Ferrero Group Terbitkan Laporan Keuangan Terkonsolidasi Periode 2024/2025

Ferrero Group mempertahankan tren pertumbuhan dengan kenaikan pendapatan sebesar 4,6% menjadi EUR 19,3 miliar.

Strategi inovasi, perluasan portofolio produk, dan akuisisi mendorong kinerja positif sepanjang 2024/2025.

Landasan pertumbuhan masa depan semakin kuat melalui peningkatan investasi modal yang nilainya mendekati EUR 1,1 miliar pada 2024/2025, serta akuisisi WK Kellogg Co. yang selesai pada September 2025[1].

LUKSEMBURG, 6 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Ferrero Group, melalui induk usahanya Ferrero International S.A., telah menyetujui Laporan Keuangan Terkonsolidasi Periode 2024/2025 yang berakhir pada 31 Agustus 2025[2]. Ferrero menutup periode tersebut dengan pendapatan terkonsolidasi senilai EUR 19,3 miliar, meningkat 4,6% dari tahun sebelumnya. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan visi strategis jangka panjang yang dipimpin Executive Chairman, Giovanni Ferrero, dan dijalankan oleh Chief Executive Officer, Lapo Civiletti.

Ferrero mempertahankan jangkauan global melalui 36 pabrik dan karyawan global yang mencapai 48.697 orang hingga 31 Agustus 2025.

Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer, Ferrero Group, berkata: "Memasuki usia ke-80, Ferrero terus menebarkan kegembiraan bagi masyarakat di seluruh dunia melalui produk dan merek yang sangat digemari. Hal ini terwujud berkat dedikasi seluruh karyawan. Strategi pertumbuhan kami melalui inovasi portofolio serta ekspansi ke kategori produk dan pasar baru terus membuahkan hasil positif. Peningkatan investasi modal pada 2024/2025 dan akuisisi terbaru juga mencerminkan optimisme kami terhadap masa depan, serta investasi jangka panjang. Kami terus membangun kapasitas untuk berinovasi dan melayani pasar lokal."

Sepanjang 2024/2025, Ferrero terus mengembangkan portofolio melalui ekspansi kategori produk yang terarah dan inovasi merek strategis. Beberapa pencapaian utama meliputi:

Peluncuran Nutella varian nabati untuk menjawab perubahan kebutuhan konsumen.

Ekspansi Nutella ke kategori produk baru melalui lini frozen bakery , termasuk Nutella Crepes dan Nutella Donut.

, termasuk Nutella Crepes dan Nutella Donut. Ekspansi tiga merek permen favorit di Amerika Utara ke kategori produk es krim batangan, yaitu Butterfinger ® , BabyRuth ® , dan 100 Grand ® .

, BabyRuth , dan 100 Grand . Peluncuran Tic Tac Two, produk bebas gula dengan dua rasa dalam satu butir.

Ekspansi ke kategori produk camilan tinggi protein dengan mengakuisisi Power Crunch, merek wafer protein bar terkemuka di Amerika Serikat.

Untuk mendukung pertumbuhan portofolio dan perluasan geografis, Ferrero terus memperkuat kapabilitas di pasar-pasar utama. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:

Di Amerika Utara, Ferrero meningkatkan skala pabrik Brantford di Ontario yang menciptakan 500 lapangan kerja dan menjadi lokasi produksi Nutella Biscuits pertama di luar Eropa. Selain itu, Ferrero juga membuka pabrik Kinder Bueno baru di Bloomington, Illinois, yang membuka 200 posisi kerja baru dan mendukung kapasitas produksi di pabrik seluas 169.000 kaki persegi.

Di Eropa, Ferrero meningkatkan kapabilitas manufaktur di pabrik Villers-Écalles di Perancis utara, fasilitas produksi Nutella terbesar di dunia, untuk memenuhi permintaan di masa depan.

Pada periode 2024/25, Ferrero juga mengumumkan akuisisi WK Kellogg Co., termasuk pabrik, jaringan pemasaran, dan distribusi portofolio produk sereal sarapan ikonik WK Kellogg Co. di Amerika Serikat, Kanada, dan kawasan Karibia[3]. Melalui akuisisi ini, Ferrero menyambut sekitar 3.000 karyawan baru, sehingga jumlah total karyawan Ferrero saat ini melampaui 50.000 orang di seluruh dunia.

Tentang Ferrero Group

Ferrero Group merupakan pemimpin industri makanan kemasan bercita rasa manis di pasar global melalui merek-merek ikonik seperti Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher®, dan Tic Tac®, serta berbagai merek lokal favorit.

Berdiri pada 1946 di Alba, Italia, Ferrero telah beroperasi selama 80 tahun sebagai perusahaan milik keluarga dengan dukungan lebih dari 50.000 karyawan dan jangkauan operasional di lebih dari 170 negara. Ferrero memadukan warisan kuat dan komitmen terhadap kualitas dengan inovasi berkelanjutan di berbagai kategori produk, termasuk es krim, biskuit dan bakery, sereal sarapan, serta produk dengan manfaat gizi yang lebih baik. Dengan visi jangka panjang, Ferrero mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sambil memperkuat kehadirannya di segmen-segmen produk baru dan selalu memegang nilai-nilai keunggulan dan kepedulian sosial.

[1] Kinerja keuangan yang dilaporkan belum mencakup kontribusi WK Kellogg Co. Transaksi tersebut diselesaikan pada September 2025 dan tercatat dalam laporan keuangan periode 2025/2026. [2] Periode 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2025. [3] Kinerja keuangan yang dilaporkan belum mencakup kontribusi WK Kellogg Co. Transaksi tersebut diselesaikan pada September 2025 dan tercatat dalam laporan keuangan periode 2025/2026.

