팬듀이트, 전략적 성장과 혁신 강화를 위한 경영진 인사 발표

섀넌 맥다니엘(Shannon McDaniel)은 최고경영자(CEO) 단독 역할을 수행하게 되며, 이를 통해 회사의 성장과 방향성에 더욱 집중하게 됩니다. 팬듀이트의 인적 자원과 기술 혁신, 고객 가치에 대한 지속적인 투자를 이어가면서 팬듀이트의 미래 비전 수립과 중장기 전략 구상에 주력할 예정입니다.

마크 네이즈(Marc Naese)는 팬듀이트의 신임 사장으로 임명되었습니다. 그는 경영진으로서 책임져야 할 직무가 확대됨에 따라 시장 혁신과 제조 역량 강화, 고객 중심 경영이라는 자사의 전략적 목표를 달성하는 데 역량을 집중하게 됩니다. 이번 개편으로 글로벌 영업, 마케팅 전략, 운영 및 자사의 모든 사업부를 총괄할 예정입니다.

톰 켈리(Tom Kelly)는 최고기술책임자(CTO)로 선임되었습니다. 팬듀이트에 엔지니어로 입사한 이후 조직 전반에 걸쳐 다양한 리더십 역할을 수행하며 성장해 왔으며, 풍부한 기술적 전문성과 뛰어난 비즈니스 감각을 발휘하여 기술 혁신을 주도합니다. 그는 CTO로서 팬듀이트의 글로벌 기술 및 혁신 전략을 총괄하게 됩니다.

레베카 헐스(Rebecca Hulse)는 인공지능(AI) 및 디지털 전략 책임 디렉터로 임명되었습니다. 팬듀이트는 디지털 혁신에 박차를 가하고 윤리적인 AI 활용 체계를 구축하고자 그녀가 맡은 직책의 권한을 확대하였습니다. 전사적 AI 전략을 수립하고, 조직 전반에 걸쳐 책임감 있는 AI 기술 도입과 활용 문화를 조성하는 데 앞장서게 됩니다.

McDaniel CEO는 " 이번 인사는 팬듀이트가 새로운 성장 국면에 돌입하고자 인적 자원과 경영진을 강화하는 데 꾸준히 투자하고 있다는 것을 보여준다"고 밝히고, "이번 인사 단행은 깊이 있는 전문성, 확고한 신념, 그리고 고객과 임직원을 향한 헌신이라는 팬듀이트의 가치관을 상징적으로 보여준다. 신임 경영진은 팬듀이트가 세상과 연결된 미래 지향적 인프라를 구축하는 데 앞장설 것이다"라고 전했습니다.

