투모로우랜드 태국 2026, 전석 매진!

라인업 발표 전에 티켓 15만 장 매진

태국, 지역 최초의 대규모 투모로우랜드 페스티벌 개최

투모로우랜드 페스티벌 개최 아시아 지역 페스티벌에 대한 뜨거운 열기를 보여주는 매진 행렬

방콕 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- 올해 초인 1월 투모로우랜드 태국(Tomorrowland Thailand)이 오랫동안 기다려온 태국 데뷔를 발표했다. 전 세계 커뮤니티는 폭발적인 반응을 보였고 라인업이 공개되기도 전에 15만 장이 넘는 티켓이 순식간에 매진됐다.

호텔 패키지와 디스커버 타일랜드(Discover Thailand) 여행 상품도 지난 주말 단 몇 시간 만에 매진되며, 전 세계 '피플 오브 투모로우(People of Tomorrow)'의 폭발적인 수요를 다시 한번 입증했다.

전 세계 커뮤니티가 보여준 놀라운 열정과 사랑은 이 새로운 챕터의 특별함을 더욱 강조했다. 투모로우랜드는 이전에도 중국을 포함한 아시아에서 여러 차례 특별 공연을 선보였지만, 이번 행사는 이 지역에서 열리는 최초의 대규모 투모로우랜드 페스티벌이 된다.

지난해 11월 히어로 이스포츠(Hero Esports)와 INS 랜드(INS land)는 상하이에서 투모로우랜드 최초의 실내 공연인 더 매직 오브 투모로우랜드(The Magic of Tomorrowland)를 개최했으며, 태국 행사와 관련한 중국 측 커뮤니케이션 및 마케팅 업무도 담당하고 있다.

준비 작업은 조만간 아시아에서 투모로우랜드의 마법 같은 새로운 보금자리로 탈바꿈할 예정인 위즈덤 밸리(Wisdom Valley)에서 순조롭게 진행 중이다.

투모로우랜드는 피플 오브 투모로우와 함께 새로운 이야기를 현실로 구현하고, 음악, 화합, 사랑으로 가득 찬 잊지 못할 순간을 창조하기를 기대하고 있다.

태국관광청(Tourism Authority of Thailand)의 따뜻한 환영과 지원에 힘입어 투모로우랜드는 전 세계의 페스티벌 관람객, 아티스트, 스태프들이 태국만의 독특한 환대를 경험할 수 있는 새로운 챕터를 열어가고 있다.

투모로우랜드 태국 소개

투모로우랜드 태국은 브랜드 최초의 아시아 대규모 페스티벌로, 12월 11일부터 13일까지 파타야에 위치한 위즈덤 밸리에서 개최된다. 3일간 펼쳐지는 마법 같은 페스티벌 기간 동안, 투모로우랜드 태국은 전설적인 메인스테이지(Mainstage), CORE, 프리덤(Freedom) 등 여러 무대에서 세계 최고의 일렉트로닉 아티스트들이 선보이는 특별한 공연을 통해 15만 명의 피플 오브 투모로우를 맞이할 계획이다.

투모로우랜드 태국 2026은 매혹적인 '콘시엔시아(Consciencia)' 테마를 중심으로 전개된다. 경이로움, 사랑, 분노, 기쁨, 욕망, 슬픔이라는 여섯 가지 원초적 감정이 초현실적이면서도 가장 인간적인 신비의 세계를 펼쳐 보인다.

투모로우랜드 태국

2026년 12월 11일~13일

태국 파타야

자세한 정보: https://thailand.tomorrowland.com

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SOURCE Hero Esports