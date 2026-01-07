Panduit Umumkan Sejumlah Penunjukan Eksekutif Penting guna Mendukung Pertumbuhan Strategis dan Inovasi

https://www.multivu.com/panduit/9375951-en-panduit-announces-key-executive-appointments-to-support-strategic-growth-innovation

Shannon McDaniel kini akan menjabat sepenuhnya sebagai Chief Executive Officer (CEO). Hal tersebut akan mempertajam arah dan pertumbuhan perusahaan. McDaniel akan tetap berfokus untuk merumuskan visi dan strategi jangka panjang Panduit, serta investasi pada sumber daya manusia, inovasi, dan pelanggan.

Marc Naese menjabat President, Panduit. Ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar sejalan dengan langkah Panduit untuk menjalankan pilar-pilar strategi korporasi yang mencakup inovasi pasar, keunggulan manufaktur, dan hubungan pelanggan. Dengan jabatan ini, Naese akan mengawasi penjualan global, pemasaran, aktivitas operasional, serta seluruh unit bisnis.

Tom Kelly menjabat Chief Technology Officer (CTO). Kelly, merintis karier di Panduit sebagai insinyur dan telah memegang sejumlah jabatan kepemimpinan, menguasai keahlian teknis dan pemahaman kuat terhadap bisnis Panduit. Ia akan memimpin strategi teknologi dan inovasi global Panduit.

Rebecca Hulse menjabat Director, Artificial Intelligence (AI) and Digital Strategy. Jabatan ini memiliki lingkup yang bertambah luas dan mencerminkan komitmen Panduit terhadap transformasi digital dan penerapan AI yang bertanggung jawab. Dengan jabatan baru ini, Hulse akan memimpin strategi AI di seluruh perusahaan dan mengarahkan implementasi AI yang bertanggung jawab di seluruh jenjang organisasi.

"Penunjukan sejumlah eksekutif ini mencerminkan investasi berkelanjutan pada SDM dan kepemimpinan. Hal tersebut juga sejalan dengan langkah Panduit menuju babak pertumbuhan berikutnya," ujar McDaniel. "Para eksekutif ini melambangkan daya saing Panduit—keahlian mendalam, nilai-nilai yang kuat, serta komitmen kolektif terhadap pelanggan dan karyawan. Dengan berkolaborasi, para eksekutif ini akan membangun masa depan infrastruktur yang saling terhubung."

Tentang Panduit

Panduit adalah perusahaan terkemuka di dunia yang memproduksi berbagai solusi kelistrikan dan infrastruktur jaringan, serta konektivitas bermutu tinggi. Berkantor pusat di Tinley Park, Ill., Amerika Serikat, Panduit hadir di 112 lokasi di seluruh dunia. Panduit menggerakkan inovasi lewat investasi litbang strategis, serta membuat terobosan dalam pengembangan produk sekaligus menyediakan dukungan dan layanan global. Sejak 1955, Panduit selalu berkomitmen melayani pelanggan dan mitra. Bersama pelanggan dan mitra, Panduit menciptakan solusi terbaik yang mendukung bisnis agar bermanfaat bagi mereka dan dunia. Panduit mewujudkan konektivitas yang bermanfaat. Informasi selengkapnya: www.panduit.com.

SOURCE Panduit