tomorrowland Academy Bootcamp)를 처음 선보이며 티켓 판매를 시작할 예정이다. 투모로우랜드는 방콕 소재 전담 현지 팀과 긴밀히 협력해 전자 음악, 무대 디자인, 스토리텔링 및 대규모 제작 분야에서 세계적으로 인정받는 전문성을 태국에 접목해 차원이 다른 시그니처 페스티벌 경험을 보여줄 계획이다. 투모로우랜드 타일랜드는 12월 11일부터 13일까지 위즈덤 밸리에서 열린다. 정보는 모두 tomorrowland.com을 통해 확인할 수 있다.

12월 태국 상륙, 투모로우랜드의 시그니처 매직

Right to Left: NAT KRUTHASOOT Deputy Governor for Tourism Products and Business, Tourism Authority of Thailand (TAT), Mr Rachata Thunyavuthi, WEAREONE.world Thailand Board Member, MR. Bruno Vanwelsenaers, CEO, WEAREONE.world, MR. ADIRAKE UNOSOT Deputy Governor of Chonburi Province, Representative of the Governor of Chonburi Province, ⁠MR. LAURENT DE GREEF, First Secretary, Embassy of the Kingdom of Belgium

투모로우랜드의 벨기에 크리에이티브 제작팀이 방콕 소재 현지 파트너 및 현지 투모로우랜드 팀과 협력해 2026년 12월 태국에서 페스티벌 특유의 경험을 완벽하게 구현하자 노력 중이다.

이번 행사는 무대 디자인, 상상력 넘치는 스토리텔링, 세계적 수준의 전자 음악 라인업, 훌륭한 음식 경험으로 유명한 투모로우랜드의 기준에 맞출 예정이다.

지난 11월에 히어로 이스포츠(Hero Esports)와 아이엔에스 랜드(INS land)는 상하이에서 투모로우랜드 첫 실내 공연인 더 매직 오브 투모로우랜드(The Magic of Tomorrowland)를 개최했다. 이들은 태국 공연의 중국 측 커뮤니케이션 및 마케팅 업무도 담당하고 있다.

투모로우랜드는 유럽에서 두 차례 대규모 페스티벌과 남미에서의 한 차례 공연에 이어 이번에 처음으로 아시아판 대규모 공연을 구체화하면서 새로운 글로벌 역사를 계속 써 내려가고 있다.

브루노 반웰세내르(Bruno Vanwelsenaers) CEO에 따르면 이번 행보는 10년 넘게 이어진 신중한 관계 구축과 전략적 계획의 결과다.

브루노 반웰세내르 위아원월드(WEAREONE.world) CEO는 "태국은 투모로우랜드에게 단순한 테스트 프로젝트가 아니다"라며 "태국은 벨기에, 프랑스, 브라질과 함께 글로벌 투모로우랜드 생태계의 핵심 축이 되고 있다. 우리는 장기적인 비전과 깊은 헌신을 가지고 이곳에 왔다"고 말했다.

반웰세내르 CEO는 투모로우랜드가 10년 전 태국을 처음 탐색했으며 의도적으로 인내심을 갖고 장기적으로 접근했다고 밝혔다.

"우리는 결코 서두르고 싶지 않았다. 수년 동안 우리는 적합한 파트너, 적합한 장소, 적합한 시기를 찾는 데 집중했다. 이제 모든 조건이 충족됐다."

투모로우랜드는 장기적인 발전을 지원하기 위해 방콕에 전담 현지 사무소를 설립했다.

태국 관광청(Tourism Authority of Thailand)은 이번 프로젝트가 국가에 가져올 상당한 기대 효과를 강조하며, 태국을 지역 메가 이벤트 허브로 자리매김하려는 전략을 지원한다고 밝혔다.

타파니 끼앗파이분(Thapanee Kiatphaibool) 태국 관광청장은 이렇게 말했다.

"태국이 벨기에의 세계적인 투모로우랜드 음악 페스티벌을 맞이하게 되어 진심으로 영광이고 자랑스럽다. 태국의 관광 부문과 창조 경제를 격상시켜 줄 중요한 전환점이다. 이번 협력은 세계적 수준의 행사를 개최할 수 있는 태국의 잠재력에 대한 강한 신뢰를 반영하며 국제 무대에서의 태국의 역할을 강화해 줄 것이다. 우리는 투모로우랜드 타일랜드가 전 세계의 양질의 방문객을 유치하는 동시에 태국의 문화, 요리, 환대를 통해 방문객들이 진정으로 '모든 기분을 만끽할 수' 있게 할 것이라고 확신한다."

새 호텔 패키지로 즐기는 원스톱 여행

투모로우랜드 타일랜드는 페스티벌 관람객에게 편안함과 안락함을 최대한 제공하기 위해 완벽히 준비된 숙박을 즐기면서 입장권까지 확보할 수 있는 가장 쉬운 방법으로 편리한 호텔 패키지를 대대적으로 도입하기로 하였다. 호텔 패키지 판매는 2월 28일 오후 4시(GMT+7, CET 오전 10시) 시작된다.

투모로우랜드 타일랜드에는 드림빌(DreamVille) 캠핑이 포함되지 않지만, 방문객들은 엄선된 호텔 숙박과 다양한 혜택이 포함된 패키지를 선택할 수 있다.

페스티벌 티켓 우선 예매권

확정 가격으로 보장된 티켓

완벽하게 준비된 숙박 시설

페스티벌 현장 정문까지 운행하는 무료 셔틀 교통편

해외 여행객과 현지 방문객 모두를 위해 설계된 이 패키지는 도착부터 마지막 비트까지 매끄럽고 걱정 없는 페스티벌 여정을 보장한다.

투모로우 사람들과 함께하는 디스커버 타일랜드

여행객들은 문화 탐험과 투모로우랜드 타일랜드에서 보내는 마법 같은 주말이 결합된 큐레이션 멀티 데스티네이션 여정인 디스커버 타일랜드 패키지를 통해 색다른 태국을 경험할 수 있다.

이 경험은 방콕에서 4일(3박) 숙박으로 시작되며, 이후 게스트는 태국 여행지를 하나 또는 두 개 추가하여 일정을 맞춤화할 수 있다. 방문객들은 방콕과 투모로우랜드 타일랜드를 결합하거나 치앙마이 또는 푸켓을 넣어 모험을 더 확장할 수 있다.

여정의 각 기착지에서는 전 세계 투모로우 사람들(People of Tomorrow)과 음악, 문화, 함께 하는 발견을 연계해 주는 활동이 진행된다. 여행 내내 게스트는 현지 디스커버 타일랜드 호스트의 환영과 안내를 받는다.

아시아에서 첫선을 보이는 투모로우랜드 아카데미 부트캠프

또 다른 주요 일정으로, 투모로우랜드 아카데미 부트캠프가 태국에 처음으로 상륙하여 DJ 및 프로듀서 지망생들에게 투모로우랜드 아티스트와 공인 아카데미 강사들이 지도하는 완전 몰입형 학습을 할 기회가 마련된다.

혜택이 모두 포함된 프로그램 구성은 다음과 같다.

매일 진행되는 DJ 및 음악 제작 워크숍

음악 매니지먼트 과정 및 동기 부여 세션

해외 게스트 스피커와 함께하는 인사이트 패널 토크

공식 투모로우랜드 아카데미 수료증

20세 이상 참가자는 부트캠프 단독과 투모로우랜드 타일랜드 풀 매드니스 패스(Full Madness Pass)(3일 축제)가 포함된 부트캠프 중에서 선택할 수 있다.

전 세계 티켓 판매

전 세계 티켓 판매는 3월 7일 16:00 GMT+7(10:00 CET)부터 이어진다.

판매되는 패스는 다음 네 가지다.

풀 매드니스 패스 (3일 입장권)

풀 매드니스 컴포트(VIP) 패스

데이 패스 (1일 입장권)

데이 컴포트(VIP) 패스

위즈덤 밸리

투모로우랜드는 촌부리 파타야의 위즈덤 밸리에서 특별한 새 보금자리를 찾았다. 이 멋진 부지는 벨기에와 브라질의 상징적인 장소들을 정의하는 독특한 분위기와 자연 에너지를 그대로 담아내고 있다. 이곳에서는 태국만을 위해 독점적으로 제작된 새로운 경험과 함께 코어(CORE) 및 프리덤(Freedom) 스테이지의 아시아 데뷔를 포함해 여러 장엄한 무대가 펼쳐질 예정이다. 페스티벌에는 3일 동안 매일 5만이 넘는 방문객이 찾을 것으로 예상된다.

콘치엔시아(CONSCIENCIA): 대륙을 넘나드는 하나의 이야기

태국 에디션은 벨기에에서 시작해 태국으로 이동하고 궁극적으로 투모로우랜드 브라질(Tomorrowland Brasil)에서 정점에 이르는 강력한 예술적 맥락인 콘치엔시아의 일부이다.

실무 정보

투모로우랜드 타일랜드

2026년 12월 11-13일

티켓 정보는 tomorrowland.com

호텔 패키지 판매: 2026년 2월 28일 16:00 GMT+7 / 10:00 CET

DJ 아카데미 판매: 2026년 3월 3일 16:00 GMT+7 / 10:00 CET

전 세계 티켓 판매: 2026년 3월 7일 16:00 GMT+7 / 10:00 CET

위아원월드 소개

투모로우랜드는 20년 전 벨기에의 마뉘 베이르스(Manu Beers)와 미힐 베이르스(Michiel Beers) 형제에 의해 설립되었으며, 창의적이고 열정적인 팀이 이끄는 가족 소유 기업으로 남아 있다. 투모로우랜드는 수년 동안 글로벌 엔터테인먼트 브랜드로 발전했다. 이 그룹은 페스티벌 및 이벤트, 음악, 익스피리언스, 레저, 제품, 픽션을 포함한 여러 사업부로 구성되어 있다. 현재 약 350명의 팀원이 벨기에 안트베르펜 본사와 브라질, 프랑스, 이비자, 태국 현지 사무소에서 마법을 만들어내고 있다.

SOURCE Hero Esports