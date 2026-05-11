하이센스, 2026 FIFA 월드컵™ 캠페인 시작하며 '더 밝은 삶의 혁신'으로 팬들과의 거리 좁혀

칭다오, 중국 2026년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 글로벌 소비자 전자제품 및 가전제품 선도 브랜드 하이센스(Hisense)가 5월 10일, 다가오는 2026 FIFA 월드컵™(FIFA World Cup 2026™)을 기념하는 최신 TV 광고를 공개하며 축구의 감동적인 힘을 포착하는 동시에 더 밝은 삶의 혁신(Innovating a Brighter Life)이라는 비전을 현실화하는 새로운 캠페인을 시작한다고 발표했다.

풀뿌리 경기장부터 기대감으로 가득한 거실까지, 해당 TV 광고는 기쁨, 회복력, 단합의 순간들을 포착해 축구가 나이, 문화 및 지역을 초월한 감정적 유대를 어떻게 만들어내는지 보여준다.

하이센스는 개인의 성장에서 집단적 경험으로 내러티브를 확장함으로써 자사를 단순한 후원사가 아닌 의미 있는 순간들의 조력자로 포지셔닝한다. 하이센스의 RGB 미니LED 기술은 '자연스럽고 진짜 같은 색상(Natural and Real Color)'으로 이를 실현하며, 초고색역과 정밀한 재현으로 모든 순간이 생생하고 경기장처럼 진실하게 느껴지도록 한다.

진정성과 정밀함에 대한 이러한 약속을 바탕으로 하이센스는 2026 FIFA 월드컵™의 공식 독점 VAR 리뷰 TV 제공업체(Official and Exclusive VAR Review TV Provider) 역할을 수행할 예정이다. 이 역할에서 하이센스는 FIFA 월드컵 비디오 운영실(Video Operation Room, VOR)에 고급 RGB 미니LED 디스플레이를 설치해 비디오 보조 심판들이 명확하고 정확하며 실제와 같은 색상 디테일로 경기 영상을 검토할 수 있도록 지원했다.

하이센스는 여러 FIFA 월드컵™의 글로벌 후원사, 세 차례의 UEFA 유럽 축구 선수권 대회(UEFA European Championships) 파트너, 2025 FIFA 클럽 월드컵™의 공식 파트너로 활동하며 2026 FIFA 월드컵™에서도 지속적인 존재감을 이어가는 등 '아름다운 경기'를 기념한 오랜 역사를 가지고 있다. 이러한 지속적인 협력은 하이센스의 혁신이 어떻게 팬들을 경기에 더 가깝게 만들어 전 세계적으로 스포츠의 볼거리와 감동을 고조시키는지 강조한다.

이번 2026 FIFA 월드컵™ TV 광고를 통해 하이센스는 전 세계적 관심을 정서적 연결로 지속적으로 전환하며, 축구를 통해 관객들을 하나로 단합하게 만들고 더 밝은 삶에 영감을 주고 있다.

다음 링크를 클릭하여 더 밝은 삶을 위한 혁신을 함께 확인할 수 있다. https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

하이센스 소개

1969년에 설립된 하이센스는 160개국 이상에서 사업을 운영하며 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품 및 지능형 IT 솔루션 제공을 전문으로 하는, 세계적으로 인정받는 가전제품 및 소비자 전자제품 선도기업이다. 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 전 세계 1위(2023~2025년)를 차지하고 있다. RGB 미니LED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)으로서 하이센스는 차세대 RGB 미니LED 혁신을 계속 선도하고 있다. 2026 FIFA 월드컵™의 공식 후원사로서 하이센스는 전 세계 관객들과 소통하는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense