페레로 그룹, 2024/2025 회계연도 연결재무제표 발표

페레로 그룹, 매출 4.6% 증가한 193억 유로 기록하며 성장세 유지

혁신, 포트폴리오 확장 및 인수 전략을 바탕으로 2024/25 회계연도에도 지속적인 성과 달성

2024/25 회계연도 중 약 11억 유로 규모의 설비투자 확대와 2025년 9월 완료된 WK 켈로그 인수를 통해 미래 성장을 위한 기반 강화[1]

룩셈부르크 2026년 2월 6일 /PRNewswire/ -- 페레로 그룹(Ferrero Group)이 지주회사인 페레로 인터내셔널(Ferrero International S.A.)을 통해 2024/2025 회계연도(2025년 8월 31일 종료)[2] 연결재무제표를 승인했다. 페레로 그룹은 전년 대비 4.6% 증가한 193억 유로의 연결 매출로 회계연도를 마감하면서, 지오바니 페레로(Giovanni Ferrero) 회장이 이끌고 라포 시빌레티(Lapo Civiletti) 최고경영자(CEO)가 실행한 장기적인 전략적 비전의 성공을 입증했다.

페레로는 36개의 제조 공장을 통해 글로벌 입지를 유지했으며, 2025년 8월 31일 기준 전 세계 4만 8697명의 임직원과 함께 회계연도를 마쳤다.

페레로 그룹의 다니엘 마르티네스 카레테로(Daniel Martinez Carretero) 최고재무책임자(CFO)는 "창립 80주년을 맞아 페레로는 모든 임직원의 헌신 덕분에 사랑받는 제품과 브랜드로 전 세계 소비자들에게 기쁨을 전하고 있다. 포트폴리오 혁신과 신규 카테고리 및 시장 확장을 중심으로 한 성장 전략은 지속적인 성과를 창출하고 있다. 2024/2025 회계연도에 단행한 설비투자 확대와 최근 인수는 미래에 대한 신뢰와 장기적인 투자 역량을 보여주는 사례다. 우리는 혁신 역량을 강화하고 현지 시장에 서비스를 제공하기 위해 역량을 지속적으로 확대하고 있다"고 전했다.

페레로 그룹은 선별적 카테고리 확장과 전략적 브랜드 혁신을 통해 포트폴리오 지속적으로 발전시켰다. 2024/2025 회계연도의 주요성과는 다음과 같다.

소비자 수요 변화에 대응하기 위해 누텔라 식물성(Nutella Plant-based) 제품 출시

Nutella Crepes, Nutella Donut을 포함한 냉동 베이커리 제품군으로 누텔라 카테고리 확장

북미 지역 인기 제과 브랜드인 버터핑거(Butterfinger®), 베이비루스(BabyRuth®), 100 그랜드(100 Grand®)를 아이스크림 바 제품으로 확대

무설탕 두 가지 맛이 특징인 Tic Tac Two 출시

미국 유력 웨이퍼 단백질 바 브랜드인 파워 크런치(Power Crunch) 인수를 통해 고단백 스낵 시장 진출

포트폴리오 성장과 지리적 입지 확대를 지원하기 위해 주요 시장에서의 역량도 지속적으로 강화하고 있다. 주요 내용은 다음과 같다.

북미 지역에서는 캐나다 온타리오주 브랜트포드 시설의 생산 규모 확대를 발표했으며, 이를 통해 500개의 신규 일자리를 창출하고 유럽 이외 지역에서는 최초로 Nutella Biscuits를 생산할 예정이다. 또한 미국 일리노이주 블루밍턴에 새로운 킨더 부에노(Kinder Bueno) 생산시설을 개소해 200개의 신규 일자리를 창출하고, 16만 9000제곱피트 규모의 생산 능력을 확보했다.

유럽에서는 프랑스 북부에 위치한 세계 최대 누텔라 생산기지인 빌레르에칼(Villers-Écalles) 공장의 제조 역량을 추가로 강화해 향후 수요 증가에 대비했다.

2024/25 회계연도 중 페레로 그룹은 미국, 캐나다 및 카리브해 지역에서 WK 켈로그(WK Kellogg Co)의 대표적인 아침 시리얼 포트폴리오에 대한 제조, 마케팅 및 유통 사업을 포함한 인수를 발표했다[3]. 이번 인수를 통해 3000명의 신규 임직원이 합류했으며, 이에 따라 현재 전 세계 페레로 그룹 임직원 수는 5만 명을 넘어섰다.

페레로 그룹 소개

페레로 그룹은 누텔라(Nutella®), 킨더(Kinder®), 페레로 로쉐(Ferrero Rocher®), 틱택(Tic Tac®) 등 세계적으로 유명한 브랜드와 각 지역의 인기 브랜드를 보유한 글로벌 포장 제과 식품 기업이다.

1946년 이탈리아 알바에서 설립된 페레로는 가족 경영 기업으로서 창립 80주년을 맞았으며, 전 세계 170개국 이상에서 사업을 전개하고 5만 명 이상의 임직원이 근무하고 있다. 페레로는 강력한 유산과 품질에 대한 헌신을 아이스크림, 비스킷 및 베이커리, 아침 식사 시리얼, 건강 지향 제품(better-for-you offerings) 등 다양한 브랜드와 카테고리에 걸친 지속적인 혁신과 결합하고 있다. 장기적 비전을 바탕으로 지속 가능하고 책임 있는 성장을 추구하며, 탁월함과 배려라는 핵심 가치를 지키면서 신흥 시장에서 입지를 강화하고 있다.

[1] 본 보도자료에 포함된 재무 실적에는 WK 켈로그의 실적이 반영되지 않았다. 해당 거래는 2025년 9월에 완료돼 2025/2026 회계연도에 해당한다. [2] 2024년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지. [3] 본 보도자료에 포함된 재무 실적에는 WK 켈로그의 실적이 반영되지 않았다. 해당 거래는 2025년 9월에 완료돼 2025/2026 회계연도에 해당한다.

